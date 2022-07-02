Вы проедете по реликтовому лесу около 70 километров, наслаждаясь великолепными пейзажами. В самых интересных местах заповедника предусмотрены остановки. На них вы увидите дуб-патриарх и старинный мостик с вензелем Александра III. Посетите лесной хутор, где воссоздана атмосфера прошлого столетия, и оцените на вкус продукцию самого большого самогонного аппарата страны.
В Беловежской пуще обитает множество редких животных. Вы пройдете вдоль огромных вольеров, где представлены основные виды: зубры, олени, волки, рыси, тарпаны и многие другие. А также, по желанию, заглянете в великолепный музей Природы, раскрывающий особенности лесной флоры. В завершение можно посетить местный ресторан и отведать дичь, которую добывают в пуще егеря.