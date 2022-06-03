В облике Минска сочетаются здания разных эпох и стилей. Приглашаю полюбоваться лучшими образцами советской архитектурной мысли. Мы проедем по проспекту Независимости и прилегающим к нему улицам, заглянем в тайные закоулки и отыщем интересные скульптуры 50-х годов. Проведем параллели с градостроением других стран и поговорим о том, почему исчез дореволюционный Минск.

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Что вас ожидает

Назад в СССР

Проспект Независимости — главная магистраль Минска, знаменитая роскошной советской архитектурой. Вы увидите кинотеатр Октябрь, здания цирка, министерства сельского хозяйства и художественного музея. А также напоминающий Парфенон дворец Профсоюзов и продолжающий древнеримские традиции Главпочтамт. Рассмотрим мы и необычные скульптуры прошлого века: памятник Тельману и ностальгический ансамбль лыжника и лыжницы.

Минск сквозь эпохи

Я расскажу, как история и культура влияют на облик городов, чем отличаются раннесоветский конструктивизм, сталинский ампир и монументальная архитектура семидесятых. А также раскрою, какие белорусские здания включил в свой знаменитый альбом французский фотограф Фредерик Шобен. Завершится экскурсия в историческом центре. На примере Троицкого предместья и Верхнего города мы обсудим, что важнее: туристическая привлекательность или историческая правда.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.