Моя экскурсия ⛳ расскажет Вам о Минске -- городе, который за свои долгие столетия жизни много раз разрушался и вновь отстраивался. Его нужно понять, увидеть, почувствовать. Мы с Вами пройдем улицами Верхнего города, от здания Ратуши. Зайдем в православный и католический соборы, поговорим про историю 📖 возникновения и жизни Минска. Пройдем по Троицкому предместью и попробуем ощутить ритм жизни города 19 века. Уверена, после нашего путешествия Минск станет для Вас ближе и понятнее.

Экскурсия проходит пешком. Продолжительность прогулки 2 часа, протяженность маршрута около 2 км.