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Город, которого нет. Путешествие по Старому городу

5
1 отзыв
Элеонора Б.
Элеонора Б. – Гид из Минска
Город, которого нет.

Путешествие по Старому городу
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • $30 за экскурсию

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Город, которого нет. Путешествие по Старому городу
Город, которого нет. Путешествие по Старому городу

Что вы увидите

  • Троицкое предместье
  • Остров Слез
  • Кафедральный собор Св. Духа
  • Кафедральный костел имени Наисвятейшей Девы Марии
  • бывшие бернардинский
  • базилианский монастырь
  • Ратуша.
Моя экскурсия ⛳ расскажет Вам о Минске -- городе, который за свои долгие столетия жизни много раз разрушался и вновь отстраивался. Его нужно понять, увидеть, почувствовать. Мы с Вами пройдем улицами Верхнего города, от здания Ратуши. Зайдем в православный и католический соборы, поговорим про историю 📖 возникновения и жизни Минска. Пройдем по Троицкому предместью и попробуем ощутить ритм жизни города 19 века. Уверена, после нашего путешествия Минск станет для Вас ближе и понятнее.
Экскурсия проходит пешком. Продолжительность прогулки 2 часа, протяженность маршрута около 2 км.
Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
    Начало
    🚩 Октябрьская площадь, нулевой километр
    Место завершения
    🏁 Троицкое предместье, Остров Слез
    Город, которого нет. Путешествие по Старому городу
    Город, которого нет. Путешествие по Старому городу
    Город, которого нет. Путешествие по Старому городу
    Город, которого нет. Путешествие по Старому городу
    Город, которого нет. Путешествие по Старому городу

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Элеонора Б.
    Элеонора Б.
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