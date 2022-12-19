Идея и цель нашей прогулки — показать вам эмоциональный портрет нашего доброго и уютного Еревана! Эта динамичная прогулка в наушниках станет для вас и экскурсией, и развлечением, и уличным спектаклем. Слушая голоса героев и музыку, вы уловите настроение города сквозь года и узнаете секреты улиц и памятников от Матери Армении и Каскада до площади Республики.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нестандартный способ прочувствовать город

Наш аудиоспектакль — первый подобный формат в Армении. Со знанием и любовью мы собрали 10 реальных и вымышленных сюжетов, которыми с вами поделятся персонажи. Стереонаушники приглушат шум и суету вокруг, и вы окажетесь наедине с Ереваном: услышите о незаурядных судьбах, приоткроете истории достопримечательностей и услышите музыку, передающую атмосферу города.

Маршрут мини-путешествия: приготовьтесь пройти 5,5 км, или 10 тысяч шагов. Темп динамичный, не будем бежать, но и медлить не станем. Итак, начнем от статуи «Мать Армения» в Парке Победы, прогуляемся до Каскада, по Северному проспекту мимо оперного театра и до площади Республики, а завершим в Парке 2800-летия Еревана.

Организационные детали