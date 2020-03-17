Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Что вас ожидает

Горная панорама

Неподалеку от Еревана притаилась крайне живописная достопримечательность 🏛️ — арка Чаренца, названная именем любимого армянского писателя. Она откроет вам невероятный вид на гору Арарат. Но помните — гора сама выбирает, кому показаться. Готовы испытать свою удачу?

Гарни: храм бога Михра

Армянское язычество называется дицабанутюн, а боги — дицами, но это далеко не все, что вы узнаете во время посещения единственного сохранившегося в Армении языческого храма Гарни. Мы расскажем, что есть великое Ар и почему солнце ☀️ называют Арев, какой бог в древней Армении отвечал за гостеприимство и кто такие армянские Зевс, Артемида, Геракл и Аполлон. Помимо самого храма в Гарни много интересного: римские бани, здание царской охраны и руины «Дворца Прохлады», о названии которого мы обязательно расскажем.

Главный символ семьи и изобилия

Рядом с храмом Гарни мы отправимся смотреть, как пекут лучший в Армении лаваш. Вы познакомитесь со вкусом традиционной армянской лепешки, прошедшим испытание веками, а также со старинной технологией производства. Здесь же можно будет купить сувениры 🎁 или продегустировать вкуснейшие армянские вина.

Гегард: наскальная, но не живопись

Мимо фамильного герба княжеского рода Прошянов мы держим путь к скальной церкви Гегард. От вида ущелья, от невероятных гор ⛰️ вокруг и самого храма, часть которого выдолблена прямо в утесе, захватывает дух. Вы увидите целые залы, гербы и хачкары, алтарь и купол, выбитые мастерами в скале. Узнаете об истории 📖 этого удивительного места и названии комплекса.

Автор снимка на обложке: @ofeli_t

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Экскурсия ⛳ проводится на комфортабельных автомобилях: в зависимости от количества участников это либо легковые автомобили, либо новые микроавтобусы. Транспорт оснащен кондиционером, предлагается родниковая вода. А еще мы очень любим хорошую армянскую музыку для создания соответствующего настроения :)

Что входит в стоимость, а что — нет