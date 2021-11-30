Речной круиз от Лондонского глаза (London Eye) — уникальный популярный обзорный круиз по реке Темза с оживляющими город комментариями гида-эксперта.

Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Маршрут длится до Тауэрского моста и в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.

Аудиокомментарии также доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.