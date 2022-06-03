Советский Минск

Исследовать величественный проспект Независимости и расшифровать особенности советской архитектуры

В облике Минска сочетаются здания разных эпох и стилей. Приглашаю полюбоваться лучшими образцами советской архитектурной мысли.

Мы проедем по проспекту Независимости и прилегающим к нему улицам, заглянем в тайные закоулки и отыщем интересные скульптуры 50-х годов.

Проведем параллели с градостроением других стран и поговорим о том, почему исчез дореволюционный Минск.
Советский Минск
Советский Минск
Советский Минск
Советский Минск
Советский Минск
Советский Минск
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Что вас ожидает

Назад в СССР

Проспект Независимости — главная магистраль Минска, знаменитая роскошной советской архитектурой. Вы увидите кинотеатр Октябрь, здания цирка, министерства сельского хозяйства и художественного музея. А также напоминающий Парфенон дворец Профсоюзов и продолжающий древнеримские традиции Главпочтамт. Рассмотрим мы и необычные скульптуры прошлого века: памятник Тельману и ностальгический ансамбль лыжника и лыжницы.

Минск сквозь эпохи

Я расскажу, как история и культура влияют на облик городов, чем отличаются раннесоветский конструктивизм, сталинский ампир и монументальная архитектура семидесятых. А также раскрою, какие белорусские здания включил в свой знаменитый альбом французский фотограф Фредерик Шобен. Завершится экскурсия в историческом центре. На примере Троицкого предместья и Верхнего города мы обсудим, что важнее: туристическая привлекательность или историческая правда.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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