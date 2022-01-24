Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин

Открыть величественные пейзажи Армении, отдохнуть на знаменитом курорте и посетить древние обители

Индивидуально
для 6 чел.
В легком и дружеском путешествии я отвезу вас к сказочному горнолыжному курорту и помогу спланировать там время максимально насыщенно и комфортно.

Расскажу о лучших развлечениях и посоветую трассы по вашему уровню подготовки.

А после отправимся к двум монастырям, где вы ощутите дух древних святынь, узнаете о княжеских родах Армении и познакомитесь с феноменом хачкар.
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Горнолыжный Цахкадзор + монастыри Кечарис и Агарцин
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Горнолыжный курорт: инструкция по применению

Я буду рад помочь вам сориентироваться в комплексе. Расскажу, какие трассы подойдут вам по уровню сложности. Познакомлю с инфраструктурой и основными развлечениями курорта. Вы откроете чарующие пейзажи гор, поднявшись на смотровые площадки на канатной дороге. Зарядитесь позитивом, прокатившись на снегоходах и собачьих упряжках или квадроциклах по горным тропам. Особые впечатления подарит полет на зиплайне над городом. И конечно, вы сможете вдоволь покататься на трассах.

Монастырь Кечарис

В Цахкадзоре вы также посетите уютную обитель, основанную еще в 11 веке князьями из рода Пахлавуни. Услышите о легендарных личностях Армянского царства, связанных с монастырем. Прикоснетесь к древней истории памятника, бывшего одним из крупнейший армянских культурных и религиозных центров. Узнаете об этапе, когда Кечарис был резиденцией архиепископа, и встретите исторические надписи на стенах. Осмотрите несколько церквей комплекса и часовню, служившую усыпальницей основателя монастыря.

Монастырь Агарцин

В 18 км от Дилижана вы посетите еще один живописный монастырь, построенный в 11-13 вв. Осмотрите церковь Сурб Григор — самую древнюю постройку комплекса. Познакомитесь с архитектурой главного храма — Сурб Аствацацин — и узнаете, с помощью каких приемов мастера добились эффекта невесомости конструкции. Также вы увидите церковь Сурб Степанос, эталонную средневековую трапезную и руины других сооружений ансамбля. А возле царской усыпальницы поговорим о влиятельном армянском роде Багратуни.

☦ Отдельное внимание уделим хачкарам — самобытным резным стелам в форме креста. Вы узнаете, чем они принципиально отличаются от крестов, которые устанавливают другие народы, и почему стали особым элементом армянской культуры.

🚶 Также в программе — небольшая прогулка по историческому центру Дилижана.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость
  • Дополнительные расходы: прокат лыж ~ 5000 драм/сутки, прокат сноуборда ~ 7000 драм/сутки, зиплайн ~ 10000 драм/человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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