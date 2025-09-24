Найдено 4 экскурсии в категории « Экскурсии 2025 » в Самарканде на русском языке, цены от $25, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4 часа 10% 7 отзывов Групповая до 14 чел. Самаркандский all inclusive Исследовать ключевые достопримечательности древнего города и попробовать традиционный плов Начало: По вашему адресу в городе $131 $145 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Групповая до 16 чел. Знакомьтесь, Самарканд Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока Начало: На площади Регистан Расписание: ежедневно в 09:00 $26 за человека Пешая 2.5 часа 2 отзыва Мини-группа до 8 чел. Исторические сокровища Самарканда Путешествие в прошлое среди величественных мавзолеев и медресе Самарканда. Откройте тайны эпохи Тамерлана и почувствуйте дух древнего города Начало: В центре Самарканда Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30 $25 за человека 1 час 2 отзыва Билеты Билет на национальное музыкальное шоу в Самарканде Добро пожаловать на уникальное шоу восточной культуры в Самарканде! Вас ждут живые мелодии и танцы народов Узбекистана в красочных костюмах Начало: В центре Самарканда Расписание: ежедневно в 19:00 $25 за билет Другие экскурсии Самарканда

