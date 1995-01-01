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Брест и Брестская крепость

Кристина Б.
Кристина Б. – Гид из Минска
Брест и Брестская крепость
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $275 за экскурсию

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Брест и Брестская крепость
Брест и Брестская крепость

Что вы увидите

  • Брестская крепость
  • улица Советская
  • памятник тысячелетию Бреста
  • улица Гоголя
  • железнодорожный вокзал
  • пл. Ленина с Крестовоздвиженским костелом
  • пр. Машерова со Свято-Симеоновской церковью
Мы отправимся в город 🏙️ Брест, который находится в 350 км от Минска. В Бресте мы посетим Брестскую крепость-герой, защитники которой мужественно сражались в начале ВОВ. На территории крепости находится мемориальный комплекс, посвященный солдатам. При желании, также можно посетить один из музеев, находящихся в крепости. После посещения крепости, мы посмотрим и сам город: проедем по главному проспекту, увидим великолепное здание вокзала и прогуляемся по уютной пешеходной Советской улице.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Билеты в музей (при желании)
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Брест и Брестская крепость
Брест и Брестская крепость
Брест и Брестская крепость
Брест и Брестская крепость
Брест и Брестская крепость

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Кристина Б.
Кристина Б.
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