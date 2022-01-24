Что вас ожидает

Горнолыжный курорт: инструкция по применению

Я буду рад помочь вам сориентироваться в комплексе. Расскажу, какие трассы подойдут вам по уровню сложности. Познакомлю с инфраструктурой и основными развлечениями курорта. Вы откроете чарующие пейзажи гор, поднявшись на смотровые площадки на канатной дороге. Зарядитесь позитивом, прокатившись на снегоходах и собачьих упряжках или квадроциклах по горным тропам. Особые впечатления подарит полет на зиплайне над городом. И конечно, вы сможете вдоволь покататься на трассах.

Монастырь Кечарис

В Цахкадзоре вы также посетите уютную обитель, основанную еще в 11 веке князьями из рода Пахлавуни. Услышите о легендарных личностях Армянского царства, связанных с монастырем. Прикоснетесь к древней истории памятника, бывшего одним из крупнейший армянских культурных и религиозных центров. Узнаете об этапе, когда Кечарис был резиденцией архиепископа, и встретите исторические надписи на стенах. Осмотрите несколько церквей комплекса и часовню, служившую усыпальницей основателя монастыря.

Монастырь Агарцин

В 18 км от Дилижана вы посетите еще один живописный монастырь, построенный в 11-13 вв. Осмотрите церковь Сурб Григор — самую древнюю постройку комплекса. Познакомитесь с архитектурой главного храма — Сурб Аствацацин — и узнаете, с помощью каких приемов мастера добились эффекта невесомости конструкции. Также вы увидите церковь Сурб Степанос, эталонную средневековую трапезную и руины других сооружений ансамбля. А возле царской усыпальницы поговорим о влиятельном армянском роде Багратуни.

☦ Отдельное внимание уделим хачкарам — самобытным резным стелам в форме креста. Вы узнаете, чем они принципиально отличаются от крестов, которые устанавливают другие народы, и почему стали особым элементом армянской культуры.

🚶 Также в программе — небольшая прогулка по историческому центру Дилижана.

Организационные детали