Богатейший род в Великом княжестве Литовском
Во время экскурсии 🧭 в замки 🏰 Мира и Несвижа мы узнаем о некоронованных королях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой — Радзивиллах.
В Несвиже посетим их резиденцию, погуляем по тенистым аллеям Несвижского парка, зайдем в фарный костел Божьего тела, где находится Крипта-усыпальница.
Всемирное наследие ЮНЕСКО
В Мире посетим первый частновладельческий замок на территории Великого княжества Литовского. Как Мир так и Несвиж — объекты всемирного культурного наследия человечества ЮНЕСКО.