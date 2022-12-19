Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану

Понять и полюбить город через реальные и выдуманные истории на фоне главных достопримечательностей

Идея и цель нашей прогулки — показать вам эмоциональный портрет нашего доброго и уютного Еревана! Эта динамичная прогулка в наушниках станет для вас и экскурсией, и развлечением, и уличным спектаклем.

Слушая голоса героев и музыку, вы уловите настроение города сквозь года и узнаете секреты улиц и памятников от Матери Армении и Каскада до площади Республики.
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Прогулка-аудиоспектакль по атмосферному Еревану
Ближайшие даты:
18
дек
21
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25
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28
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Нестандартный способ прочувствовать город

Наш аудиоспектакль — первый подобный формат в Армении. Со знанием и любовью мы собрали 10 реальных и вымышленных сюжетов, которыми с вами поделятся персонажи. Стереонаушники приглушат шум и суету вокруг, и вы окажетесь наедине с Ереваном: услышите о незаурядных судьбах, приоткроете истории достопримечательностей и услышите музыку, передающую атмосферу города.

Маршрут мини-путешествия: приготовьтесь пройти 5,5 км, или 10 тысяч шагов. Темп динамичный, не будем бежать, но и медлить не станем. Итак, начнем от статуи «Мать Армения» в Парке Победы, прогуляемся до Каскада, по Северному проспекту мимо оперного театра и до площади Республики, а завершим в Парке 2800-летия Еревана.

Организационные детали

  • На стартовой точке вас встретит представитель нашей команды, выдаст каждому специальные наушники (в одноразовых чехлах) и будет сопровождать вас на протяжении всей прогулки
  • В течение аудиоспектакля пауза не предусмотрена
  • На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, остальную сумму на экскурсии (в местной валюте — 7200 драмов с человека)
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по погоде

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
рядом со статуей Мать Армения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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