Тимофей проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Историческое сердце Минска

Все старейшие здания Минска расположены на горе, которую мы уже 500 лет называем Верхним Рынком. Вы увидите здесь православный и католический Кафедральные соборы, колоритные пешеходные улицы, восстановленную Ратушу и остальные необходимые атрибуты магдебургского города. Параллельно я раскрою самые интересные факты почти тысячелетней истории Минска!

Минск сквозь эпохи

Вы заглянете в уголок Минска XIX века — Троицкое предместье, увидите копию Туринской плащаницы и маленький деревянный домик, где начинался мировой коммунизм. Кроме того, посетите остров Слез — один из самых масштабных памятников, посвященных войне в Афганистане. Проезжая по проспекту Независимости, услышите о послевоенном Минске. А на проспекте Победителей — о современном городе.