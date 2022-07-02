Беловежская пуща — сказочный по красоте национальный парк с реликтовыми растениями, краснокнижными животными и птицами. Вы подышите чистейшим воздухом многовекового леса, раскроете историю пущи в разные периоды и расшифруете особенности ее флоры и фауны.

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Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще

Вы проедете по реликтовому лесу около 70 километров, наслаждаясь великолепными пейзажами. В самых интересных местах заповедника предусмотрены остановки. На них вы увидите дуб-патриарх и старинный мостик с вензелем Александра III. Посетите лесной хутор, где воссоздана атмосфера прошлого столетия, и оцените на вкус продукцию самого большого самогонного аппарата страны.

Знакомство с животными и музей Природы

В Беловежской пуще обитает множество редких животных. Вы пройдете вдоль огромных вольеров, где представлены основные виды: зубры, олени, волки, рыси, тарпаны и многие другие. А также, по желанию, заглянете в великолепный музей Природы, раскрывающий особенности лесной флоры. В завершение можно посетить местный ресторан и отведать дичь, которую добывают в пуще егеря.

Организационные детали