Восток — дело тонкое

Начнём мы нашу экскурсию на площади Ипподрома — главной площади Стамбула, на которой расположено несколько колонн и обелисков времен Византии. Затем отправимся в главную мечеть Стамбула, имеющую шесть минаретов — Голубую мечеть.

Посещение дворца Топкапы позволит Вам узнать жизнь и нравы восточных правителей — султанов. Не обойдём своим вниманием и колыбель всего христианства — Собор Святой Софии. Он был храмом, его перестраивали в мечеть, а сейчас здесь открыт музей 🖼. После остановки в магазине изделий из кожи, вас ждёт незабываемый тур по Босфору и ужин.

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