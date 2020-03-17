Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Горная панорама
Неподалеку от Еревана притаилась крайне живописная достопримечательность 🏛️ — арка Чаренца, названная именем любимого армянского писателя. Она откроет вам невероятный вид на гору Арарат. Но помните — гора сама выбирает, кому показаться. Готовы испытать свою удачу?
Гарни: храм бога Михра
Армянское язычество называется дицабанутюн, а боги — дицами, но это далеко не все, что вы узнаете во время посещения единственного сохранившегося в Армении языческого храма Гарни. Мы расскажем, что есть великое Ар и почему солнце ☀️ называют Арев, какой бог в древней Армении отвечал за гостеприимство и кто такие армянские Зевс, Артемида, Геракл и Аполлон. Помимо самого храма в Гарни много интересного: римские бани, здание царской охраны и руины «Дворца Прохлады», о названии которого мы обязательно расскажем.
Главный символ семьи и изобилия
Рядом с храмом Гарни мы отправимся смотреть, как пекут лучший в Армении лаваш. Вы познакомитесь со вкусом традиционной армянской лепешки, прошедшим испытание веками, а также со старинной технологией производства. Здесь же можно будет купить сувениры 🎁 или продегустировать вкуснейшие армянские вина.
Гегард: наскальная, но не живопись
Мимо фамильного герба княжеского рода Прошянов мы держим путь к скальной церкви Гегард. От вида ущелья, от невероятных гор ⛰️ вокруг и самого храма, часть которого выдолблена прямо в утесе, захватывает дух. Вы увидите целые залы, гербы и хачкары, алтарь и купол, выбитые мастерами в скале. Узнаете об истории 📖 этого удивительного места и названии комплекса.
Автор снимка на обложке: @ofeli_t
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