На комфортабельном автобусе в группе до 15 человек вы посетите самые главные и красивые места города: площади Свободы и Независимости, улицу Октябрьскую и Троицкое предместье. Познакомим вас не только с современным Минском, но и с исторической частью — старинным колоритным районом, который не входит в стандартные туристические маршруты.

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Описание

Что вас ожидает

Площадь Свободы. Одна из центральных площадей города на возвышенном берегу реки Свислочь. Здесь вы познакомитесь с дореволюционным и средневековым Минском.

Площадь Независимости. Построенная с соблюдением всех канонов стиля сталинский ампир, она не изменилась со времён СССР. В её ансамбль входят ГУМ, ЦУМ, Главпочтамт, здания МВД и КГБ, Октябрьская площадь и театр им. Я. Купалы.

Улица Октябрьская. Это старинный и красочный район города, куда обычно не возят туристов. Прогуляемся среди ярких зданий с арт-объектами, уютных двориков и творческих пространств.

Стадион «Динамо». Побываем у одного из самых впечатляющих сооружений Минска. Стадиону уже больше 80 лет. В 2018 году он получил высшую категорию по классификации УЕФА.

Национальная библиотека Беларуси. Сфотографируемся у самой необычной библиотеки в мире, построенной в форме драгоценного камня.

Троицкое предместье и Остров Слёз. Увидим застройку 19 века с невысокими домами и уютными улочками. Вблизи неё найдём Остров Мужества и Скорби (второе название острова) — мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам. Именно с этого места открывается шикарная панорама города.

На маршруте будут остановки с выходом.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в столице и хочет увидеть главные достопримечательности и не только. После экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете о Минске всё!

Организационные детали