каждый день

Полеты на параплане в тандеме — это отличный способ получить удовольствие от полетов не имея каких-либо знаний самостоятельного пилотирования. Ваш опытный пилот-инструктор позаботится обо всем, управляя всем полетом от взлета до посадки.

Полет на параплане в тандеме с инструктором + фото на память (10 минут) - 63$

Полет на параплане в тандеме с инструктором + фото на память (20 минут) - 100$

В стоимость входят транспортировка от нашего офиса в Ереване до стартовой точки и обратно, фото и видео полета с камерой GoPro и страховка.