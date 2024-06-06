1 чел.
По популярности
скидка
28%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Создайте мозаичную лампу на мастер-классе в Стамбуле
Создайте собственную турецкую лампу, погрузитесь в мир восточного искусства и насладитесь местными сладостями
Начало: Недалеко от Галатской башни
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
39€28 за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Дворец Топкапы в мини-группе: экскурсия по восточным интерьерам
Погрузитесь в атмосферу восточной роскоши дворца Топкапы. Узнайте о жизни султанов, гареме и архитектурных особенностях с профессиональным гидом
Начало: На площади Султанахмет
Расписание: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30, в пятницу в 14:30
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
€45 за человека
Билеты
3 часа
Экскурсия «Дворец Топкапы + гарем» в Стамбуле
Посетите дворец Топкапы и гарем в Стамбуле. Узнайте о жизни султанов, их быте и политическом устройстве Османской империи. Насладитесь видами на Босфор
Начало: Напротив дворец Топкапы
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Долмабахче: дворец, гарем и картинная галерея
Полюбоваться архитектурой и роскошными интерьерами турецкого Версаля и узнать, кто и как здесь жил
Начало: у дворца Долмабахче
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Археологический музей Стамбула и прогулка по Босфору
Прикоснуться к истории древних цивилизаций и посмотреть на визитные карточки города с воды
Начало: У входа в Археологический музей Стамбула
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€180 за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Три Софии: прогулка по мечетям и музею
Прикоснуться к архитектурным шедеврам Стамбула и узнать их историю
Начало: На лощади Султанахмет
Расписание: ежедневно в 15:30
Завтра в 15:30
9 июня в 15:30
€30 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Долмабахче: селямлик, гарем и художественный музей
Узнать о женской иерархии, услышать о судьбах трёх Абдулов и полюбоваться работами Айвазовского
Начало: У Долмабахче
9 июня в 09:00
11 июня в 09:00
179€144 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Музей Мозаик: от цветного стёклышка к дивному панно
Полюбоваться кропотливыми работами мастеров и обозреть ближайшие к музею достопримечательности
Начало: В районе Султанахмет
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€163 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Билеты
3 часа
Три эпохи Стамбула за 3 часа
Посетить Археологический музей, Цистерну Базилику и парк Гюльхане без очередей
Начало: Парк Гюльхане (Gülhane Park)
9 июня в 08:00
10 июня в 08:00
179€144 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Фотопрогулка
4 часа
Экскурсия-фотосессия в городе контрастов
Отправиться в незабываемое путешествие по Стамбулу с профессиональным гидом-фотографом
Завтра в 08:00
9 июня в 07:00
299€225 за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Военно-морской музей Стамбула
Перенестись в прошлое и узнать, как сложилась судьба флота Османской империи (группе)
Начало: У Новой мечети
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
9 июня в 13:30
€30 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Семейная экскурсия по Стамбулу: район Бейоглу и Музей иллюзий
Забраться на Галатскую башню, окунуться в мир фантазий и прокатиться на кораблике
Начало: У площади Таксим или по договоренности
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Начало: Возле Морского музея
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
€142 за всё до 5 чел.
Билеты
4.5 часа
Султаны и султанши Османской империи
Зайти во дворец Топкапы без очереди и погрузиться в турецкую культуру
Завтра в 10:00
9 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария6 июня 2024Быть в Стамбуле и не посетить Топкапы - большое упущение! А экскурсия с Расимом сделает этот визит еще и познавательным.
- ЕЕкатерина6 июня 2024Давно мечтала о турецкой лампе, а тут еще и сложилось два в одном: турецкая лампа, да еще и своими руками.
- ССветлана6 июня 2024Я бы хотела поблагодарить организаторов за отличный досуг! Прекрасный гид Наргиз сделала этт мастер класс настоящим праздником. Студия просторная и
- ППавел4 июня 2024Расим молодец! Все чётко и по делу. 3 часа экскурсии пролетели вмиг!
- GGalina4 июня 2024Экскурсия была очень интересная, время пролетело незаметно, вместо 3 часов, наша экскурсия длилась 4 с лишним часов. Наш экскурсовод Расим,
- ТТатьяна1 июня 2024Посетили удивительный мастер-класс "Огни Стамбула" у замечательной Гайи. Интересно,увлекательно,красивая лампа собственными руками. Присутствовал ребёнок 10 лет-полный восторг! Языковой барьер отсутствовал:англ/русский. Рекомендуем как прекрасное времяпровождение с турецким колоритом и шикарным подарком для себя и близких!
- AAnna31 мая 2024Нашего гида звали Болубей! Нам очень понравилось! Все понятно рассказывает и показывает! В след раз когда вернемся хотим именно к нему попасть на другие экскурсии!))
- ААнтон28 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ной очень знающий и интересный гид!
- ЕЕкатерина21 мая 2024Мы в восторге от экскурсии, очень насыщенная и познавательная, было интересно даже нашему 9-ти летнему сыну! Спасибо Елене, с удовольствием обратимся к Вам снова в наш следующий визит в Стамбул!
- AAsker15 мая 2024Прекрасный гид, всё рассказал максимально понятно, четко, было интересно слушать. По окончанию прислал приятное видео с моментами из экскурсии. Будет время, еще раз закажу тур по другим местам.
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Искусство»
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