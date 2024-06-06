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Атмосфера, фантастическая. С нами была Наргиз, очень душевная и позитивная девушка!!! Спасибо огромное за положительные эмоции, которые мы получили от общения! Узнали много нового о стране, обычаях. Все это сопровождалось вкусным чаем с вкусняшками, душевной беседой и созданием наших шедевров. Спасибо за подсказки по цветовой гамме, вышло супер! Уходить не хотелось совсем, мы даже не заметили, что прошли несколько часов:-). Рекомендую обязательно для посещения. Наргиз отдельное большое СПАСИБО!