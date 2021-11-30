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Речной круиз от Лондонского глаза (London Eye) — уникальный популярный обзорный круиз по реке Темза с оживляющими город комментариями гида-эксперта.
Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Маршрут длится до Тауэрского моста и в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии также доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.
Ответы на вопросы
Что входит
Живые комментарии, подарочный путеводитель на 7 языках
Аудиокомментарии на иностранных языках
Речной круиз и доступ к Лондонскому глазу (стандартный вариант) при выборе комбинированного билета
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Курение
Важная информация
Посетители обязаны пройти через металлодетектор на посте проверки безопасности
Дети младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослых старше 18 лет
Дети до 3 лет допускаются бесплатно, однако на них нужно забронировать отдельные билеты
Посетителям с ограниченными возможностями необходимо приобрести стандартный билет сопровождающий допускается бесплатно
Свяжитесь с администрацией не менее чем за 48 часов до тура, чтобы забронировать проход на определенное время для посетителей в инвалидных колясках
Требования к участникам
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 1052 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
667
4
253
3
94
2
19
1
19
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
Аноним
30 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Очень понравился опыт!
s
sarah
14 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Отличный круиз по Темзе, Лиам был очень информативным. очень рекомендую x
А
Аноним
14 ноя 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (en)
Все было идеально!
A
Annalea
13 ноя 2021
(Великобритания)
Excellent!!!
J
Jennie
11 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Проницательный и веселый опыт. Хорошо организован, работает вовремя и не слишком загружен, как некоторые другие лодки.
N
Natasha
7 ноя 2021
(Великобритания)
Nice and clean boat with good space. Really good staff and amazing tour guide. Brilliant for the family.
А
Аноним
6 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Потери!
E
Emma
31 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Мне очень понравилась эта прогулка на лодке! Джек-оратор был отличным и забавным
L
Lee
28 окт 2021
(Великобритания)
Very nice
M
Muriel
28 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Круиз на английском языке, без аудиогида на французском. Присутствующий кричал в микрофон, а внутри лодки пахло влажностью.
V
Virginie
26 окт 2021
Оригинал (fr)
Легко найти ... Тогда прогулка бла-бла, комментарии только на английском и без перевода. Быстрая поездка туда и обратно от Биг-Бена до Лондонского моста…. Не стоит
А
Аноним
25 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Супер круиз, который позволит вам открыть для себя Лондон по-новому! Единственный недостаток: мы думали, что у нас есть аудиогиды на французском, но у нас их не было. Комментарий только на английском языке.
L
Loren
24 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Действительно приятная поездка. AJ был весел и полон интересных фактов. Мы взяли нашу 6-летнюю девочку, и хотя она хорошо провела время, это определенно не предназначено для детей этого возраста.
C
Clive
24 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Фантастическая поездка по достопримечательностям с информативными и забавными комментариями Вики.
А
Аноним
24 окт 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
круиз был отличным. гид объяснил с юмором. Лондонский глаз был слишком длинным ...
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