Хотите увидеть и понять Беларусь, ее традиции и обычаи изнутри? Добро пожаловать в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»! Вас ожидает путешествие в мир стародавнего быта, знакомство с работой мастеров и дегустация традиционных напитков.

Знаете ли вы, что...

… на территории усадьбы «Дудутки» находится единственный в Беларуси аппарат, на котором официально разрешено изготавливать самогон;

… если вы мечтали попробовать себя в роли гончара, эту мечту можно воплотить в жизнь в Беларуси;

… в одном из гаражей музея «Дудутки» стоит трофейный автомобиль Horch времен Второй Мировой войны.

Гости со всего мира с удовольствием едут сюда, чтобы интересно провести время, погрузившись в историю 📖, и отлично отдохнуть. Именно здесь встречаются прошлое и настоящее Беларуси. А атмосфера позволяет почувствовать себя гостем старинной шляхетской усадьбы прошлых веков.