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Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии

5
2 отзыва
Минсктур
Минсктур – Гид из Минска
На экскурсии 🧭 по западу Белоруссии вы увидите католические костелы – Троицкий, Святого Михаила Архангела, Девы Марии Ружанцовой, Космы и Дамиана.

Гид расскажет вам о непростой судьбе этих религиозных построек и их переходе из рук католиков к православным и обратно.

Вы также посетите усадьбу Огинских в Залесье, одним из владельцев которой был автор всем известного полонеза.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $32 за человека

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Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии

Что вы увидите

  • Залесский дворцово-парковый ансамбль — усадьба Огинских
  • Сморгонский костел Святого Михаила Архангела
  • Костел Девы Марии Ружанцовой в Солах
  • Костел Космы и Домиана в Островце
  • Троицкий костел в Гервятах
Вы посетите самые значимые культовые достопримечательности 🏛️ Запада: Троицкий костёл в поселке Гервяты, который называют “маленькой Швейцарией” и “белорусским Нотр-Дамом“, костел Божией Матери Ружанцовой, не раз разрушенный и восстановленный практически с нуля, костел Св. Архистратига Михаила. Все они воплощают в себе самые изысканные архитектурные стили различных эпох. Величественные храмы, великие люди, прекрасная природа – всё это собрано для вас в одно путешествие.
Залесский дворцово-парковый ансамбль — усадьба Огинских
Михал Клефонас Огинский – музыкант — автор всемирно известного полонеза «Прощание с Родиной» и музыки польского гимна «Еще Польша не погибла», революционер, государственный деятель, рафинированный аристократ, неутомимый патриот, воин, историк, семьянин, будуарный ловелас и даже вечный должник… Из 68 лет, прожитых Михалом Клеофасом, почти треть — 20 лет — пришлась на Залесье. Гостеприимная семья Михала Клеофаса всегда рада гостям в усадьбе. Как и несколько столетий назад, здесь правятся балы, проводит свои выступления батлеечный театр, начинающие поэты дают на суд общественности свои стихи.
Сморгонский костел Святого Михаила Архангела
За 400 лет существования здание успело послужить и кальвинистам, и католикам, и православным, и атеистам. Однако и сегодня имеет славу бывшего Кальвинского Сбора. Вашему вниманию необычный памятник архитектуры периода ренессанс. В нем сочетается суровая простота и монолитность, воинственность и ритмичные декорации.
После посещения костёла мы отправимся на обед.
Костел Девы Марии Ружанцовой в Солах
Очень эффектный облик костела, безусловно, производит впечатление. Ассиметричный и изящный – он не похож ни на один другой храм. Грациозное и элегантное воплощение стиля модерн. Заглянем внутрь — весьма нетривиальные фресковые сюжеты не оставят Вас равнодушными. Оборона Ясногорского монастыря в Ченстохове в 1655 году во время вторжения шведов на территорию Речи Посполитой и «Чудо над Вислой» из советско-польской войны 1919-1921 гг. А знаете ли Вы, где было подписано соглашение о перемирии между Германией и тогда уже Советской Россией? Добро пожаловать в Солы.
Костел Космы и Домиана в Островце
Именно здесь, в Островце, в 1474 году впервые, на территории современной Беларуси, появились монахи-доминиканцы. Костел Космы и Домиана был возведен в комплексе с доминиканским монастырем. Какой путь прошли монахи и храм, существующий 6 веков? Об этом и многом другом Вы узнаете на экскурсии 🧭 костел в Гервятах
На одном из сохранившихся островков литовского населения в Беларуси, поражает гостей один из самых высоких костелов в стране. Архитектурный шедевр в неоготическом стиле напоминает храм Нотр-Дам де Пари. Подчеркивает и дополняет его облик дивный ландшафт. В интерьерах выдержанного стиля звучит 100-летний орган.
Внимание! Отправление данной экскурсии зависит от набора группы.
Что входит
  • Экс­кур­сия на ав­то­бу­се турк­лас­са
  • Экскурсия-анимация "Залесская усадь­ба муз" с вход­ны­ми би­ле­та­ми
  • Экс­кур­сия по пар­ку в За­ле­сье
  • По­се­ще­ние хра­мов в Смор­го­ни, Со­лах, Островце
  • Экс­кур­сия в ко­стел Свя­той Тро­и­цы в Гер­вя­тах
  • Обед в ре­сто­ра­не
  • Фирменный су­ве­нир
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Минск, Привокзальная площадь, 5
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии
Обзорная автобусная экскурсия по западу Белоруссии

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Минсктур
Минсктур
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2 отзыва оставили туристы

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