На Рождество – экскурсии в Ереване

Найдено 12 экскурсий в категории «На Рождество» в Ереване, цены от €15, скидки до 64%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
Пешая
скидка
64%
83 отзыва
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Яркие краски Еревана
Пешая
768 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия Яркие краски Еревана: культурное погружение
Откройте для себя душу Еревана: от древних улиц до современного искусства в уютной атмосфере
10 сен в 14:00
11 сен в 10:00
22 за человека
Из Еревана - к историческим богатствам
На машине
скидка
35%
153 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Из Еревана - к историческим богатствам
Погрузитесь в историю и красоту Армении с индивидуальной экскурсией. Уникальные памятники, вдохновляющие пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: У жилья туристов в пределах города Ереван
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
197129 за всё до 3 чел.
Древние святыни Армении и «наше море» Севан
На машине
735 отзывов
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Древние святыни Армении и великолепие озера Севан: групповая экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Армении, посетив храм Гарни, монастырь Гегард и живописное озеро Севан в одной поездке
Начало: Площадь Республики
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 10:00
9 сен в 10:00
11 сен в 10:00
36 за человека
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
На автобусе
35 отзывов
8 часов
Групповая
Однодневная экскурсия: Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:30
13 сен в 09:00
52 за человека
Дилижан и Цахкадзор: два горных курорта за 1 день
На машине
33 отзыва
7.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дилижан и Цахкадзор: путешествие по курортам
Погрузитесь в атмосферу армянских гор, исследуя древние монастыри и красоты природы на индивидуальной экскурсии
Начало: Из вашего отеля
Завтра в 08:30
9 сен в 08:30
180 за всё до 6 чел.
Свидание с Ереваном каждый день
Пешая
487 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
Пешая
27 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник в 18:00, во вторник и пятницу в 17:00
10 сен в 17:00
16 сен в 18:00
15 за человека
Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
На машине
скидка
35%
42 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Исторические чудеса Еревана: Храм Гарни, Гегард и озеро Севан
Откройте для себя древние тайны Армении, погрузитесь в мир истории и природы в уникальной однодневной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
от 270176 за всё до 2 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
На машине
67 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Еревану
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
10 сен в 11:30
11 сен в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт Звартноц - Ереван»
На машине
скидка
14%
19 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер Аэропорт Звартноц - Ереван
Встреча в аэропорту с табличкой именно для вас и доставка до места назначения в Ереване с комфортом
Сегодня в 18:00
Завтра в 00:30
2925 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Ереван
Пешая
19 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Завтра в 09:00
9 сен в 09:00
90 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    5 сентября 2024
    Древние святыни Армении и «наше море» Севан
    Огромное спасибо команде организаторов и лично гиду Ирине и водителю Карену за прекрасно проведенный день. Ирина подробно рассказала про все достопримечательности, ответила на все вопросы. Экскурсия очень продумана, организовано все, вплоть до вкусного обеда на любой кошелек. Однозначно рекомендую!!!
  • А
    Артем
    4 сентября 2024
    Свидание с Ереваном каждый день
    Для нас эта прогулка стала первой экскурсией в городе. Наш гид - Гаяне - прекрасно показала город и рассказала о
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    его истории. Особенно впечатлил район Конд. Прогулка была насыщенной историями и от того очень интересная и познавательная. Обязательно пройдем по второму маршруту. Спасибо, Гаяне!

  • Л
    Лия
    4 сентября 2024
    Армения за 1 день: Храм Гарни, монастырь Гегард и озеро Севан
    Провели почти весь день с гидом Арсеном, остались очень довольны! Были с шустрой маленькой дочкой, во всех местах он корректировал
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    экскурсию под нужды побегать и попрыгать ребёнку. В течении всего маршрута делал какие-то маленькие подарки, угощал местными сладостями. Отлично сочетает в себе знание истории,юмор и уважение к традициям армянского народа.

  • К
    Клименко
    3 сентября 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Экскурсия понравилась, красивые локации, достаточно времени на самостоятельное изучение. Мариам хорошо и интересно рассказывает про помещённые места
  • O
    Olga
    3 сентября 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Экскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минут. Мариям интересно рассказала обо всем, готова ответить на все вопросы. Машина комфортная. Рекомендую!
    Экскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минутЭкскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минутЭкскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минутЭкскурсия хорошо продумана. Переезды на машине короткие, примерно по 20 минут
  • Д
    Дарья
    2 сентября 2024
    Из Еревана - к историческим богатствам
    Были на экскурсии 31 августа с Айком и Наирой. Все прошло замечательно! Очень живой рассказ обо всех и обо всем,
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    ответы на все вопросы, все это передано через собственные чувства, эмоции и переживания. Дорога была комфортной, все прошло без нареканий. Обязательно буду рекомендовать, большое спасибо! ❤️

  • М
    Михаил
    2 сентября 2024
    Яркие краски Еревана
    Софья, прекрасный человек и уж тем более гид. Очень рады, что наше знакомство с Ереваном доверили ей. Было круто и интересно! Всем советуем!
  • Л
    Лия
    2 сентября 2024
    Яркие краски Еревана
    Софья один из лучших экскурсоводов, которых я встречала. Очень приятная, образованная девушка с прекрасным знанием истории и любовью к городу. Корректировала маршрут моментально, подстраиваясь под самую юную участницу экскурсии.
  • Н
    Ника
    2 сентября 2024
    Яркие краски Еревана
    Передаем огромный привет Софи! Остались довольны экскурсией и нашей прогулкой! Очень рекомендую, Вы влюбитесь в Ереван 💜
    Передаем огромный привет Софи! Остались довольны экскурсией и нашей прогулкой! Очень рекомендую, Вы влюбитесь в Ереван 💜
  • В
    Виктория
    1 сентября 2024
    Свидание с Ереваном каждый день
    Очень интересная экскурсия! Время пролетает незаметно. Очень советую для знакомства с городом и культурой. Люсине отличный и подготовленный гид, и очень симпатичный человек.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «На Рождество»

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  1. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
  2. Яркие краски Еревана
  3. Из Еревана - к историческим богатствам
  4. Древние святыни Армении и «наше море» Севан
  5. Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
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