Еще несколько необычных экскурсий в Минске

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Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске

Обойти главные достопримечательности и услышать о прошлой и настоящей жизни города

Инна
Инна – Гид из Минска
За 2, 5 часа вы составите законченное впечатление о Минске: я проведу вас по главным площадям, где стоят доминанты столицы ⭐️, а также покажу наше знаменитое Троицкое предместье — любимый квартал жителей и душу города.

По пути вы узнаете, с чего начался Минск, какие события его сформировали и чем он живёт сейчас.

Будет насыщенно, интересно и душевно!
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €35 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске

Что вас ожидает

Увидеть, из чего состоит Минск
В наш маршрут войдут места, без которых не представить Минск. На Привокзальной площади вы осмотрите Врата города и самые большие часы Беларуси. На площади Независимости зайдём в Красный костел — самый узнаваемый символ Минска, а также увидим Дом правительства. На третьей по счёту площади — Свободы — вы отдохнёте в легендарном экипаже, а также посетите главный православный храм города. И напоследок погуляем по старинным улочкам колоритного Троицкого предместья, побываем на Острове 🏝️ слёз, а чтобы не заканчивать на печальной ноте, — сделаем селфи с «минским тортом».

Увлечься историей 📖 города
Своими рассказами я вдохну жизнь в историю города: вы узнаете о самых ярких событиях прошлого, которых более чем за 1000 лет своей жизни Минск повидал немало. Я раскрою, как здесь могли мирно сосуществовать различные религиозные конфессии; поделюсь любопытными фактами о жизни Минска сегодня. А также поговорим о застройке города — обсудим не только важные памятники минувших столетий, но также современные творения архитекторов, которые сейчас привлекают жителей и гостей столицы ⭐️.

Организационные детали

Если вы не готовы ходить пешком или хотите увидеть больше за то же время, экскурсия ⛳ может быть проведена в авто-пешеходном формате. Стоимость легкового автомобиля (1-3 чел. ) — 35 евро. Если вас больше, стоимость оговаривается в зависимости от нужного транспорта.

Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске
Пешеходная экскурсия: лучшее в Минске

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инна
Инна
Я — Инна, экскурсовод в Минске. Люблю гулять по улочкам и открывать новые места в «городе Солнца». Всегда стремлюсь подстроиться под аудиторию. Часто работаю с детскими группами, поэтому стараюсь рассказывать легко и интересно.
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