Что вас ожидает

История города

Гуляя по историческому центру, вы проследите основные вехи его развития. Узнаете, сколько войн и нашествий он пережил, как, словно феникс, воскресал в эпоху СССР и независимой Армении. И увидите, как в его самобытном облике сочетаются атрибуты современности, обаяние провинциальности и особая атмосфера храмов Раннего Средневековья.

Прогулка по местам знаковых личностей

У памятника Нерсесу Аштаракеци я расскажу о Католикосе всех армян (высший духовный чин Армянской апостольской церкви). В годы очередной русско-турецкой войны он с оружием в руках оборонял город вместе с русской армией. У дома-музея великого Перча Прошяна поговорим о классике армянской литературы. А позже, во дворе одного из храмов, вы узнаете о похороненном здесь знаменитом армянском литераторе Геворге Эмине.

Святыни Аштарака

Душа и сердце Армении — в ее старинных храмах. Наша страна стала первым в мире христианским государством, а Армянская Апостольская Церковь — одна из древнейших христианских церквей. Глубокая связь с религией здесь ощущается в каждом городе. И Аштарак — не исключение. Я покажу церковь Кармравор, которой посвятил стихи Осип Мандельштам. Познакомлю с недавно отреставрированной старинной церковью Святой Марианэ. Также вы увидите руины церквей Спитакавор и Циранавор и относительно новую церковь Сурб Саргис.

И конечно, не обойдём стороной символ Аштарака — исторический мост 16 века, где поговорим о его необычной конструкции и значении в жизни города.

Организационные детали