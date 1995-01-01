Во время экскурсии 🧭 мы с Вами посетим историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Линия Сталина - это система оборонительных укреплений вдоль старой советско-польской границы 1920-1930-х годов. Мы пройдем по исторической части комплекса, увидим ДОТы, траншеи, противотанковые укрепления, военную технику, образец старой границы. В свободное время Вы сможете посетить выставку летной техники и инженерных сооружений, пострелять из оружия военных времен и даже прокатиться на танке.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Входные билеты (15 бел. руб., стрельба - 5-40 бел. руб., катание на танке - от 250 бел. руб. )
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.