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Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа

Инна С.
Инна С. – Гид из Минска
Пешеходка по Минску.

Узнать Минск за 2 часа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🔭Обзорная
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $35 за экскурсию

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Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа
Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа

Что вы увидите

  • Примерный маршрут:
  • Привокзальная пл. (увидим Врата города и самые большие часы Беларуси) - пл. Независимости (зайдем в Красный костел, посмотри Дом правительства) - пр. Независимости (вспомним фильм "Стиляги" и посетим атмосферное кафе) - пл. Свободы (отдохнем в экипаже губернатора, зайдем в главный православный храм) - Троицкое предместье (прогуляемся по кварталу XIX в., посетим Остров слез, сделаем селфи с минским тортом) - Октябрьская площадь.
Наша экскурсия ⛳ наполнит жизнью историю 📖 города и расскажет вам, какой нелегкий путь прошел Минск за без малого 1000 лет его существования.
Начнётся наша пешеходная экскурсия с Привокзальной площади, откуда направимся через Михайловский сквер на главную административную площадь города - пл. Независимости. Там будем знакомиться с архитектурным и скульптурным оформлением площади.
Затем мы погрузимся в Минск средневековый и город 🏙️ Нового времени: погуляем по улочкам пл. Свободы и Троицкого предместья.
После сделаем остановку у самого помпезного здания Минска - театра оперы и балета.
А завершится наша экскурсия на Октябрьской площади, точнее - в Александровском скверике, где я Вам расскажу 1 из самых популярных легенд города.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • транспорт
  • билеты в музеи
  • обед
Начало
🚩 пл. Привокзальная, 5
Место завершения
🏁 пл. Октябрьская, 1
Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа
Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа
Пешеходка по Минску. Узнать Минск за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Инна С.
Инна С.
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