14 отзывов оставили туристы

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Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день

Посетить старейшую альма-матер Англии и город, где родился Шекспир

  • 🙋‍♀️Это групповая экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Группа не более 28 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе Блумсбери
  • Заказать экскурсию

£90 за человека

У этой экскурсии14 отзывов
4.71
Алла
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Алла – экскурсионное агентство по Лондону
Отправьтесь в путешествие, связанное с двумя английскими «брендами» — мировым университетом и Уильямом Шекспиром.

За время поездки вы многое узнаете об истории Англии, погрузитесь в атмосферу славного студенчества под средневековыми сводами Оксфорда, где учились великие, разгадаете тайну личности Шекспира и увидите его родные места.

Экскурсия ⛳ станет увлекательным знакомством с английскими традициями.

И кто знает, может, вам тоже захочется поступить в Оксфорд или написать сонет в старом пабе Стратфорда?
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день

Что вас ожидает

«Город дремлющих шпилей» — студенческая мекка
Как старейший англоязычный университет мира и по своим размерам действительно небольшой городок, Оксфорд представляет огромную культурную ценность. Вы узнаете, какие дисциплины здесь преподавали авторы «Алисы в Стране чудес» и «Властелина колец», чему учились в стенах этого учебного заведения Перси Шелли и Оскар Уайльд. Гуляя по уютным улочкам Оксфорда, вы рассмотрите его великолепную средневековую архитектуру и погрузитесь в мир многовековых студенческих традиций: серьёзных, тайных и даже курьёзных. И по возможности заглянете в один из колледжей, чтобы понять, как устроена жизнь внутри современного университета с мировым именем.

Самый загадочный автор и его родина
Кто не знает произведения Уильяма Шекспира! Несмотря на множественные теории личности гения, тот, кого потомки считают Шекспиром настоящим, родился в городке Стратфорд-на-Эйвоне. Вы отправитесь в этот тихий уголок Англии, где время словно не движется. На узких улочках Стратфорда в ряд выстроились старые-старые, чуть покосившиеся домики, и один из них — дом самого Шекспира, в котором он родился и провёл детские годы. Вы увидите школу, в которую ходил маленький Уильям, церковь Святой Троицы, где его крестили и где упокоился его прах. А для полноты впечатлений от уединённого и безмятежного Стратфорда вы сможете пропустить кружку эля в одном из старинных пабов городка.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Посещение колледжа в Оксфорде зависит от того, не будет ли группа мешать учебному процессу
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день
Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 28 человек.
  • Место встречи для начала в районе Блумсбери.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алла
Алла
Наша команда гидов работает с 2012 года и предоставляет весь спектр экскурсионных услуг — от регулярных групповых русскоязычных экскурсий с профессиональными гидами до индивидуальной разработки программ для путешественников. В период летнего сезона мы предлагаем регулярные групповые автобусные туры по всей Великобритании, Ирландии и Франции.
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14 отзывов оставили туристы

15 февраля 2020
Очень рекомендую экскурсию и маршрут. Это интересно, красиво и позволяет посмотреть разную Англию. Я получила удольствие и эстетическое, и познавательное.
6 января 2020
Слишком много народу в группе
29 октября 2019
Экскурсия нам понравилась. Организовано все качественно: новый, чистый автобус, хорошо составлен маршрут и, самое главное, отличный гид Максим, который не только интересно и увлекательно рассказывал по теме экскурсии, но и терпеливо отвечал на многочисленные вопросы. Рекомендуем.
19 октября 2019
Максим супергид, спасибо огромное ща экскурсию, он молодчина! Индивидуальную помощь тоже оказывает, огромный багаж знаний и не менее огромное желание ими делиться, очень легко общается.
28 сентября 2019
Замечательная экскурсия. Личность Шескпира и история его жизни неоднозначны, во многих отношениях необъянимы. Все, что рассказывал Максим, а рассказывал он очень много, было интересно. То же касается и посещение Оксфорда. Высоко ценю также внимательное отношение к аудитории, которая, как правило, бывает разноуровневая. Спасибо еще раз Максиму за эту экскурсию.
16 августа 2019
Кроме Шекспира не было ничего из того, что анонсировано в описании: ни про Толкиена, ни про Льюиса Кэррола. Часть в Оксфорде вообще какая-то короткая и несодержательная. Возможно, проблема в экскурсоводе Наталье Михайловне, которая очень много говорила не по делу и несла отсебятину
13 июля 2019
Очень интересно! Гид Максим рассказывал с юмором, очень живо и бодро! Спасибо! Отличная экскурсия
5 июля 2019
Гид Максим прекрасно организовал экскурсию, по организационным причинам задержек не было вообще (даже по вине туристов) и при такой большой группе это фантастика. Очень профессиональный и доброжелательный молодой человек.
14 июня 2019
Экскурсия - прекрасная! Всем рекомендую! Экскурсовод Максим - потрясающий!!! Спасибо!!!
8 января 2019
Экскурсия в Оксфорде и Стратфорд-на-Эйвоне мы были 03. 01. 2019, все очень понравилось, замечательно организовано, великолепный гид Максим рассказывал очень интересно, живо и с юморком. Нам повезло и группа была не большая, поэтому у нас было много врем и на самостоятельные прогулки. Было интересно увидеть город студентов, город Шекспира, выпить эль 400 летнего рецепта!
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