Во время экскурсии 🧭 мы с Вами посетим историко-культурный комплекс "Линия Сталина". Линия Сталина - это система оборонительных укреплений вдоль старой советско-польской границы 1920-1930-х годов. Мы пройдем по исторической части комплекса, увидим ДОТы, траншеи, противотанковые укрепления, военную технику, образец старой границы. В свободное время Вы сможете посетить выставку летной техники и инженерных сооружений, пострелять из оружия военных времен и даже прокатиться на танке.