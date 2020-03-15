14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Минск вчера и сегодня

Вы увидите две важнейшие площади города: огромную и при этом уютную площадь Независимости, отражающую бурную историю XX века, и совсем небольшую площадь Свободы, олицетворяющую пять веков жизни города. Я раскрою, как и когда Минск получил право на самоуправление, и познакомлю с историей возведения Ратуши. Кроме того, вы рассмотрите комплекс Гостиного двора, бывший дом губернатора и дом масонов, найдете старейшее здание Минска, где находился монастырь базилианок, и узнаете, за что торговые ряды когда-то прозвали «виленчуками».

Минск и известные люди

Я поделюсь любопытными фактами о знаменитых людях и персонажах, чья жизнь была связана с Минском. Так, вы услышите о наследном принце Дубая, всеми любимом Чебурашке, Эйнштейне и британском исследователе Гае де Пикарди, полюбившем местную культуру сильнее, чем многие беларусы. А еще я расскажу о минском периоде печально известного Ли Харви Освальда и о том, как белорусская столица принимала Билла и Хиллари Клинтон.