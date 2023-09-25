Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда
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Описание
Что вас ожидает
Парфюмерные летописи
Вы узнаете историю старинного итальянского дома Santa Maria Novella, основанного в 1221 (да-да!) году. Попробуете аромат, который Екатерина Медичи подарила своему жениху — французскому королю Генриху II. Я расскажу, как создавали первый одеколон.
Ароматные истории
Мы пройдём по уютным улицам, где родились такие парфюмерные дома, как Penhaligon’s и Atkinsons 1799. Обсудим взлёты и падения брендов. Выясним, какими духами пользовалась последняя русская императрица Александра Фёдоровна, и как аромат одеколона графа Григория Орлова вошёл в каждый английский дом.
Любимые духи Джеймса Бонда и Мэрилин Монро
Вы попробуете популярные ароматы, изготовленные по старинным формулам. Узнаете, какие духи носили Дэвид Боуи, Оскар Уайльд, леди Гамильтон и даже Джеймс Бонд. Мы зайдём в бутик Floris, которому уже почти 300 лет. Обсудим женскую и мужскую парфюмерию. Расскажу, какие духи, кроме Chanel N°5, предпочитала Мэрилин Монро.
«Храм парфюмерии»
Наше путешествие завершится в бутике Jovoy Mayfair. Вы познакомитесь с элегантными историческими брендами — английским Grossmith (1835) и французским Houbigant (1775), а также с современными, экспериментальными домами Contradictions in Ilk и Beaufort London. Поговорим о парфюмерных ингредиентах, значимости натуральных и синтетических компонентов в духах.
Бутики предоставят нашей группе спецпредложения и скидки на духи. В конце прогулки каждого гостя ждут угощения и подарки.
Организационные детали
Прогулка начинается ровно в 11:00. Если вы задерживаетесь, предупредите меня об этом в сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Jermyn Street, London
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским гражданством! 🌟🌟А во-вторых я отметила это чудесное событие ароматной экскурсией с Ольгой Петрученко и@perfumewalks. И хотя я была на подобной экскурсии несколько лет назад с Наташей Маркланд, все было по-другому, по-новому, свежо и необычно, ярко, ароматно и вкусно!!!
Я не буду рассказывать об экскурсии, просто очень рекомендую всем, кто еще не успел сходить- к посещению обязательно!!! Море позитива, положительных эмоций, восхитительных ароматов и прекрасных новых знакомых гарантировано!!!
Расскажу только о двух вишенках на этом торте: мы видели владельца Floris@florislondon!!!!! Он нам улыбнулся два раза, поклонился в приветствии один раз и предложил чувствовать себя, как дома -один раз, итого 7 знаков внимания от принца, нет короля ароматов🤴!!!! А вторая - это бутылочка запотевшего розового Prosecco в Jovoy@jovoymayfair!!! 🍾🥂 В общем день удался, жизнь прекрасна, счастье есть!!! 🌟🎉🎉🎉🌟🌟🎊🎊💫💫💫