Трехчасовая программа состоит из двух частей:
🎨 Сначала детей займут разными активностями, в зависимости от сезона, общего количества и состава гостей. Предложат позаниматься глиноделием, отправиться в мини-поход, устроить дружеские посиделки вокруг костра и т. д.
🐎 А затем маленькие посетители будут увлечены кормлением лошадей и верховой ездой в сопровождении инструкторов ипподрома. Катание на лошади займет примерно 10-15 минут.
Взрослым тоже не придется скучать: вас угостят чаем или кофе, вы сможете насладиться прогулкой по территории комплекса, сами пообщаетесь с животными и понаблюдаете за тем, как развлекаются ваши дети.