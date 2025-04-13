Майские дома: экскурсии для местных

Найдено 3 экскурсии в категории «Майские дома: экскурсии для местных» в Тбилиси, цены от €50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Тбилиси - город искусства и литературы
Пешая
4 часа
41 отзыв
Индивидуальная
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
от €50 за человека
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
В 1928-м году именитый тифлисец художник О. Шмерлинг выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис»
Начало: На Площади Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €50 за человека
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Путешествие по Тбилиси с детьми и взрослыми: от музеев до мастерских, от парков до базаров. Увлекательные маршруты для всей семьи
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
€70 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    13 апреля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Огромное спасибо Марии за столь интересную и очень содержательную экскурсию. Узнали много нового для себя. Большое спасибо!!
  • Р
    Роман
    11 апреля 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе - очень много! Поэтому советуем
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    начать знакомство с городом именно с Ладой - в её арсенале интересные маршруты под вашу компанию - лишь бы с погодой повезло, как нам, все были в хорошей обуви и не боялись задавать вопросы! Ну, а Лада постаралась насытить маршрут той информацией, которая была нужна именно нам - за это мы благодарны! Голова не болит, первичные знания о городе получены, интересные факты запомнили! Дети еще и поделку успели сделать. До новых встреч!

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  • Д
    Данила
    11 апреля 2025
    Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
    Это не экскурсия, а целое погружение в старый и необыкновенный Тифлис. После 3-х часов, проведенных в компании Георгия, начинаешь по-другому
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    смотреть на город, в частности на старые дома, затейливые узоры фасадов и оконные решетки. Очень понравилось плавное передвижение по местам со старинными автографами прошлых лет. Всю картину особенно дополняют исторические справки Георгия, поданные простым, понятным и интересным языком. Это далеко не типичная экскурсия, она абсолютно уникальна, ибо можно своими руками прикоснуться к истории и понять что некогда это было реальностью, что делает путешествие по улицам Тбилиси живым и незабываемым.

  • А
    Анна
    28 марта 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Лада очень умело и искренне вовлекает детей (6 и 9 лет) в знакомство с историей Тбилиси и заряжает азартом взрослых. Время пролетает незаметно, оставляя приятные воспоминания о прогулке и лично о гиде.
  • А
    Анна
    28 марта 2025
    Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
    Наш гид Лада удивительным образом сумела увлечь шестилетку поиском очаровательных котиков gocha's street art, одновременно поддерживая беседу с его мамой
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    и бабушкой о судьбах грузинскиих поэтов… в итоге мы побывали на гармоничной, идеально сбалансированной экскурсии по Сололаки. Открыли чудесные подвальчики и дворы, куда не догадались или постеснялись бы зайти сами. Много двигались вверх по лестницам, но всегда могли остановиться на чашку кофе или бокал вина на террасе, восхитившись видом на город… Не торопились, но все успели, и два часа пролетели незаметно. И - очень важно - у Лады прекрасный русский язык, и искренняя любовь к Тбилиси, и к нам - его гостям.

  • А
    Анастасия
    12 марта 2025
    Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
    Как давно я не ходила по подъездам и красивым парадным) "вау""ухты" и "вот это да" те самые базовые эмоции, которые возникали с прогулки! Геогий, спасибо! приду гулять еще:) Тем более я хоть и проиграла, но выиграла кофе;)
  • М
    Марк
    25 февраля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Очень интересная экскурсия. Мария отлично владеет материалом. Рекомендую для людей, интересующихся переплетением культур Грузии и России.
  • Н
    Наталья
    16 февраля 2025
    Тбилиси - город искусства и литературы
    Спасибо, Марии за нетривиальное путешествие по Тбилиси. Как правило экскурсии с точки зрения фактов запоминаются далеко не полностью. Хорошо, если получается запомнить пару фактов. Но тут мы точно унесли несколько ярких историй и неожиданных фактов в копилку. Однозначно рекомендуем. Спасибо. Успехов
  • И
    Илья
    24 ноября 2024
    Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
    Замечательная, глубокая, захватывающая экскурсия с любовью к городу и его жителям. С архивными документами, фотографиями, газетами. С городскими историями и отличным чувством юмора. Больше благодарных слушателей Вам, Георгий!

Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Майские дома: экскурсии для местных»

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  2. Серные бани
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  5. Площадь Свободы
  6. Монастырь Джвари
  7. Крепость Ананури
  8. Мост мира
  9. Собор Светицховели
  10. Театр марионеток Резо Габриадзе
Сколько стоит экскурсия по Тбилиси в апреле 2025
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