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Описание

В одной экскурсии совмещено сразу несколько захватывающих развлечений! Вас ждет час катания на квадрациклах, а затем катание на верблюдах. После этого вы посетите бедуинский тент, в котором вам предложат чай. Далее вас ожидают водные виды спорта.