Наша экскурсия ⛳ наполнит жизнью историю 📖 города и расскажет вам, какой нелегкий путь прошел Минск за без малого 1000 лет его существования.

Начнётся наша пешеходная экскурсия с Привокзальной площади, откуда направимся через Михайловский сквер на главную административную площадь города - пл. Независимости. Там будем знакомиться с архитектурным и скульптурным оформлением площади.

Затем мы погрузимся в Минск средневековый и город 🏙️ Нового времени: погуляем по улочкам пл. Свободы и Троицкого предместья.

После сделаем остановку у самого помпезного здания Минска - театра оперы и балета.

А завершится наша экскурсия на Октябрьской площади, точнее - в Александровском скверике, где я Вам расскажу 1 из самых популярных легенд города.