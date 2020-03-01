Тимофей проводит ещё 1 экскурсию

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Самое главное в белорусской столице на насыщенной обзорной экскурсии

Тимофей
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Тимофей – ваш гид
За три часа вы увидите все знаковые достопримечательности Минска: Троицкое предместье, Верхний Рынок, центральные площади, старинные храмы, остров Слез и парадные проспекты.

А я расскажу о жизни и быте минчан и поделюсь занимательными фактами о прошлом и настоящем города.
55 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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По Минску на авто!
По Минску на авто!

Что вас ожидает

Историческое сердце Минска
Все старейшие здания Минска расположены на горе, которую мы уже 500 лет называем Верхним Рынком. Вы увидите здесь православный и католический Кафедральные соборы, колоритные пешеходные улицы, восстановленную Ратушу и остальные необходимые атрибуты магдебургского города. Параллельно я раскрою самые интересные факты почти тысячелетней истории Минска!

Минск сквозь эпохи
Вы заглянете в уголок Минска XIX века — Троицкое предместье, увидите копию Туринской плащаницы и маленький деревянный домик, где начинался мировой коммунизм. Кроме того, посетите остров Слез — один из самых масштабных памятников, посвященных войне в Афганистане. Проезжая по проспекту Независимости, услышите о послевоенном Минске. А на проспекте Победителей — о современном городе.

Организационные детали

Я готов скорректировать маршрут по вашим пожеланиям.

По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!
По Минску на авто!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Тимофей
Тимофей
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Тимофей, по образованию я — историк. Вожу экскурсии по Беларуси уже 15 лет. С большим удовольствием делюсь тем, что знаю, и показываю то, что точно нужно увидеть. Много работаю с детскими группами, поэтому готов к простым и каверзным вопросам. Стараюсь не усложнять материал и провожу экскурсии с легкостью и удовольствием!
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Тимофей проводит ещё 1 экскурсию

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Индивидуальные экскурсии в Минске

О Минске с любовьюО Минске с любовьюО Минске с любовью
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Минск изнутриМинск изнутриМинск изнутри
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1 отзыв
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32 за экскурсию
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Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
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119 отзывов
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
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Минск впервыеМинск впервыеМинск впервые
30 за экскурсию
2 часа
Самые-самые места белорусской столицы на увлекательной обзорной экскурсии
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Минск старинный и современныйМинск старинный и современныйМинск старинный и современный
30 за экскурсию
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Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии
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