Полет на параплане в тандеме с инструктором

Полеты на параплане в тандеме - это отличный способ получить удовольствие от полетов не имея...

Полеты на параплане в тандеме — это отличный способ получить удовольствие от полетов не имея каких-либо знаний самостоятельного пилотирования.

Ваш опытный пилот-инструктор позаботится обо всем, управляя всем полетом от взлета до посадки.
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полет на параплане в тандеме с инструктором
Полеты на параплане в тандеме — это отличный способ получить удовольствие от полетов не имея каких-либо знаний самостоятельного пилотирования. Ваш опытный пилот-инструктор позаботится обо всем, управляя всем полетом от взлета до посадки.
Полет на параплане в тандеме с инструктором + фото на память (10 минут) - 63$
Полет на параплане в тандеме с инструктором + фото на память (20 минут) - 100$
В стоимость входят транспортировка от нашего офиса в Ереване до стартовой точки и обратно, фото и видео полета с камерой GoPro и страховка.

Цены на экскурсию

Для одного человека
Полет 10 минут
$93
Полет 20 минут
$150

Ответы на вопросы

Что входит
  • Траспортное обслуживание
  • услуги гида
Место начала и завершения
Отель Ширак, ул. Хоренаци 13
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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каждый день

JUSTTRAVEL
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