На Рождество – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $65, скидки до 24%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
На машине
На микроавтобусе
скидка
24%
39 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
86$65 за всё до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
На машине
скидка
20%
63 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Завтра в 13:30
9 сен в 08:30
517$414 за всё до 6 чел.
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
На машине
скидка
5%
35 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
11 сен в 08:30
16 сен в 08:00
194$185 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
На машине
скидка
24%
44 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Либо у ресепшена л...
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
86$65 за всё до 3 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
На машине
24 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: От ворот вашего отеля
Завтра в 17:00
9 сен в 17:00
$65 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 сентября 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Отличня экскурсия, все очень понравилось спасибо большое 😁
  • Л
    Лера
    4 сентября 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Спасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все по таймингам. Даже подарили небольшой подарок. Валид все время был на связи и быстро отвечал.
    Спасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все поСпасибо за экскурсию, все понравилось. Гид нормально говорил по русски, а маршрут был продуманным, все по
  • Т
    Татьяна
    4 сентября 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Экскурсия прошла хорошо, все остались довольны. Посмотрели все значимые места Шарма, побывали на Старом базаре, закупились манго и финиками. Ияд
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    помог с выбором манго,интересно рассказывал всю дорогу историю мест. Очень образованный и приятный гид. Историк и любитель русской литературы. Рекомендуем. Приятные сувениры от Валида порадовали детей и взрослых))

    Экскурсия прошла хорошо, все остались довольны. Посмотрели все значимые места Шарма, побывали на Старом базаре, закупилисьЭкскурсия прошла хорошо, все остались довольны. Посмотрели все значимые места Шарма, побывали на Старом базаре, закупились
  • Е
    Евгений
    2 сентября 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Махмуд провел отличную экскурсию по вечернему городу. Нам очень понравилось. Все было комфортно, не навязчиво и насыщенно. Спасибо!
  • Е
    Елена
    1 сентября 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, мы с комфортом посетили разные локации Шарм-эль-Шейха. Увидели красивые панорамные места города.
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    Получили достаточно информации, как просто увлекательной, так и вполне полезной, которая повлияла на наше впечатление о городе и стране. Гид оставил приятные впечатления, мы довольны вечерней прогулкой.

  • Д
    Дмитрий
    30 августа 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    Отличная экскурсия! Вы увидите красоту Шарм-эль-Шейха после заката солнца. Маршрут очень хороший. Махмуд обо всем расскажет, ответит на вопросы. Вы не будете ограничены во времени, экскурсия может продолжаться дольше, чем указано на сайте, все зависит от вашего желания. Настоятельно рекомендую!
  • Е
    Екатерина
    27 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Все было здорово! Саид отлично все провел, осталась масса впечатлений)) немного утомительная дорога, но по-другому и быть не могло, так как расстояние приличное. Пирамиды великолепные, верблюды около них выше всяких похвал - здорово покатались, увидели лучшие виды на Гизу. Спасибо!
    Все было здорово! Саид отлично все провел, осталась масса впечатлений)) немного утомительная дорога, но по-другому и
  • К
    Камила
    21 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Форма индивидуальной экскурсии была изначально для нас наиболее располагающей, а безопасность главным приоритетом. Всё это и даже больше было реализовано
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    с помощью Саида и его команды (водителю Алладину особый привет!). Важный плюс - это гибкость: тебя никто никуда не торопит, подстраивается под твои предпочтения и прислушивается к пожеланиям. Саид супер обаятельный человек и интересный рассказчик! Остались под впечатлением от экскурсии! Спасибо большое Саиду! Камила и Саида))

  • А
    Анна
    16 августа 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    Интересная познавательная экскурсия в удобное время. Транспорт нам предоставили очень комфортный. С удовольствием посетили два музея, послушали рассказ (нашим гидом был
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    Айман), получили ответы на все вопросы. Благодарим Аймана за отличные фотографии. В предоставленное свободное время посмотрели экспозицию ещё самостоятельно. Экскурсию однозначно рекомендуем, особенно если любите ходить в музеи и интересуетесь историей Египта.

    Интересная познавательная экскурсия в удобное время. Транспорт нам предоставили очень комфортныйИнтересная познавательная экскурсия в удобное время. Транспорт нам предоставили очень комфортный
  • Т
    Татьяна
    12 августа 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
    Экскурсия была замечательная! Во время выезда на экскурсию выяснили, что забыли в аэропорту поставить визу для въезда в Каир. .
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    это был форс мажор… но даже из этой ситуации наш заботливый гид нашел выход поздней ночью. Маршрут экскурсии был продуман с учетом наших пожеланий. Было весело, комфортно и интересно!

    Экскурсия была замечательная! Во время выезда на экскурсию выяснили, что забыли в аэропорту поставить визу дляЭкскурсия была замечательная! Во время выезда на экскурсию выяснили, что забыли в аэропорту поставить визу дляЭкскурсия была замечательная! Во время выезда на экскурсию выяснили, что забыли в аэропорту поставить визу для

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
  2. Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
  3. Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
  4. Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
  5. Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в сентябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 65 до 414 со скидкой до 24%. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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