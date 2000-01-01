TicketsS проводит ещё 6 экскурсий

Стоунхендж, наверное, самый знаменитый памятник доисторической эпохи в мире. Он был построен в несколько этапов, начиная с простого земляного ограждения. Уникальный круг из подогнанных камней был создан в конце неолита, около 2500 лет до н. э.

Ваш билет 🎫 позволяет посетить Стоунхендж, который веками продолжает интересовать людей. Сегодня Стоунхендж, Эйвбери и другие подобные места включены в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО как собрания уникальных, плотно расположенных доисторических памятников.

Стоунхендж был предметом интереса и восхищения уже с самого раннего средневековья. Как люди эпохи неолита смогли построить такой шедевр инженерного искусства, используя лишь простейшие инструменты и технологии?

В центре для посетителей выставлены сотни доисторических объектов из Стоунхенджа.

Одной из новых особенностей Стоунхенджа является открытая галерея, в которой есть несколько воссозданных домов эпохи неолита. Они построены с использованием археологических данных и аутентичных материалов. Постройки позволяют представить ту жизнь, которую вели создавшие Стоунхендж люди неолита.

В наши дни Стоунхенджу придают множество различных значений. Он является символом Великобритании, чудом света, духовным местом, источником вдохновения.