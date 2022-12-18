Воскресный день с детьми на ипподроме

Посетить комплекс, где ребята пообщаются с животными, отдохнут на природе и весело проведут время

Из Еревана мы отправимся в окрестности Аштарака, где находится замечательное место для семейного отдыха.

Здесь ваши дети не только познакомятся с обитателями ипподрома и покатаются на лошадках, но и поучаствуют в развивающих играх или мастер-классах.

А вы тем временем сможете составить им компанию, насладиться выходным за чашечкой кофе и погулять по территории.
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Воскресный день с детьми на ипподроме
Ближайшие даты:
25
дек
8
янв
15
янв
22
янв
29
янв
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фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трехчасовая программа состоит из двух частей:
🎨 Сначала детей займут разными активностями, в зависимости от сезона, общего количества и состава гостей. Предложат позаниматься глиноделием, отправиться в мини-поход, устроить дружеские посиделки вокруг костра и т. д.
🐎 А затем маленькие посетители будут увлечены кормлением лошадей и верховой ездой в сопровождении инструкторов ипподрома. Катание на лошади займет примерно 10-15 минут.

Взрослым тоже не придется скучать: вас угостят чаем или кофе, вы сможете насладиться прогулкой по территории комплекса, сами пообщаетесь с животными и понаблюдаете за тем, как развлекаются ваши дети.

Организационные детали

  • Мы встретим вас в любой точке Еревана и после окончания программы отвезем обратно. Дорога до ипподрома займет примерно 40 минут.
  • Программа рассчитана на детей 2-12 лет
  • Поскольку все активности проходят под открытым небом, одевайте детей по сезону и погоде (головные уборы, дождевики, теплая одежда)
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любой точке Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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