5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы покажем три самых необычных конных памятника в Европе (конечно же, знаменитый памятник на Вацлавской площади мы не считаем!), вы увидите, чем заняты двое мужчин во дворе ресторана, какие планы у интеллигентного вида немолодого человека, куда и зачем спешит автомобильчик, как выглядит Совесть и многое другое.

Мы придумали маршрут, пройдясь по которому, мы сможем рассмотреть как минимум 12 действительно необычных и разнообразных современных памятников и скульптурных композиций – странных, забавных, несуразных, трогательных и сентиментальных. Мы расскажем их историю, как и почему они появились в этих местах.

Вот увидите – все эти памятники на самом деле помогают понять национальный характер чехов с их ироничным и даже насмешливым отношением к жизни.

Мы покажем и памятники, полные настоящей печали и скорби. И это тоже очень типично для чехов – их национальная память очень долгая. Здесь не принято забывать трагические моменты своей истории. Об этом говорит хотя бы тот факт, что имена практически всех, кто погиб во время оккупации и Пражского восстания можно найти на разных улицах и домах.

Мы также расскажем о фантастических проектах, которые так и не были реализованы, и о скульптурах, которые безвозвратно покинули город. А жаль.