Богатейший род в Великом княжестве Литовском

Во время экскурсии 🧭 в замки 🏰 Мира и Несвижа мы узнаем о некоронованных королях Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой — Радзивиллах.

В Несвиже посетим их резиденцию, погуляем по тенистым аллеям Несвижского парка, зайдем в фарный костел Божьего тела, где находится Крипта-усыпальница.

Всемирное наследие ЮНЕСКО

В Мире посетим первый частновладельческий замок на территории Великого княжества Литовского. Как Мир так и Несвиж — объекты всемирного культурного наследия человечества ЮНЕСКО.