Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер

Посетить старинные бутики и попробовать любимые духи Оскара Уайльда, Мэрилин Монро и Джеймса Бонда

5
2 отзыва
Описание
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Ответы на вопросы
Приглашаю вас на незабываемую ароматную прогулку! Мы посетим исторические и современные парфюмерные бутики Лондона, узнаем их историю, а также познакомимся с духами, которыми пользовались знатные особы, королевские семьи, звёзды кино, писатели и даже литературные персонажи. Наш маршрут пройдёт по красивым улицам и пассажам. Каждого гостя ждут скидки и сюрпризы!
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Лондон: парфюмерная прогулка в мини-группе по району Мейфеер
Ближайшие даты:
24
окт
31
окт
17
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Парфюмерные летописи

Вы узнаете историю старинного итальянского дома Santa Maria Novella, основанного в 1221 (да-да!) году. Попробуете аромат, который Екатерина Медичи подарила своему жениху — французскому королю Генриху II. Я расскажу, как создавали первый одеколон.

Ароматные истории

Мы пройдём по уютным улицам, где родились такие парфюмерные дома, как Penhaligon’s и Atkinsons 1799. Обсудим взлёты и падения брендов. Выясним, какими духами пользовалась последняя русская императрица Александра Фёдоровна, и как аромат одеколона графа Григория Орлова вошёл в каждый английский дом.

Любимые духи Джеймса Бонда и Мэрилин Монро

Вы попробуете популярные ароматы, изготовленные по старинным формулам. Узнаете, какие духи носили Дэвид Боуи, Оскар Уайльд, леди Гамильтон и даже Джеймс Бонд. Мы зайдём в бутик Floris, которому уже почти 300 лет. Обсудим женскую и мужскую парфюмерию. Расскажу, какие духи, кроме Chanel N°5, предпочитала Мэрилин Монро.

«Храм парфюмерии»

Наше путешествие завершится в бутике Jovoy Mayfair. Вы познакомитесь с элегантными историческими брендами — английским Grossmith (1835) и французским Houbigant (1775), а также с современными, экспериментальными домами Contradictions in Ilk и Beaufort London. Поговорим о парфюмерных ингредиентах, значимости натуральных и синтетических компонентов в духах.

Бутики предоставят нашей группе спецпредложения и скидки на духи. В конце прогулки каждого гостя ждут угощения и подарки.

Организационные детали

Прогулка начинается ровно в 11:00. Если вы задерживаетесь, предупредите меня об этом в сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Jermyn Street, London
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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О
25 сен 2023
Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно с приятными сюрпризами. Ольга прекрасный рассказчик и эрудированный человек. Я рекомендую взять эту прогулку не только любителям парфюма, но и тем, кто интересуется историей города, развитием парфюмерии, создателями ароматов и их уникальными клиентами. Время пробежало незаметно. Все очень понравилось. Спасибо большое.
Очень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматноОчень хочется поблагодарить Ольгу за чудесную экскурсию в мир истории парфюма. Было очень познавательно, увлекательно, ароматно
Ekaterina
21 сен 2023
Сегодня у меня чудесный день!!!
Во-первых я сдала экзамен по английскому и теперь ни что не стоит между мной и Британским гражданством! 🌟🌟А во-вторых я отметила это чудесное событие ароматной экскурсией с Ольгой Петрученко и@perfumewalks. И хотя я была на подобной экскурсии несколько лет назад с Наташей Маркланд, все было по-другому, по-новому, свежо и необычно, ярко, ароматно и вкусно!!!
Я не буду рассказывать об экскурсии, просто очень рекомендую всем, кто еще не успел сходить- к посещению обязательно!!! Море позитива, положительных эмоций, восхитительных ароматов и прекрасных новых знакомых гарантировано!!!
Расскажу только о двух вишенках на этом торте: мы видели владельца Floris@florislondon!!!!! Он нам улыбнулся два раза, поклонился в приветствии один раз и предложил чувствовать себя, как дома -один раз, итого 7 знаков внимания от принца, нет короля ароматов🤴!!!! А вторая - это бутылочка запотевшего розового Prosecco в Jovoy@jovoymayfair!!! 🍾🥂 В общем день удался, жизнь прекрасна, счастье есть!!! 🌟🎉🎉🎉🌟🌟🎊🎊💫💫💫
Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!Сегодня у меня чудесный день!!!

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