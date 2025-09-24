-
Самаркандский all inclusive
Исследовать ключевые достопримечательности древнего города и попробовать традиционный плов
Начало: По вашему адресу в городе
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
$131
$145 за человека
Групповая
до 16 чел.
Знакомьтесь, Самарканд
Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
$26 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Исторические сокровища Самарканда
Путешествие в прошлое среди величественных мавзолеев и медресе Самарканда. Откройте тайны эпохи Тамерлана и почувствуйте дух древнего города
Начало: В центре Самарканда
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
26 сен в 10:30
$25 за человека
Билеты
Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде
Добро пожаловать на уникальное шоу восточной культуры в Самарканде! Вас ждут живые мелодии и танцы народов Узбекистана в красочных костюмах
Начало: В центре Самарканда
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
25 сен в 19:00
$25 за билет
