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Замки Мира и Несвижа

Maria F.
Maria F. – Гид из Минска
Посетите одни из древнейших дворцово-парковых комплексов Европы, завораживающие своей красотой.

Осмотрите прилегающие к нему парки 🌳 и ощутите аутентичную атмосферу средневековья.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • $170 за экскурсию

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Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Что вы увидите

  • Мирский замок
  • Несвижский замок
Богатейший род в Великом княжестве Литовском
Во время экскурсии 🧭 в замки 🏰 Мира и Несвижа мы узнаем о некоронованных королях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой — Радзивиллах.
В Несвиже посетим их резиденцию, погуляем по тенистым аллеям Несвижского парка, зайдем в фарный костел Божьего тела, где находится Крипта-усыпальница.
Всемирное наследие ЮНЕСКО
В Мире посетим первый частновладельческий замок на территории Великого княжества Литовского. Как Мир так и Несвиж — объекты всемирного культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
Что входит
  • Путевая экскурсия
  • Транспортные услуги (легковой автомобиль).
Что не входит
  • Входные билеты в замки Мира и Несвижа
  • Услуги гида в музеях.
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа
Замки Мира и Несвижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Maria F.
Maria F.
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