скидка
24%
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
86$65 за всё до 6 чел.
скидка
20%
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Завтра в 13:30
9 сен в 08:30
517$414 за всё до 6 чел.
скидка
5%
6 часов
Водная прогулка
Лучший выборЗаповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
11 сен в 08:30
16 сен в 08:00
194$185 за всё до 4 чел.
скидка
24%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Либо у ресепшена л...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
86$65 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Завтра в 17:00
9 сен в 17:00
$65 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 сентября 2024Отличня экскурсия, все очень понравилось спасибо большое 😁
- ЛЛера4 сентября 2024Спасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все по таймингам. Даже подарили небольшой подарок. Валид все время был на связи и быстро отвечал.
- ТТатьяна4 сентября 2024Экскурсия прошла хорошо, все остались довольны. Посмотрели все значимые места Шарма, побывали на Старом базаре, закупились манго и финиками. Ияд
- ЕЕвгений2 сентября 2024Махмуд провел отличную экскурсию по вечернему городу. Нам очень понравилось. Все было комфортно, не навязчиво и насыщенно. Спасибо!
- ЕЕлена1 сентября 2024Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, мы с комфортом посетили разные локации Шарм-эль-Шейха. Увидели красивые панорамные места города.
- ДДмитрий30 августа 2024Отличная экскурсия! Вы увидите красоту Шарм-эль-Шейха после заката солнца. Маршрут очень хороший. Махмуд обо всем расскажет, ответит на вопросы. Вы не будете ограничены во времени, экскурсия может продолжаться дольше, чем указано на сайте, все зависит от вашего желания. Настоятельно рекомендую!
- ЕЕкатерина27 августа 2024Все было здорово! Саид отлично все провел, осталась масса впечатлений)) немного утомительная дорога, но по-другому и быть не могло, так как расстояние приличное. Пирамиды великолепные, верблюды около них выше всяких похвал - здорово покатались, увидели лучшие виды на Гизу. Спасибо!
- ККамила21 августа 2024Форма индивидуальной экскурсии была изначально для нас наиболее располагающей, а безопасность главным приоритетом. Всё это и даже больше было реализовано
- ААнна16 августа 2024Интересная познавательная экскурсия в удобное время. Транспорт нам предоставили очень комфортный. С удовольствием посетили два музея, послушали рассказ (нашим гидом был
- ТТатьяна12 августа 2024Экскурсия была замечательная! Во время выезда на экскурсию выяснили, что забыли в аэропорту поставить визу для въезда в Каир. .
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На Рождество»
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