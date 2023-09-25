Приглашаю вас на незабываемую ароматную прогулку! Мы посетим исторические и современные парфюмерные бутики Лондона, узнаем их историю, а также познакомимся с духами, которыми пользовались знатные особы, королевские семьи, звёзды кино, писатели и даже литературные персонажи. Наш маршрут пройдёт по красивым улицам и пассажам. Каждого гостя ждут скидки и сюрпризы!

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Описание

Что вас ожидает

Парфюмерные летописи

Вы узнаете историю старинного итальянского дома Santa Maria Novella, основанного в 1221 (да-да!) году. Попробуете аромат, который Екатерина Медичи подарила своему жениху — французскому королю Генриху II. Я расскажу, как создавали первый одеколон.

Ароматные истории

Мы пройдём по уютным улицам, где родились такие парфюмерные дома, как Penhaligon’s и Atkinsons 1799. Обсудим взлёты и падения брендов. Выясним, какими духами пользовалась последняя русская императрица Александра Фёдоровна, и как аромат одеколона графа Григория Орлова вошёл в каждый английский дом.

Любимые духи Джеймса Бонда и Мэрилин Монро

Вы попробуете популярные ароматы, изготовленные по старинным формулам. Узнаете, какие духи носили Дэвид Боуи, Оскар Уайльд, леди Гамильтон и даже Джеймс Бонд. Мы зайдём в бутик Floris, которому уже почти 300 лет. Обсудим женскую и мужскую парфюмерию. Расскажу, какие духи, кроме Chanel N°5, предпочитала Мэрилин Монро.

«Храм парфюмерии»

Наше путешествие завершится в бутике Jovoy Mayfair. Вы познакомитесь с элегантными историческими брендами — английским Grossmith (1835) и французским Houbigant (1775), а также с современными, экспериментальными домами Contradictions in Ilk и Beaufort London. Поговорим о парфюмерных ингредиентах, значимости натуральных и синтетических компонентов в духах.

Бутики предоставят нашей группе спецпредложения и скидки на духи. В конце прогулки каждого гостя ждут угощения и подарки.

Организационные детали

Прогулка начинается ровно в 11:00. Если вы задерживаетесь, предупредите меня об этом в сообщении.