Я с радостью и гордостью приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по Гродненщине. Вместе мы сложим невероятную мозаику из белорусских местечек, интересных историй и колоритной культуры.

За 1 день мы посетим с вами "Северные Афины" (усадьба М. К. Огинского); город 🏙️, в котором располагалась известная на всю Европу "Медвежья Академия" (Сморгонь) и, конечно, "белорусский Нотр-Дам" (костел Св. Троицы в Гервятах) с его маленькой Швейцарией (дендропарк).