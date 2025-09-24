Мои заказы

Экскурсии 2025

Найдено 4 экскурсии в категории «Экскурсии 2025» в Самарканде на русском языке, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Самаркандский all inclusive
На машине
4 часа
-
10%
7 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Самаркандский all inclusive
Исследовать ключевые достопримечательности древнего города и попробовать традиционный плов
Начало: По вашему адресу в городе
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$131$145 за человека
Знакомьтесь, Самарканд
Пешая
2 часа
1 отзыв
Групповая
до 16 чел.
Знакомьтесь, Самарканд
Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$26 за человека
Экспресс-знакомство с Самаркандом
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Исторические сокровища Самарканда
Путешествие в прошлое среди величественных мавзолеев и медресе Самарканда. Откройте тайны эпохи Тамерлана и почувствуйте дух древнего города
Начало: В центре Самарканда
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
26 сен в 10:30
$25 за человека
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
1 час
2 отзыва
Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Добро пожаловать на уникальное шоу восточной культуры в Самарканде! Вас ждут живые мелодии и танцы народов Узбекистана в красочных костюмах
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
25 сен в 19:00
$25 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Экскурсии 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Самаркандский all inclusive
  2. Знакомьтесь, Самарканд
  3. Экспресс-знакомство с Самаркандом
  4. Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в сентябре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 131 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 12 ⭐ отзывов, цены от $25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь