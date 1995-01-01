Мы отправимся в город 🏙️ Брест, который находится в 350 км от Минска. В Бресте мы посетим Брестскую крепость-герой, защитники которой мужественно сражались в начале ВОВ. На территории крепости находится мемориальный комплекс, посвященный солдатам. При желании, также можно посетить один из музеев, находящихся в крепости. После посещения крепости, мы посмотрим и сам город: проедем по главному проспекту, увидим великолепное здание вокзала и прогуляемся по уютной пешеходной Советской улице.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Билеты в музей (при желании)
обед
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.