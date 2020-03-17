Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш

Посетить необычную скальную церковь и языческий храм, увидеть Арарат и попробовать лучший лаваш

5
1 отзыв
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона – Гид из Еревана
Каноничный вид на Арарат, древние храмы, вкуснейший лаваш и история 📖 Армении от язычества до христианства.

Мы откроем секреты и разгадаем загадки храма бога Солнца.

Покажем удивительную церковь ⛪ в скале, познакомим с историей 📖 страны и местными традициями, а также научим вас выпечке армянского хлеба!
Задать вопросОбычно отвечает за 22 ч.
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш

Что вас ожидает

Горная панорама
Неподалеку от Еревана притаилась крайне живописная достопримечательность 🏛️ — арка Чаренца, названная именем любимого армянского писателя. Она откроет вам невероятный вид на гору Арарат. Но помните — гора сама выбирает, кому показаться. Готовы испытать свою удачу?

Гарни: храм бога Михра
Армянское язычество называется дицабанутюн, а боги — дицами, но это далеко не все, что вы узнаете во время посещения единственного сохранившегося в Армении языческого храма Гарни. Мы расскажем, что есть великое Ар и почему солнце ☀️ называют Арев, какой бог в древней Армении отвечал за гостеприимство и кто такие армянские Зевс, Артемида, Геракл и Аполлон. Помимо самого храма в Гарни много интересного: римские бани, здание царской охраны и руины «Дворца Прохлады», о названии которого мы обязательно расскажем.

Главный символ семьи и изобилия
Рядом с храмом Гарни мы отправимся смотреть, как пекут лучший в Армении лаваш. Вы познакомитесь со вкусом традиционной армянской лепешки, прошедшим испытание веками, а также со старинной технологией производства. Здесь же можно будет купить сувениры 🎁 или продегустировать вкуснейшие армянские вина.

Гегард: наскальная, но не живопись
Мимо фамильного герба княжеского рода Прошянов мы держим путь к скальной церкви Гегард. От вида ущелья, от невероятных гор ⛰️ вокруг и самого храма, часть которого выдолблена прямо в утесе, захватывает дух. Вы увидите целые залы, гербы и хачкары, алтарь и купол, выбитые мастерами в скале. Узнаете об истории 📖 этого удивительного места и названии комплекса.

Автор снимка на обложке: @ofeli_t

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия ⛳ проводится на комфортабельных автомобилях: в зависимости от количества участников это либо легковые автомобили, либо новые микроавтобусы. Транспорт оснащен кондиционером, предлагается родниковая вода. А еще мы очень любим хорошую армянскую музыку для создания соответствующего настроения :)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт, родниковая вода, билеты 🎫 на территорию языческого храма Гарни
  • Дегустация вина оплачивается на месте в драмах (четыре вида вина около — $10)
Начало и место завершения
🚩 в районе Каскада
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш
Символы Армении: Гарни, Гегард и традиционный лаваш

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 17 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш :) Настолько наш, что мы пребываем в твердом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор; с цветущими абрикосовыми садами; с древнейшими храмами и вкуснейшей едой. Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперек. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна. Мы будем рады познакомить Вас с Арменией, ее культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии :)
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 реальный отзыв

Дмитрий
17 мар 2020
Все очень понравилось! У Соны индивидуальный подход к каждому туристу, хотя экскурсия была групповая! Большое ей за это спасибо! Обязательно буду рекомендовать данную экскурсию своим друзьям и знакомым!!!!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

👥Групповые🚌На автобусе🧒Для детей🏡Выездные#Гарни🗽Достопримечательности#Гегард

Нунэ и Сона проводит ещё 2 экскурсии

Фотопрогулка по Розовому городу
80
3.5 часа
Фотопрогулка по Розовому городу
41 отзыв
Окунуться в неповторимый колорит Еревана, запечатлеть себя на его фоне и понять армянскую душу
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
16
3 часа
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
57 отзывов
Увидеть настоящее лицо города и его секретные местечки, знакомые только настоящим ереванцам

Еще несколько необычных экскурсий в Ереване

Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
$210
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
13 отзывов
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
скидка10%
90
81
5 часов
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
24 отзыва
Прогуляться по историческому центру и побывать в духовной столице страны
Пешком по улочкам Еревана
$19.5
3 часа
Пешком по улочкам Еревана
14 отзывов
Яркие краски Еревана
18
3 часа
Яркие краски Еревана
358 отзывов
Истории и легенды города на прогулке по самым красивым местам столицы
Огни вечернего Еревана
$19.5
3 часа
Огни вечернего Еревана
12 отзывов
Огни ночного Еревана
35
2.5 часа
Огни ночного Еревана
35 отзывов
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване