В Мире и Несвиже мы посетим два самых красивых 🤩 замка Беларуси, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала мы увидим средневековый Мирский замок 🏰, погуляем по его окрестностям, познакомимся с историей 📖 замка и его владельцев. После Мира мы отправимся в Несвиж, где у Вас будет замечательная возможность пройтись по интерьерам великолепного дворца, а также посетить Несвижский костел Божьего Тела с оригинальными фресками.
Что входит
Услуги гида
транспорт
Что не входит
Входные билеты (около 30 бел. руб. на человека)
обед
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.