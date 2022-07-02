Из Минска - в Беловежскую пущу

Посетить самый большой лес Центральной Европы и познакомиться с его обитателями

Беловежская пуща — сказочный по красоте национальный парк с реликтовыми растениями, краснокнижными животными и птицами.

Вы подышите чистейшим воздухом многовекового леса, раскроете историю пущи в разные периоды и расшифруете особенности ее флоры и фауны.
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Из Минска - в Беловежскую пущу
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще

Вы проедете по реликтовому лесу около 70 километров, наслаждаясь великолепными пейзажами. В самых интересных местах заповедника предусмотрены остановки. На них вы увидите дуб-патриарх и старинный мостик с вензелем Александра III. Посетите лесной хутор, где воссоздана атмосфера прошлого столетия, и оцените на вкус продукцию самого большого самогонного аппарата страны.

Знакомство с животными и музей Природы

В Беловежской пуще обитает множество редких животных. Вы пройдете вдоль огромных вольеров, где представлены основные виды: зубры, олени, волки, рыси, тарпаны и многие другие. А также, по желанию, заглянете в великолепный музей Природы, раскрывающий особенности лесной флоры. В завершение можно посетить местный ресторан и отведать дичь, которую добывают в пуще егеря.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость. По территории пущи можно передвигаться только на автобусе парка (в составе сборной группы), с местным гидом. Если будет место, я поеду с вами. Если нет, останусь ждать у входа.
  • Входные билеты: Беловежская пуща — 15 евро, вольеры с животными — 3 евро, музей Природы — 3 евро
  • По желанию я могу заказать столик в ресторане для обеда. На завтрак мы обычно останавливаемся в придорожном кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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