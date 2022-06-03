Проспект Независимости — главная магистраль Минска, знаменитая роскошной советской архитектурой. Вы увидите кинотеатр Октябрь, здания цирка, министерства сельского хозяйства и художественного музея. А также напоминающий Парфенон дворец Профсоюзов и продолжающий древнеримские традиции Главпочтамт. Рассмотрим мы и необычные скульптуры прошлого века: памятник Тельману и ностальгический ансамбль лыжника и лыжницы.
Я расскажу, как история и культура влияют на облик городов, чем отличаются раннесоветский конструктивизм, сталинский ампир и монументальная архитектура семидесятых. А также раскрою, какие белорусские здания включил в свой знаменитый альбом французский фотограф Фредерик Шобен. Завершится экскурсия в историческом центре. На примере Троицкого предместья и Верхнего города мы обсудим, что важнее: туристическая привлекательность или историческая правда.
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.