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"Белорусская мозаика"

Инна С.
Инна С. – Гид из Минска
"Белорусская мозаика"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📜История и культура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $230 за экскурсию

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"Белорусская мозаика"
"Белорусская мозаика"

Что вы увидите

  • В усадьбе М. К. Огинского в Залесье мы познакомимся с жизнью и творчеством выдающейся личности — Михала Клеофаса Огинского. На протяжении почти 20 лет он проживал в Залесье. Именно при Огинском эти места получили поэтическое название «Северные Афины» — отсылка к античности.
  • Рядом с усадьбой располагается город Сморгонь, который известен как своим уникальным кальвинистским «сбором» XVII столетия — ныне костелом Св. Михаила, так и тем, что во время Первой мировой войны этот город, находясь 810 дней на линии фронта, принимал на себя жестокие удары военного лихолетья, о чем и сегодня говорят многочисленные доты в его окрестностях и единственный в Беларуси мемориал, посвященный событиям этой всеевропейской истории.
  • Далее посетим костел в Солах. Построен в начале XX в. и сохранил в интерьере неповторимые настенные росписи известного беларуского живописца Петра Сергиевича.
  • Продолжится путешествие в Островце, где посетим один из храмов — доминиканский костел Св. Козьмы и Св. Дамиана.
  • Завершится экскурсия в известных Гервятах, где увидим костел Святой Троицы — «беларуский Нотр-Дам», один из самых монументальных храмов Беларуси. По желанию будет организован мини-концерт в храме.
Я с радостью и гордостью приглашаю Вас совершить увлекательное путешествие по Гродненщине. Вместе мы сложим невероятную мозаику из белорусских местечек, интересных историй и колоритной культуры.
За 1 день мы посетим с вами "Северные Афины" (усадьба М. К. Огинского); город 🏙️, в котором располагалась известная на всю Европу "Медвежья Академия" (Сморгонь) и, конечно, "белорусский Нотр-Дам" (костел Св. Троицы в Гервятах) с его маленькой Швейцарией (дендропарк).
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • входные билеты в усадьбу М. К. Огинского
  • пожертвования в храмах
  • обед
Начало и место завершения
🚩 пл. Привокзальная, 1
"Белорусская мозаика"
"Белорусская мозаика"

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Инна С.
Инна С.
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