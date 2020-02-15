14 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

«Город дремлющих шпилей» — студенческая мекка

Как старейший англоязычный университет мира и по своим размерам действительно небольшой городок, Оксфорд представляет огромную культурную ценность. Вы узнаете, какие дисциплины здесь преподавали авторы «Алисы в Стране чудес» и «Властелина колец», чему учились в стенах этого учебного заведения Перси Шелли и Оскар Уайльд. Гуляя по уютным улочкам Оксфорда, вы рассмотрите его великолепную средневековую архитектуру и погрузитесь в мир многовековых студенческих традиций: серьёзных, тайных и даже курьёзных. И по возможности заглянете в один из колледжей, чтобы понять, как устроена жизнь внутри современного университета с мировым именем.

Самый загадочный автор и его родина

Кто не знает произведения Уильяма Шекспира! Несмотря на множественные теории личности гения, тот, кого потомки считают Шекспиром настоящим, родился в городке Стратфорд-на-Эйвоне. Вы отправитесь в этот тихий уголок Англии, где время словно не движется. На узких улочках Стратфорда в ряд выстроились старые-старые, чуть покосившиеся домики, и один из них — дом самого Шекспира, в котором он родился и провёл детские годы. Вы увидите школу, в которую ходил маленький Уильям, церковь Святой Троицы, где его крестили и где упокоился его прах. А для полноты впечатлений от уединённого и безмятежного Стратфорда вы сможете пропустить кружку эля в одном из старинных пабов городка.