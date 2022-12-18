Из Еревана мы отправимся в окрестности Аштарака, где находится замечательное место для семейного отдыха. Здесь ваши дети не только познакомятся с обитателями ипподрома и покатаются на лошадках, но и поучаствуют в развивающих играх или мастер-классах. А вы тем временем сможете составить им компанию, насладиться выходным за чашечкой кофе и погулять по территории.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трехчасовая программа состоит из двух частей:

🎨 Сначала детей займут разными активностями, в зависимости от сезона, общего количества и состава гостей. Предложат позаниматься глиноделием, отправиться в мини-поход, устроить дружеские посиделки вокруг костра и т. д.

🐎 А затем маленькие посетители будут увлечены кормлением лошадей и верховой ездой в сопровождении инструкторов ипподрома. Катание на лошади займет примерно 10-15 минут.

Взрослым тоже не придется скучать: вас угостят чаем или кофе, вы сможете насладиться прогулкой по территории комплекса, сами пообщаетесь с животными и понаблюдаете за тем, как развлекаются ваши дети.

Организационные детали