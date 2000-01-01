Фантастик Лондон Драйв Тур - наш бестселлер и просто супер лучший вариант знакомства с главными достопримечательностями 🏛️ Британской Столицы ⭐️, известными всем еще со школьной скамьи и являющихся знаковыми и узнаваемыми по всему миру. Более 50 интересных мест, включающие топовые - Биг Бен, Парламент, Букингемский Дворец, Трафальгарская Площадь, Конные Гвардейцы, Вестминстерское Аббатство, Колонна Нельсона, Лондонский Глаз, Пикадилли, Гайд Парк 🌳, Бейкер Стрит, 10 Даунинг Стрит, Черчилль... *****

Лондон - удивительно оживленный мегаполис. Наш Фантастический Лондонский тур был специально разработан для людей, которые хотят получить исчерпывающий обзор столицы, но не имеют времени для экскурсии 🧭 на целый день. Вас встретят в отеле с вашим многоязычным профессиональным гидом, который доставит вас на автомобиле 🚘 премиального класса ко всем достопримечательностям, которые составляют культурное наследие Лондона.

Откройте для себя исторические и интересные места Лондона с нашими однодневными экскурсиями, пешеходными и экскурсионными турами с гидом - на личном автомобиле или микроавтобусе.

Fantastic London Drive Tour включает в себя более 50 достопримечательностей, таких как Биг Бен и Парламентская площадь, Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, Пикадилли-цирк, Трафальгарская площадь, Колонна Нельсона, Лондонский глаз, Даунинг-стрит, 10...

Конные гвардейцы? Так это как раз то, что вы должны увидеть? Ну, это часть лондонской культуры. Так что, если вы увлекаетесь культурой и хотите увидеть что-то, что было частью английской истории 📖, тогда сделайте это. Лучший способ добраться туда - отправиться в наш фантастический лондонский тур, который включает это место в качестве остановки. Вы сможете остановиться там, погулять, пофотографироваться, впрочем как и у других замечательных достопримечательностей Лондона. Этот тур идеален!