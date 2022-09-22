Экстрим Шарм 6 в 1

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Выезд из отелей начинается с 08:00. Примерное возвращение: 13:30-14:00

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Выезд из отелей начинается с 08:00. Примерное возвращение: 13:30-14:00.
Экстрим Шарм 6 в 1
Экстрим Шарм 6 в 1
Экстрим Шарм 6 в 1
Экстрим Шарм 6 в 1

Что вас ожидает 🤩

  • Катание на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Дайвинг
  • Парашют
  • Катание на таблетке
  • Снорклинг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В одной экскурсии совмещено сразу несколько захватывающих развлечений! Вас ждет час катания на квадрациклах, а затем катание на верблюдах. После этого вы посетите бедуинский тент, в котором вам предложат чай. Далее вас ожидают водные виды спорта.

Программа

  • трансфер от отеля до станции квадроциклов.
  • инструктаж по вождению.
  • катание на квадроциклах по пустыне (около часа).
  • остановка для чаепития и фотосъёмки.
  • катание на верблюдах (10 минут).
  • трансфер до пляж в районе Наама бай.
  • дайвинг.
  • парашют.
  • катание на таблетке.
  • снорклинг (30 мин).
  • трансфер в отель.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание катание на квадроцикле поездка на верблюде дайвинг парашют катание на таблетке снорклин
Что не входит
  • Напитки во время экскурсии арафатки фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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