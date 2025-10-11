Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Самарканд: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в тайны Самарканда: мавзолей Тамерлана, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханым ждут вас
Начало: У мавзолея Тимура
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
$109 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Путешествие в Бухару
Увлекательная поездка в Бухару на скоростном поезде из Самарканда. Откройте для себя древние архитектурные шедевры и исторические места
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от $170 за человека
Групповая
до 16 чел.
Знакомьтесь, Самарканд
Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока
Начало: На площади Регистан
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 окт в 09:00
$26 за человека
