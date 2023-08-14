Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический

Всё, что нужно знать о белорусской столице, и немного больше

4.3
4 отзыва
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
На комфортабельном автобусе в группе до 15 человек вы посетите самые главные и красивые места города: площади Свободы и Независимости, улицу Октябрьскую и Троицкое предместье.

Познакомим вас не только с современным Минском, но и с исторической частью — старинным колоритным районом, который не входит в стандартные туристические маршруты.
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Экскурсия в мини-группе: Минск современный и исторический
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Площадь Свободы. Одна из центральных площадей города на возвышенном берегу реки Свислочь. Здесь вы познакомитесь с дореволюционным и средневековым Минском.

Площадь Независимости. Построенная с соблюдением всех канонов стиля сталинский ампир, она не изменилась со времён СССР. В её ансамбль входят ГУМ, ЦУМ, Главпочтамт, здания МВД и КГБ, Октябрьская площадь и театр им. Я. Купалы.

Улица Октябрьская. Это старинный и красочный район города, куда обычно не возят туристов. Прогуляемся среди ярких зданий с арт-объектами, уютных двориков и творческих пространств.

Стадион «Динамо». Побываем у одного из самых впечатляющих сооружений Минска. Стадиону уже больше 80 лет. В 2018 году он получил высшую категорию по классификации УЕФА.

Национальная библиотека Беларуси. Сфотографируемся у самой необычной библиотеки в мире, построенной в форме драгоценного камня.

Троицкое предместье и Остров Слёз. Увидим застройку 19 века с невысокими домами и уютными улочками. Вблизи неё найдём Остров Мужества и Скорби (второе название острова) — мемориал, посвящённый белорусским воинам-интернационалистам. Именно с этого места открывается шикарная панорама города.

На маршруте будут остановки с выходом.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в столице и хочет увидеть главные достопримечательности и не только. После экскурсии вы сможете с полной уверенностью сказать, что знаете о Минске всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • В стоимость включены услуги экскурсовода и трансфер
  • Вы оплачиваете 20 % стоимости онлайн на сайте, оставшуюся часть — перед началом экскурсии наличными в белорусских рублях или по карте МИР
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате: стоимость для 2–7 человек — 14 000 ₽, для 8– 9 человек — 19 000 ₽, для больших групп — по запросу

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00, в четверг в 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Юбилейная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 12:00, в четверг в 18:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Юлия
14 авг 2023
Были на экскурсии 6.08.23 в мини-группе. Нам все понравилось, кроме погоды😀, было очень жарко, и нам приходилось искать тень. В остальном, никаких нареканий, гид Наталья хорошо знает город и отлично рассказывает, мы везде успели, экскурсию рекомендуем!
А
28 июля 2023
Очень понравилась автобусно-пешеходная экскурсия по городу Минск. Экскурсовод Нелли очень хороший, эрудированный, знающий своё дело специалист. Экскурсию провела на полном позитиве и была расположена на обратную связь по возникающим вопросам. По времени экскурсия длилась 3 с небольшим часа. Всё самое основное мы успели увидеть и рассмотреть. Однозначно довольны, рекомендуем!
Елена
28 июля 2023
Здравствуйте. 24 июля 2023 г посетили с дочерью экскурсию "Минск современный и исторический". К экскурсоводу Людмиле Михайловне претензий нет. Рассказ интересный, стихи читала на белорусском, на вопросы отвечала, очень доброжелательный человек. Но экскурсию ни друзьям, ни знакомым рекомендовать не буду из-за организации. Все впечатление сошло на ноль.
Начну с того, что организатор изменил место встречи, но "забыл" об этом предупредить. Мы пришли за 20 минут до начала экскурсии, 20 минут ожидания - никого нет, конечно мы начали нервничать. Мне позвонила девушка с вопросом, планируем ли мы присоединиться. Представьте наше недоумение. Ответ на то, что мы вообще-то стоим на указанном в билете месте, шокировал. Дословно "ой, мы недавно изменили место встречи, но вас ЗАБЫЛИ оповестить". Благо до до нового места идти 5-7 минут. Дошли, при посадке в микроавтобус (маршрутка) выяснили, что она никак не приспособлена для экскурсии!!! Мы сели последними, понятно, что назад, но там окна наглухо закрыты, плюс есть подъем в две ступени, то есть ничего не видно даже в лобовое окно. Представили обзорную экскурсию!!! Когда экскурсовод что-то рассказывает, а вы видите только асфальт! Кондиционера тоже нет! Духота невозможная.
Учитывая, что мы ехали в Брест и специально заложили остановку на один день в Минске, чтобы познакомиться с городом, понимаете, что познакомились мы только с теми местами, где предусмотрены выходы. Вот тут никаких вопросов: интересно, доступно, насыщенно, со временем для фото…
И последнее: заявлена экскурсия на 3,5 часа. Реальная длительность 2 часа 40 минут. Без комментариев…
Две звезды - рассказ экскурсовода, но на самом деле по общему впечатлению даже одну бы не поставили: настроение испорчено, по Минску не проехали, в целом город не увидели, только локационно. Меняли планы и до поезда ходили по проспектам, чтобы хоть иметь представление о Минске, а хотели на смотровую площадку Национальной библиотеки попасть.
Полина
Полина
Ответ организатора:
Елена, приношу свои извинения из-за путаницы с местом начала, т. к. оно недавно у нас поменялось и я думала, что всех оповестила об этом, но про вас забыла, извините.
Так же могу вас заверить, что более не буду обращаться в данному перевозчику, чтобы всем туристам всё было видно и все оставались довольны!
Сожалею, что вам не понравилась экскурсия!
Н
18 июля 2023
Впечатления от экскурсии остались положительные (немного некомфортно было из-за жары, но это никак не повлияло на общее впечатление). Большое спасибо экскурсоводу Ольге и её потрясающему рассказу о городе, переданный с такой любовью, гордостью и юмором.

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