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Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»

4.5
48 отзывов
Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»
Начнём с самой большой площади страны, Дом Правительства, Красный костёл, начало самой главной транспортной артерии Минска, здание Главпочтампта. Погружение в слои истории 📖 тоже в эти 20 минут поместятся.
Что входит
  • Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Минск — город-солнце»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 500 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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48 отзывов оставили туристы

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