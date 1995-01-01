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Замки Мира и Несвижа

Кристина Б.
Кристина Б. – Гид из Минска
Замки Мира и Несвижа
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 📜История и культура
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • $190 за экскурсию

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Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Что вы увидите

  • Мирский замок
  • Часовня-усыпальница Святополк-Мирских
  • Несвижский дворец
  • Костел Божьего Тела
В Мире и Несвиже мы посетим два самых красивых 🤩 замка Беларуси, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала мы увидим средневековый Мирский замок 🏰, погуляем по его окрестностям, познакомимся с историей 📖 замка и его владельцев. После Мира мы отправимся в Несвиж, где у Вас будет замечательная возможность пройтись по интерьерам великолепного дворца, а также посетить Несвижский костел Божьего Тела с оригинальными фресками.
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • Входные билеты (около 30 бел. руб. на человека)
  • обед
Начало и место завершения
🚩 Любое удобное для Вас место
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кристина Б.
Кристина Б.
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