48 отзывов оставили туристы

Начнём с самой большой площади страны, Дом Правительства, Красный костёл, начало самой главной транспортной артерии Минска, здание Главпочтампта. Погружение в слои истории 📖 тоже в эти 20 минут поместятся.
Что входит
Услуги гида (онлайн)
Начало
🚩 Экскурсия пройдет онлайн (время указано по Москве)
Место завершения
🏁 Экскурсия пройдет онлайн
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 500 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.