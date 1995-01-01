Мы отправимся в Беловежскую пущу, включенную в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Беловежская пуща - это самый древний сохранившийся массив леса в Европе. В пуще вы сможете выбрать варианты программы, интересной для Вас:
обзорная экскурсия ⛳ по пуще (с посещением музея быта и дуба-великана)
резиденция Деда Мороза (с подарками от Дедушки)
музей дикой природы (чучела животных, населяющих пущу)
вольеры с животными (медведи, олени, кабаны, косули, волки и, конечно же, зубры).
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Билеты (обзорная экскурсия - 15 бел. руб., резиденция Деда Мороза - 12 бел. руб., музей природы - 5 бел. руб., вольеры - 4 бел. руб. с человека)
обед
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.