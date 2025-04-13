Индивидуальная
Тбилиси - город искусства и литературы: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Тбилиси, города, вдохновившего Пушкина, Грибоедова, Гумилева и многих других. Узнайте о местах, где они творили и любили
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
21 апр в 09:00
от €50 за человека
Индивидуальная
Уходящий Тифлис. Городские воспоминания
В 1928-м году именитый тифлисец художник О. Шмерлинг выпустил серию открыток «Уходящий Тифлис»
Начало: На Площади Свободы
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Городская азбука Тбилиси - семейное приключение
Путешествие по Тбилиси с детьми и взрослыми: от музеев до мастерских, от парков до базаров. Увлекательные маршруты для всей семьи
Начало: В районе метро Руставели или другом месте в зависи...
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
€70 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор13 апреля 2025Огромное спасибо Марии за столь интересную и очень содержательную экскурсию. Узнали много нового для себя. Большое спасибо!!
- РРоман11 апреля 2025Замечательная экскурсия, особенно для семей с детьми! Мы впервые в Тбилиси, и информации о городе - очень много! Поэтому советуем
- ДДанила11 апреля 2025Это не экскурсия, а целое погружение в старый и необыкновенный Тифлис. После 3-х часов, проведенных в компании Георгия, начинаешь по-другому
- ААнна28 марта 2025Лада очень умело и искренне вовлекает детей (6 и 9 лет) в знакомство с историей Тбилиси и заряжает азартом взрослых. Время пролетает незаметно, оставляя приятные воспоминания о прогулке и лично о гиде.
- ААнна28 марта 2025Наш гид Лада удивительным образом сумела увлечь шестилетку поиском очаровательных котиков gocha's street art, одновременно поддерживая беседу с его мамой
- ААнастасия12 марта 2025Как давно я не ходила по подъездам и красивым парадным) "вау""ухты" и "вот это да" те самые базовые эмоции, которые возникали с прогулки! Геогий, спасибо! приду гулять еще:) Тем более я хоть и проиграла, но выиграла кофе;)
- ММарк25 февраля 2025Очень интересная экскурсия. Мария отлично владеет материалом. Рекомендую для людей, интересующихся переплетением культур Грузии и России.
- ННаталья16 февраля 2025Спасибо, Марии за нетривиальное путешествие по Тбилиси. Как правило экскурсии с точки зрения фактов запоминаются далеко не полностью. Хорошо, если получается запомнить пару фактов. Но тут мы точно унесли несколько ярких историй и неожиданных фактов в копилку. Однозначно рекомендуем. Спасибо. Успехов
- ИИлья24 ноября 2024Замечательная, глубокая, захватывающая экскурсия с любовью к городу и его жителям. С архивными документами, фотографиями, газетами. С городскими историями и отличным чувством юмора. Больше благодарных слушателей Вам, Георгий!
Ответы на вопросы от путешественников по Тбилиси в категории «Майские дома: экскурсии для местных»
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