  1. Беларусь
  2. Экскурсии

Беловежская пуща

Кристина Б.
Кристина Б. – Гид из Минска
Беловежская пуща
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $300 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Беловежская пуща
Беловежская пуща

Что вы увидите

  • Беловежская пуща
  • резиденция Деда Мороза
  • музей дикой природы
  • вольеры с животными

Мы отправимся в Беловежскую пущу, включенную в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Беловежская пуща - это самый древний сохранившийся массив леса в Европе. В пуще вы сможете выбрать варианты программы, интересной для Вас:

  • обзорная экскурсия ⛳ по пуще (с посещением музея быта и дуба-великана)
  • резиденция Деда Мороза (с подарками от Дедушки)
  • музей дикой природы (чучела животных, населяющих пущу)
  • вольеры с животными (медведи, олени, кабаны, косули, волки и, конечно же, зубры).
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты (обзорная экскурсия - 15 бел. руб., резиденция Деда Мороза - 12 бел. руб., музей природы - 5 бел. руб., вольеры - 4 бел. руб. с человека)
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Беловежская пуща
Беловежская пуща
Беловежская пуща
Беловежская пуща

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина Б.
Кристина Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Кристина Б. проводит ещё 5 экскурсий

Гродно
$275
12 часов
Гродно
Хатынь
$120
4 часа
Хатынь
Линия Сталина
$120
3 часа
Линия Сталина
Замки Мира и Несвижа
$190
8 часов
Замки Мира и Несвижа
Брест и Брестская крепость
$275
12 часов
Брест и Брестская крепость

Еще несколько необычных экскурсий в Минске

Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
$39.35
11 часов
Экскурсия Мир – Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
212 отзывов
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
$12.5
3.5 часа
По Минску на автобусе (10:00: пн, вт, ср, 11:00 вс)
172 отзыва
Привет, Минск!
35
2.5 часа
Привет, Минск!
119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вечерняя экскурсия по Минску
$12.5
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
105 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
$12
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
92 отзыва
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
$16
5 часов
Автобусная экскурсия в Ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс «Хатынь»
60 отзывов