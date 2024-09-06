Е Екатерина Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху Отличня экскурсия, все очень понравилось спасибо большое 😁

Л Лера Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху Спасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все по таймингам. Даже подарили небольшой подарок. Валид все время был на связи и быстро отвечал.

Т Татьяна Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху читать дальше помог с выбором манго,интересно рассказывал всю дорогу историю мест. Очень образованный и приятный гид. Историк и любитель русской литературы. Рекомендуем. Приятные сувениры от Валида порадовали детей и взрослых)) Экскурсия прошла хорошо, все остались довольны. Посмотрели все значимые места Шарма, побывали на Старом базаре, закупились манго и финиками. Ияд

Е Евгений Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху Махмуд провел отличную экскурсию по вечернему городу. Нам очень понравилось. Все было комфортно, не навязчиво и насыщенно. Спасибо!

Е Елена Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху читать дальше Получили достаточно информации, как просто увлекательной, так и вполне полезной, которая повлияла на наше впечатление о городе и стране. Гид оставил приятные впечатления, мы довольны вечерней прогулкой. Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, мы с комфортом посетили разные локации Шарм-эль-Шейха. Увидели красивые панорамные места города.

Д Дмитрий Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху Отличная экскурсия! Вы увидите красоту Шарм-эль-Шейха после заката солнца. Маршрут очень хороший. Махмуд обо всем расскажет, ответит на вопросы. Вы не будете ограничены во времени, экскурсия может продолжаться дольше, чем указано на сайте, все зависит от вашего желания. Настоятельно рекомендую!

Е Екатерина Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом Все было здорово! Саид отлично все провел, осталась масса впечатлений)) немного утомительная дорога, но по-другому и быть не могло, так как расстояние приличное. Пирамиды великолепные, верблюды около них выше всяких похвал - здорово покатались, увидели лучшие виды на Гизу. Спасибо!

К Камила Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом читать дальше с помощью Саида и его команды (водителю Алладину особый привет!). Важный плюс - это гибкость: тебя никто никуда не торопит, подстраивается под твои предпочтения и прислушивается к пожеланиям. Саид супер обаятельный человек и интересный рассказчик! Остались под впечатлением от экскурсии! Спасибо большое Саиду! Камила и Саида)) Форма индивидуальной экскурсии была изначально для нас наиболее располагающей, а безопасность главным приоритетом. Всё это и даже больше было реализовано

А Анна Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком читать дальше Айман), получили ответы на все вопросы. Благодарим Аймана за отличные фотографии. В предоставленное свободное время посмотрели экспозицию ещё самостоятельно. Экскурсию однозначно рекомендуем, особенно если любите ходить в музеи и интересуетесь историей Египта. Интересная познавательная экскурсия в удобное время. Транспорт нам предоставили очень комфортный. С удовольствием посетили два музея, послушали рассказ (нашим гидом был