В Мире и Несвиже мы посетим два самых красивых 🤩 замка Беларуси, включенных в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сначала мы увидим средневековый Мирский замок 🏰, погуляем по его окрестностям, познакомимся с историей 📖 замка и его владельцев. После Мира мы отправимся в Несвиж, где у Вас будет замечательная возможность пройтись по интерьерам великолепного дворца, а также посетить Несвижский костел Божьего Тела с оригинальными фресками.