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Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки

Сусанин_Герой
Сусанин_Герой – Гид из Минска
Экскурсия ⛳ в Музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки».

Вас ожидает путешествие в мир стародавнего быта, знакомство с работой мастеров и дегустация традиционных напитков.
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  • 👥Групповая
  • 📜История и культура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • $31 за человека

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Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки
Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки

Что вы увидите

  • Музейный комплекс народных ремёсел "Дудутки"
Хотите увидеть и понять Беларусь, ее традиции и обычаи изнутри? Добро пожаловать в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий «Дудутки»! Вас ожидает путешествие в мир стародавнего быта, знакомство с работой мастеров и дегустация традиционных напитков.
Знаете ли вы, что...
… на территории усадьбы «Дудутки» находится единственный в Беларуси аппарат, на котором официально разрешено изготавливать самогон;
… если вы мечтали попробовать себя в роли гончара, эту мечту можно воплотить в жизнь в Беларуси;
… в одном из гаражей музея «Дудутки» стоит трофейный автомобиль Horch времен Второй Мировой войны.
Гости со всего мира с удовольствием едут сюда, чтобы интересно провести время, погрузившись в историю 📖, и отлично отдохнуть. Именно здесь встречаются прошлое и настоящее Беларуси. А атмосфера позволяет почувствовать себя гостем старинной шляхетской усадьбы прошлых веков.
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 у железнодорожного вокзала
Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки
Традиции Беларуси - музейный комплекс Дудутки

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сусанин_Герой
Сусанин_Герой
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