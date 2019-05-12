5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Атмосферная прогулка по самым невероятным скульптурам города

Анна
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Анна – ваш гид
Даже если вы неоднократно бывали в Праге, вы будете удивлены, когда увидите своими глазами, как много необычных и странных памятников и скульптур украшают этот город.

Мимо некоторых вы, возможно, проходили, даже не подозревая, какие чудеса прячутся в близлежащем дворике или находятся прямо у вас над головой.

Мы приглашаем на свою атмосферную прогулку по самым невероятным скульптурам города.
65 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Необычные памятники Праги
Необычные памятники Праги

Программа

Мы покажем три самых необычных конных памятника в Европе (конечно же, знаменитый памятник на Вацлавской площади мы не считаем!), вы увидите, чем заняты двое мужчин во дворе ресторана, какие планы у интеллигентного вида немолодого человека, куда и зачем спешит автомобильчик, как выглядит Совесть и многое другое.

Мы придумали маршрут, пройдясь по которому, мы сможем рассмотреть как минимум 12 действительно необычных и разнообразных современных памятников и скульптурных композиций – странных, забавных, несуразных, трогательных и сентиментальных. Мы расскажем их историю, как и почему они появились в этих местах.

Вот увидите – все эти памятники на самом деле помогают понять национальный характер чехов с их ироничным и даже насмешливым отношением к жизни.

Мы покажем и памятники, полные настоящей печали и скорби. И это тоже очень типично для чехов – их национальная память очень долгая. Здесь не принято забывать трагические моменты своей истории. Об этом говорит хотя бы тот факт, что имена практически всех, кто погиб во время оккупации и Пражского восстания можно найти на разных улицах и домах.

Мы также расскажем о фантастических проектах, которые так и не были реализованы, и о скульптурах, которые безвозвратно покинули город. А жаль.

Необычные памятники Праги
Необычные памятники Праги
Необычные памятники Праги
Необычные памятники Праги

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Мы — Аня и Неон, преподаватель и журналист. В Праге занимаемся организацией корпоративных культурных и «не очень» мероприятий :) Квесты, шуточные пивные марафоны и курсы разговорного английского. Мы не профессиональные гиды, нестандартные прогулки по нетуристическим местам Праги – наше хобби. Поэтому мы не грузим датами и фактам, которые вылетят из головы через 5 минут. Мы делимся тем, что любим и чем интересуемся сами – увлекательными историями про прошлое и настоящее, секретами красоты этого города, а также лучшими гастро и питейными заведениями Праги. Будем вам полезны, если вы не приходите в ужас от одной-другой кружки пива и не шарахаетесь от людей с сигаретой. Отвечаем за противопохмельную безопасность — услуга «Собутыльники», гарантия 100%! А еще помогаем выиграть в лотерею.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

12 мая 2019
Очень хорошая экскурсия ...очень много рассказали и показали....очень интересно рассказывали и показывали Прагу...получила море удовольствия.....я бы сама столько бы не увидела.....очень приятно было общаться и отвечали на мои сообщения всегда....благодарю
29 апреля 2019
Интересно , легко, весело ))) мы остались довольны экскурсией и благодарны Анне за организацию и помощь )
30 марта 2019
Были на экскурсии вместе с мужем и 9летней дочкой. Очень интересный маршрут. Было впечатление, что мы встретились со старыми друзьями после долгой разлуки и не можем наговориться. Не знаю, как мы понравились гидам, но они нам очень понравились))). Дочери было сложновато так долго ходить, поэтому зашли перекусить и выпить. Во время обеда тоже болтали обо всем. Мы уже были в Праге, но многие достопримечательности увидели=разглядели=заметили впервые. Спасибо Анне и Неону.
Максим Новиков
2 июня 2015
Обычное правило - выбирая экскурсии мы проглядываем отзывы . А отзывы понравились , потому выбрали сразу две экскурсии - Другая Прага и Необычные памятники . И тут вот какая вещь : да - ребята - молодцы , прогулки проходят легко и интересно. Но , если Другая Прага была подана познавательно и было очень интересно увидеть и попытаться понять совсем другие районы города относительно запруженного туристами исторически-канонической Праги , то памятники были отработаны несколько формально , как обязательная программа . Нам не хватило искринки , чувства удивления ; хотя может дело в том , что мы уже сами побродили по городу до того и могли сравнить то , что сами нашли с показанным по экскурсии .В общем , не хватило вдохновения и импровизации .
25 апреля 2014
Очень приятна молодая пара Анна и Неон. Бывшие наши соотечественники, в Праге недавно, поэтому ни языкового, ни эмоционального барьера не возникало. Было такое чувство, как будто встретили тебя старые друзья и решили показать оригинальные места любимого города. Как-то незаметно за разговорами побывали в нескольких туристических (и не очень) районах Праги, посидели в пивной, а 4-часовую прогулку по городу закончили в чудесном аутоинтичном ресторанчике, где попробовали бесподобную рульку!

Вывод - это не для тех, кто хочет получить историческо-познавательную информацию, скорее просто приятная прогулка с приятнымы людьми, а бонус - вы попадёте в такие районы и увидите такие места, в которые сами навряд-ли добрались. Это просто другая Прага..

Анна проводит ещё 5 экскурсий

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