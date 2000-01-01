TicketsS проводит ещё 6 экскурсий

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Билет для посещения Стоунхенджа

TicketsS
TicketsS – Гид из Лондона
Туристы со всего света приезжают в Англию, чтобы увидеть Стоунхендж.

Кто-то для того, чтобы просто увидеть удивительное творение рук человека, а кто-то для того, чтобы понять задумку этой постройки.

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Билет для посещения Стоунхенджа
Билет для посещения Стоунхенджа
Стоунхендж, наверное, самый знаменитый памятник доисторической эпохи в мире. Он был построен в несколько этапов, начиная с простого земляного ограждения. Уникальный круг из подогнанных камней был создан в конце неолита, около 2500 лет до н. э.
Ваш билет 🎫 позволяет посетить Стоунхендж, который веками продолжает интересовать людей. Сегодня Стоунхендж, Эйвбери и другие подобные места включены в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО как собрания уникальных, плотно расположенных доисторических памятников.
Стоунхендж был предметом интереса и восхищения уже с самого раннего средневековья. Как люди эпохи неолита смогли построить такой шедевр инженерного искусства, используя лишь простейшие инструменты и технологии?
В центре для посетителей выставлены сотни доисторических объектов из Стоунхенджа.
Одной из новых особенностей Стоунхенджа является открытая галерея, в которой есть несколько воссозданных домов эпохи неолита. Они построены с использованием археологических данных и аутентичных материалов. Постройки позволяют представить ту жизнь, которую вели создавшие Стоунхендж люди неолита.
В наши дни Стоунхенджу придают множество различных значений. Он является символом Великобритании, чудом света, духовным местом, источником вдохновения.
Что входит
  • Билет для посещения Стоунхенджа.
  • Выставки в центре для посетителей.
Что не входит
  • Аудиогид.
Начало и место завершения
🚩 дорога A360 и перекресток Airman's Corner.
Билет для посещения Стоунхенджа
Билет для посещения Стоунхенджа
Билет для посещения Стоунхенджа
Билет для посещения Стоунхенджа

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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TicketsS
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