1 чел. По популярности Пешая 5 часов 47 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Здравствуй, Самарканд: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в тайны Самарканда: мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханым ждут вас Начало: У мавзолея Тимура $109 за всё до 4 чел. Пешая На поезде 6 часов 1 отзыв Индивидуальная Путешествие в Бухару Увлекательная поездка в Бухару на скоростном поезде из Самарканда. Откройте для себя древние архитектурные шедевры и исторические места от $170 за человека Пешая 2 часа 1 отзыв Групповая до 16 чел. Знакомьтесь, Самарканд Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока Начало: На площади Регистан Расписание: ежедневно в 09:00 $26 за человека Другие экскурсии Самарканда

