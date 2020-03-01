Тимофей проводит ещё 1 экскурсию

Историческое сердце Минска Все старейшие здания Минска расположены на горе, которую мы уже 500 лет называем Верхним Рынком. Вы увидите здесь православный и католический Кафедральные соборы, колоритные пешеходные улицы, восстановленную Ратушу и остальные необходимые атрибуты магдебургского города. Параллельно я раскрою самые интересные факты почти тысячелетней истории Минска!
Минск сквозь эпохи Вы заглянете в уголок Минска XIX века — Троицкое предместье, увидите копию Туринской плащаницы и маленький деревянный домик, где начинался мировой коммунизм. Кроме того, посетите остров Слез — один из самых масштабных памятников, посвященных войне в Афганистане. Проезжая по проспекту Независимости, услышите о послевоенном Минске. А на проспекте Победителей — о современном городе.
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Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.
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Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Тимофей, по образованию я — историк. Вожу экскурсии по Беларуси уже 15 лет. С большим удовольствием делюсь тем, что знаю, и показываю то, что точно нужно увидеть. Много работаю с детскими группами, поэтому готов к простым и каверзным вопросам. Стараюсь не усложнять материал и провожу экскурсии с легкостью и удовольствием!
Насыщенная обзорная экскурсия по древнему, советскому и современному городу
Приглашаю на прогулку по центру Минска. Вы увидите 400-летние церкви и костелы, узкие улочки XIX века, широкие панорамы и большие площади послевоенного Минска, сталинский ампир, конструктивизм и барокко на одной улице. Я расскажу много интересных историй о князьях, королях, поэтах, художниках и генсеках, которых история свела с нашим городом. Вы погрузитесь в хитрое переплетение местных культурных традиций и поймете, почему Минск часто сравнивают с Вавилоном!
Почувствовать колорит разных эпох и найти их артефакты на обзорной экскурсии
Вы услышите непростую историю древнего города, приправленную самыми интересными мифами и легендами. Ощутите характер белорусской столицы и ее современный ритм, увидите все важные места и получите ценные рекомендации местного жителя.
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
Минск славится своей богатой историей! Он был и богатой столицей княжества, и заштатным губернским городом. Вы услышите самые интересные факты его прошлого и настоящего, увидите главные достопримечательности и узнаете, как и чем живут минчане.
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Прогуливаясь по древним улочкам Минска, вы узнаете реальные и легендарные страницы истории города, откроете его тайны и развенчаете мифы. Я проведу вас по самым мистическим уголкам горда, расскажу местные байки о русалках и драконах, о старинных призраках и масонских обрядах. Эти истории откроют для вас Минск с новой стороны, помогут понять дух города и погрузиться в его атмосферу.
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Вы увидите «визитные карточки» города: площадь Независимости, первый городской театр, Дом правительства и Красный костел. Познакомитесь не только с «открыточным», но и настоящим Минском, его достоинствами и несовершенствами. Я в дружеском формате расскажу историю города, местные байки и легенды, а также поделюсь лайфхаками: что попробовать, куда сходить, где интересно и нет толп туристов. После экскурсии вы сможете с уверенностью сказать: «Я в этом городе был, и мне понравилось!»
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
Вы увидите «визитные карточки» Минска, услышите занимательные факты из его истории и ощутите дружелюбный дух города. Я расскажу, как Минск развивался на протяжении столетий и помогу разобраться в особенностях местной жизни, культуры и традиций.
Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии
Вы погуляете по узким улочкам Старого Минска, услышите легенды древних храмов и монастырей и заглянете в необычные дворики, где никогда не бывало 99% минчан. А также ощутите простор проспектов Независимости и Победителей и раскроете все лучшее, что есть в одном из самых красивых городов Европы!