Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В одной экскурсии совмещено сразу несколько захватывающих развлечений! Вас ждет час катания на квадрациклах, а затем катание на верблюдах. После этого вы посетите бедуинский тент, в котором вам предложат чай. Далее вас ожидают водные виды спорта.
Программа
трансфер от отеля до станции квадроциклов.
инструктаж по вождению.
катание на квадроциклах по пустыне (около часа).
остановка для чаепития и фотосъёмки.
катание на верблюдах (10 минут).
трансфер до пляж в районе Наама бай.
дайвинг.
парашют.
катание на таблетке.
снорклинг (30 мин).
трансфер в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание катание на квадроцикле поездка на верблюде дайвинг парашют катание на таблетке снорклин
Что не входит
Напитки во время экскурсии арафатки фото и видео материалы
Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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