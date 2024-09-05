скидка
64%
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
10 сен в 14:00
11 сен в 10:00
€22 за человека
скидка
35%
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Еревана - к историческим богатствам
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
197€129 за всё до 3 чел.
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
9 сен в 10:00
11 сен в 10:00
€36 за человека
8 часов
Групповая
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:30
13 сен в 09:00
€52 за человека
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
€180 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник в 18:00, во вторник и пятницу в 17:00
10 сен в 17:00
16 сен в 18:00
€15 за человека
скидка
35%
6 часов
Водная прогулка
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 270€176 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
10 сен в 11:30
11 сен в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
скидка
14%
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:30
29€25 за всё до 6 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения5 сентября 2024Огромное спасибо команде организаторов и лично гиду Ирине и водителю Карену за прекрасно проведенный день. Ирина подробно рассказала про все достопримечательности, ответила на все вопросы. Экскурсия очень продумана, организовано все, вплоть до вкусного обеда на любой кошелек. Однозначно рекомендую!!!
- ААртем4 сентября 2024Для нас эта прогулка стала первой экскурсией в городе. Наш гид - Гаяне - прекрасно показала город и рассказала о
- ЛЛия4 сентября 2024Провели почти весь день с гидом Арсеном, остались очень довольны! Были с шустрой маленькой дочкой, во всех местах он корректировал
- ККлименко3 сентября 2024Экскурсия понравилась, красивые локации, достаточно времени на самостоятельное изучение. Мариам хорошо и интересно рассказывает про помещённые места
- OOlga3 сентября 2024Экскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минут. Мариям интересно рассказала обо всем, готова ответить на все вопросы. Машина комфортная. Рекомендую!
- ДДарья2 сентября 2024Были на экскурсии 31 августа с Айком и Наирой. Все прошло замечательно! Очень живой рассказ обо всех и обо всем,
- ММихаил2 сентября 2024Софья, прекрасный человек и уж тем более гид. Очень рады, что наше знакомство с Ереваном доверили ей. Было круто и интересно! Всем советуем!
- ЛЛия2 сентября 2024Софья один из лучших экскурсоводов, которых я встречала. Очень приятная, образованная девушка с прекрасным знанием истории и любовью к городу. Корректировала маршрут моментально, подстраиваясь под самую юную участницу экскурсии.
- ННика2 сентября 2024Передаем огромный привет Софи! Остались довольны экскурсией и нашей прогулкой! Очень рекомендую, Вы влюбитесь в Ереван 💜
- ВВиктория1 сентября 2024Очень интересная экскурсия! Время пролетает незаметно. Очень советую для знакомства с городом и культурой. Люсине отличный и подготовленный гид, и очень симпатичный человек.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На Рождество»
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