Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема

Отправляйтесь в уникальный популярнейший обзорный круиз по Темзе

4.5
1052 отзыва
Круиз
в группе до 50 чел.
Отправляйтесь в уникальный популярнейший обзорный круиз по Темзе.

Послушайте живые комментарии гида, которые оживят город.
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема
Лондон: круиз по реке Лондонский глаз и варианты приема

Что вы увидите 🤩

  • London Eye Pier
  • Лондонский глаз
  • Темза
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Речной круиз от Лондонского глаза (London Eye) — уникальный популярный обзорный круиз по реке Темза с оживляющими город комментариями гида-эксперта.
Круговой круиз предлагает места на крытой и открытой палубах и отправляется от причала прямо у подножия Лондонского глаза. Маршрут длится до Тауэрского моста и в обе стороны занимает 40 минут. Полюбуйтесь по пути на здание британского парламента, собор Святого Павла, Тауэр, Шекспировский Глобус, Вестминстер, мост Миллениум и Тауэрский мост.
Аудиокомментарии также доступны на французском, немецком, испанском, голландском, итальянском, русском, японском и китайском языках.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Живые комментарии, подарочный путеводитель на 7 языках
  • Аудиокомментарии на иностранных языках
  • Речной круиз и доступ к Лондонскому глазу (стандартный вариант) при выборе комбинированного билета
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Не допускаются
  • Курение
Важная информация
  • Посетители обязаны пройти через металлодетектор на посте проверки безопасности
  • Дети младше 16 лет должны быть в сопровождении взрослых старше 18 лет
  • Дети до 3 лет допускаются бесплатно, однако на них нужно забронировать отдельные билеты
  • Посетителям с ограниченными возможностями необходимо приобрести стандартный билет сопровождающий допускается бесплатно
  • Свяжитесь с администрацией не менее чем за 48 часов до тура, чтобы забронировать проход на определенное время для посетителей в инвалидных колясках
Требования к участникам
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 1052 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
667
4
253
3
94
2
19
1
19
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
30 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Очень понравился опыт!
s
14 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Отличный круиз по Темзе, Лиам был очень информативным. очень рекомендую x
А
14 ноя 2021
(Чешская Республика)
Оригинал (en)
Все было идеально!
A
13 ноя 2021
(Великобритания)
Excellent!!!
J
11 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Проницательный и веселый опыт. Хорошо организован, работает вовремя и не слишком загружен, как некоторые другие лодки.
N
7 ноя 2021
(Великобритания)
Nice and clean boat with good space. Really good staff and amazing tour guide. Brilliant for the family.
А
6 ноя 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Потери!
E
31 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Мне очень понравилась эта прогулка на лодке! Джек-оратор был отличным и забавным
L
28 окт 2021
(Великобритания)
Very nice
M
28 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Круиз на английском языке, без аудиогида на французском. Присутствующий кричал в микрофон, а внутри лодки пахло влажностью.
V
26 окт 2021
Оригинал (fr)
Легко найти ... Тогда прогулка бла-бла, комментарии только на английском и без перевода. Быстрая поездка туда и обратно от Биг-Бена до Лондонского моста…. Не стоит
А
25 окт 2021
(Франция)
Оригинал (fr)
Супер круиз, который позволит вам открыть для себя Лондон по-новому! Единственный недостаток: мы думали, что у нас есть аудиогиды на французском, но у нас их не было. Комментарий только на английском языке.
L
24 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Действительно приятная поездка. AJ был весел и полон интересных фактов. Мы взяли нашу 6-летнюю девочку, и хотя она хорошо провела время, это определенно не предназначено для детей этого возраста.
C
24 окт 2021
(Великобритания)
Оригинал (en)
Фантастическая поездка по достопримечательностям с информативными и забавными комментариями Вики.
А
24 окт 2021
(Израиль)
Оригинал (en)
круиз был отличным. гид объяснил с юмором. Лондонский глаз был слишком длинным ...
Ещё 1037 отзывов

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