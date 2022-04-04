Неизведанная Армения: Аштарак с историком

Открыть один из древнейших городов страны, посетить храмы 5-7 веков и узнать о классиках литературы

Индивидуальная
Многим кажется, что интересные места у нас ограничиваются Ереваном, Севаном и Гарни.

На экскурсии по родному Аштараку я покажу, как много может рассказать о стране этот малоизвестный городок.

Вы узнаете о Католикосе, сражавшемся в русско-турецкой войне, пройдете по местам великих писателей, осмотрите древние церкви и оцените колоритные пейзажи города на высоком берегу реки Касах.
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
Неизведанная Армения: Аштарак с историком
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Что вас ожидает

История города

Гуляя по историческому центру, вы проследите основные вехи его развития. Узнаете, сколько войн и нашествий он пережил, как, словно феникс, воскресал в эпоху СССР и независимой Армении. И увидите, как в его самобытном облике сочетаются атрибуты современности, обаяние провинциальности и особая атмосфера храмов Раннего Средневековья.

Прогулка по местам знаковых личностей

У памятника Нерсесу Аштаракеци я расскажу о Католикосе всех армян (высший духовный чин Армянской апостольской церкви). В годы очередной русско-турецкой войны он с оружием в руках оборонял город вместе с русской армией. У дома-музея великого Перча Прошяна поговорим о классике армянской литературы. А позже, во дворе одного из храмов, вы узнаете о похороненном здесь знаменитом армянском литераторе Геворге Эмине.

Святыни Аштарака

Душа и сердце Армении — в ее старинных храмах. Наша страна стала первым в мире христианским государством, а Армянская Апостольская Церковь — одна из древнейших христианских церквей. Глубокая связь с религией здесь ощущается в каждом городе. И Аштарак — не исключение. Я покажу церковь Кармравор, которой посвятил стихи Осип Мандельштам. Познакомлю с недавно отреставрированной старинной церковью Святой Марианэ. Также вы увидите руины церквей Спитакавор и Циранавор и относительно новую церковь Сурб Саргис.

И конечно, не обойдём стороной символ Аштарака — исторический мост 16 века, где поговорим о его необычной конструкции и значении в жизни города.

Организационные детали

  • Трансфер из Еревана и обратно включен в стоимость
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи (опциональное посещение)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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