14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Вы погуляете по старым и новым районам Минска, насладитесь его панорамой со смотровых площадок, заглянете в православные и католические храмы и рассмотрите нарядные фасады зданий на проспекте Независимости.

Я расскажу, в чём Минск не похож на другие города и какие выдающиеся люди оставили след в его истории.
35 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Независимости
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У этой экскурсии14 отзывов
5
Многоликий Минск
Многоликий Минск

Что вас ожидает

Минск вчера и сегодня
Вы увидите две важнейшие площади города: огромную и при этом уютную площадь Независимости, отражающую бурную историю XX века, и совсем небольшую площадь Свободы, олицетворяющую пять веков жизни города. Я раскрою, как и когда Минск получил право на самоуправление, и познакомлю с историей возведения Ратуши. Кроме того, вы рассмотрите комплекс Гостиного двора, бывший дом губернатора и дом масонов, найдете старейшее здание Минска, где находился монастырь базилианок, и узнаете, за что торговые ряды когда-то прозвали «виленчуками».

Минск и известные люди
Я поделюсь любопытными фактами о знаменитых людях и персонажах, чья жизнь была связана с Минском. Так, вы услышите о наследном принце Дубая, всеми любимом Чебурашке, Эйнштейне и британском исследователе Гае де Пикарди, полюбившем местную культуру сильнее, чем многие беларусы. А еще я расскажу о минском периоде печально известного Ли Харви Освальда и о том, как белорусская столица принимала Билла и Хиллари Клинтон.

Организационные детали

  • Если у вас есть какие-то особые интересы, пожалуйста, напишите мне о них, и я постараюсь включить в маршрут то, что будет интересно именно вам.
  • Профессиональные фотографии предоставил Pavel Matsiuk.
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск
Многоликий Минск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Независимости.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день, друзья! Меня зовут Марина. В 2011 году я окончила исторический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Охрана историко-культурного наследия». Я — аттестованный экскурсовод, восемь лет работаю в сфере туризма, активно путешествую (посетила уже 39 стран) и провожу экскурсии для гостей Беларуси из самых разных уголков мира. С радостью покажу вам Минск и расскажу о нем все самое интересное!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Очень понравилась экскурсия! Марина знает ответы на любые вопросы! Специально подобрала удобный маршрут, так как была коляска. Огромное спасибо!!!!
12 марта 2020
Очень удобный сервис от Tripster на этапе подбора варианта и бронирования заказа, опробован нашей семьёй уже во многих европейских столицах, всё работает безукоризненно.
Сама экскурсия "Многоликий Минск" - замечательная и очень познавательная, прекрасно организована, все опции подстраиваются под интересы участников. Но главное её достоинство - гид Марина, настоящий профессионал своего дела. Академическая подготовка как по темам, связанным с маршрутом экскурсии, так и по прочим вопросам нашей истории. Профильное университетское образование плюс немалый стаж и постоянная практика - и внимание как взрослых, так и детей обеспечено. Даже наши друзья - постоянные жители Минска - о многих интересных фактах о городе узнали из рассказа Марины и её развёрнутых ответов на наши вопросы.
Сопутствующие мелочи для комфорта участников тоже учтены: место начала экскурсии, детали маршрута, скорость передвижения, спонтанная остановка в кофейне для короткого отдыха - всё решалось легко и быстро. И в целом Марина - очень интересный человек и приятный собеседник.
Обязательно повторим прогулку ещё, ведь круг профессиональных знаний Марины центром Минска далеко не исчерпывается, а на то, чтобы обсудить все интересующие исторические события, одной экскурсии, хотя и почти трёхчасовой, недостаточно.
Спасибо от всей нашей большой разновозрастной компании, и до новых встреч!
24 февраля 2020
Добрый день. Искали с друзьями нестандартную экскурсию по Минску, которая бы раскрыла не общеизвестные достопримечательности города, а его скрытые уголки, доступные лишь знатокам. Марина показала нам интересные места, в которые мы сами врядли бы попали, а если бы и попали, то не обратили бы на них внимание. Если вам интересно увидеть Минск глазами человека, который его знает и любит, смело обращайтесь к Марине - это точно правильный Гид!
7 февраля 2020
Все очень понравилось ) огромное спасибо
27 января 2020
Наша ранняя морозная прогулка открыла для меня Минск и сделала его городом в который хочется вернуться. Марина не только знаток истории города, но и интересный рассказчик. А мне полученные знания позволили несколько раз удивить моих минских друзей.
10 января 2020
Марина помогла увидеть нам Минск с разных сторон. Её знания глубоки, Марина очень подробно отвечала на вопросы. Экскурсия не была занудной, время пролетело быстро и весело.
6 января 2020
Встречали в Минске 2020 год, у нас было всего три дня чтоб посмотреть город , посетить интересные места Минска, набраться впечатлений и зарядится позитивом .
1 января- прекрасный день для экскурсии! Спасибо Марине за прекрасную индивидуальную экскурсию по городу. Честно сказать, экскурсия длилась 4 часа, но прошла на одном дыхании! Марина рассказывала про интересные факты, связанные с историей Минска, показывала архитектурные объекты Минска, рассказывала историю про каждый памятник, здание.
Делала акценты на архитектурных решениях. Понравилось, насколько интересно и легко она построила свой рассказ. Сумела за время экскурсии передать нам дух города и мы смогли проникнуться историей.
Видно, что Марина очень любит свое дело, чувствуется ее эрудиция и глубокое знание истории. Экскурсия прошла в формате дружеской беседы.
Спасибо за море впечатлений! Со своей задачей Марина справилась на 200 процентов
Всем рекомендуем, точно не пожалеете!!!
31 декабря 2019
Потрясающая экскурсия! Марина - прекрасный рассказчик и очень приятная девушка👍 Мы почувствовали себя долгожданными гостями в столице Беларуси. Марина провела экскурсию в дружеской атмосфере, учла наши пожелания, дала многочисленные и полезные рекомендации по дальнейшему времяпрепровождению. Мы услышали массу интересной информации о городе, увидели его глазами человека, любящего, уважающего и знающего историю своей Родины. Три часа пролетели незаметно. Рекомендуем! 👌
18 декабря 2019
14 декабря в Минске были первый раз, поэтому заранее договорились об экскурсии. Проводила ее Марина, все было очень интересно, рассказ сопровождался как сведениями и фактами из истории страны и города , так и комментариями и рассказами о современной жизни города. Не заметили, как пролетело время, Марина ответила на наши вопросы и помогла сориентироваться в городе, подсказала, какие интересные места и достопримечательности стоит посмотреть, дала полезные советы и информацию. Понравился интересный стиль проведения экскурсии, доброжелательность и неформальный подход. Спасибо большое, осталось самое приятное впечатление от поездки.
25 ноября 2019
Экскурсия очень понравилась! Видно, что Марина очень хорошо разбирается в том о чем рассказывает и информации много! Интересный рассказчик, который горит тем что говорит и о чем!
Не было вопроса на который, Марина не смогла ответить)Было очень приятно и познавательно! Спасибо большое! Рекомендую!
Ещё 4 отзыва

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