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Фантастик Лондон Драйв

Vlad L.
Vlad L. – Гид из Лондона
Наш Фантастический Лондонский тур поможет вам получить исчерпывающий обзор столицы ⭐️ и увидеть знаменитые здания, улицы и парки 🌳 Лондона всего за несколько часов.

Вас встретит в отеле профессиональный гид, который доставит вас на автомобиле 🚘 премиального класса ко всем достопримечательностям, составляющим культурное наследие Лондона.

Так что, если вы увлекаетесь культурой, хотите познакомится с традициями и образом жизни лондонцев – эта экскурсия ⛳ поможет вам открыть поражающий воображение истинный образ столицы Туманного Альбиона, во всем ее разнообразии и полноте эмоций.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €320 за экскурсию

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Фантастик Лондон Драйв
Фантастик Лондон Драйв

Что вы увидите

  • Более 50 интересных мест
  • включающие топовые - Биг Бен
  • Парламент
  • Букингемский Дворец
  • Трафальгарская Площадь
  • Конные Гвардейцы
  • Вестминстерское Аббатство
  • Колонна Нельсона
  • Лондонский Глаз
  • Пикадилли
  • Гайд Парк
  • Бейкер Стрит
  • 10 Даунинг Стрит
  • Черчилль.
Фантастик Лондон Драйв Тур - наш бестселлер и просто супер лучший вариант знакомства с главными достопримечательностями 🏛️ Британской Столицы ⭐️, известными всем еще со школьной скамьи и являющихся знаковыми и узнаваемыми по всему миру. Более 50 интересных мест, включающие топовые - Биг Бен, Парламент, Букингемский Дворец, Трафальгарская Площадь, Конные Гвардейцы, Вестминстерское Аббатство, Колонна Нельсона, Лондонский Глаз, Пикадилли, Гайд Парк 🌳, Бейкер Стрит, 10 Даунинг Стрит, Черчилль... *****
Лондон - удивительно оживленный мегаполис. Наш Фантастический Лондонский тур был специально разработан для людей, которые хотят получить исчерпывающий обзор столицы, но не имеют времени для экскурсии 🧭 на целый день. Вас встретят в отеле с вашим многоязычным профессиональным гидом, который доставит вас на автомобиле 🚘 премиального класса ко всем достопримечательностям, которые составляют культурное наследие Лондона.
Откройте для себя исторические и интересные места Лондона с нашими однодневными экскурсиями, пешеходными и экскурсионными турами с гидом - на личном автомобиле или микроавтобусе.
Fantastic London Drive Tour включает в себя более 50 достопримечательностей, таких как Биг Бен и Парламентская площадь, Букингемский дворец, Вестминстерское аббатство, Пикадилли-цирк, Трафальгарская площадь, Колонна Нельсона, Лондонский глаз, Даунинг-стрит, 10...
Конные гвардейцы? Так это как раз то, что вы должны увидеть? Ну, это часть лондонской культуры. Так что, если вы увлекаетесь культурой и хотите увидеть что-то, что было частью английской истории 📖, тогда сделайте это. Лучший способ добраться туда - отправиться в наш фантастический лондонский тур, который включает это место в качестве остановки. Вы сможете остановиться там, погулять, пофотографироваться, впрочем как и у других замечательных достопримечательностей Лондона. Этот тур идеален!
Что входит
  • Услуги гида
  • водителя
  • транспорт/мини автобус/автомобиль/парковка/налог на передвижение в центре Лондона/бензин
Что не входит
  • билеты в музеи от 0. 00 до 50. 00 ф.
  • обеды от 5. 00 до 100. 00 ф
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель или апартаменты в центре Лондона.
Фантастик Лондон Драйв
Фантастик Лондон Драйв
Фантастик Лондон Драйв
Фантастик Лондон Драйв

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Vlad L.
Vlad L.
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