Еще несколько необычных экскурсий в Минске

Что вас ожидает

Увидеть, из чего состоит Минск

В наш маршрут войдут места, без которых не представить Минск. На Привокзальной площади вы осмотрите Врата города и самые большие часы Беларуси. На площади Независимости зайдём в Красный костел — самый узнаваемый символ Минска, а также увидим Дом правительства. На третьей по счёту площади — Свободы — вы отдохнёте в легендарном экипаже, а также посетите главный православный храм города. И напоследок погуляем по старинным улочкам колоритного Троицкого предместья, побываем на Острове 🏝️ слёз, а чтобы не заканчивать на печальной ноте, — сделаем селфи с «минским тортом».

Увлечься историей 📖 города

Своими рассказами я вдохну жизнь в историю города: вы узнаете о самых ярких событиях прошлого, которых более чем за 1000 лет своей жизни Минск повидал немало. Я раскрою, как здесь могли мирно сосуществовать различные религиозные конфессии; поделюсь любопытными фактами о жизни Минска сегодня. А также поговорим о застройке города — обсудим не только важные памятники минувших столетий, но также современные творения архитекторов, которые сейчас привлекают жителей и гостей столицы ⭐️.

Организационные детали

Если вы не готовы ходить пешком или хотите увидеть больше за то же время, экскурсия ⛳ может быть проведена в авто-пешеходном формате. Стоимость легкового автомобиля (1-3 чел. ) — 35 евро. Если вас больше, стоимость оговаривается в зависимости от нужного транспорта.