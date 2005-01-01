Саид С. проводит ещё 4 экскурсии

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Парасейлинг

Саид С.
Саид С. – Гид из Хургады
Парасейлинг
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Парасейлинг
Парасейлинг
Парасейлинг 🎈🎈🎈🚤– этхо один из новейших видов спорта и развлечений, который пользуется большим спросом среди туристов. Парасейлинг – объединил два вида спорта: катание на катере и парашютный спорт. На первый взгляд, может показаться, что парасейлинг похож на катание на водных лыжах. Сходство действительно есть, только вместо лыж, здесь используется парашют 🪂, который с помощью надежного оборудования прикрепляется к катеру. Длина троса составляет 100 метров.
Начало и место завершения
🚩 Хургада
Парасейлинг
Парасейлинг
Парасейлинг
Парасейлинг

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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