Саид С. проводит ещё 4 экскурсии

Парасейлинг 🎈🎈🎈🚤– этхо один из новейших видов спорта и развлечений, который пользуется большим спросом среди туристов. Парасейлинг – объединил два вида спорта: катание на катере и парашютный спорт. На первый взгляд, может показаться, что парасейлинг похож на катание на водных лыжах. Сходство действительно есть, только вместо лыж, здесь используется парашют 🪂, который с помощью надежного оборудования прикрепляется к катеру. Длина троса составляет 100 метров.