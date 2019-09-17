15 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням

На велосипеде по фермерским хозяйствам, дамбам, живописным каналам и рыбацким деревням

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚲На велосипеде
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 8 человек
  • 🚩Встреча по договоренности
  • Заказать экскурсию

От 322 за экскурсию

У этой экскурсии15 отзывов
4.87
Anastasia
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
Anastasia – представитель в Амстердаме
Мы встретимся с вами у вокзала Амстердама, возьмем велосипеды и на пароме переправимся на другой берег, рассматривая по пути удивительные образцы современной архитектуры, весьма необычный отель 🏨 и пиратскую станцию.

Вы увидите все, что приходит в голову при упоминании Нидерландов, узнаете, откуда в городе подводная лодка, как можно вручную построить себе собственную страну и как выглядит современный «парадиз».
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням

Что вас ожидает

Старинные дома Северного Амстердама
Возле двух самых старых деревянных строений города ежедневно собираются толпы туристов, однако мало кто знает, что в Северном Амстердаме домов 16 века множество! Именно деревянных, с крашеными ставенками, кружевными занавесками на окошках — буквально с картин «малых голландцев». И чуть ли не в каждом живут удивительные истории. А рядом — верфи 17-18 веков и старинный шлюз, у которого расположился симпатичный бар со множеством прелюбопытных штучек, где мы непременно с вами выпьем кофе, а, может, и пива. Здесь же вы узнаете, где находится «город-сад», и почему все улицы одного из кварталов носят птичьи имена.

Через голландские дачи в польдеры
Проезжая мимо малюсеньких домиков, живописно заросших разноцветными гортензиями и вьющимися розами, камелиями и гибискусами, вы познакомитесь с принципами голландского ландшафтного дизайна и узнаете об отношении голландцев к земле и природе. А дальше будут польдеры — возделанные участки земли на месте заболоченных побережий, где перед вами будут проплывать типичные нидерландские пейзажи: мельницы, овечки, великолепные лошади и пони, каналы с разноцветными лодочками, сырные и молочные фермы и бескрайние поля. Мы будем заезжать на фермы пить парное молоко, абсолютно лишенное того запаха, от которого вы морщились в детстве. Вы попробуете фермерское мороженое и научитесь разбираться в голландских сырах. Кроме того, по возможности, мы отвезем вас на восхитительную ферму со множеством разных животных, где работают ребята с ДЦП. Поговорим об инклюзивности в Нидерландах. И обязательно перекусим в ресторанчике на одной из ферм.

«Привал» в поле, рыбацкий городок и копченый угорь
Заедем на один из специальных «пунктов отдыха» для велосипедистов и к стоящим прямо посреди полей прилавкам с самодельными сувенирами, клубникой или кабачками и тыквами, около которых — ни души. Узнаем, как работает такое самообслуживание. Через дамбу — тут-то вы и увидите, насколько ниже уровня моря мы живем, и это очень впечатляет — доедем до восхитительного рыбацкого городка со старинной ратушей, жанровой уличной скульптурой, яхтами и рыбацкими лодками. А какая здесь селедка! А копченый угорь! Это непременно стоит попробовать.

Чудеса сельского хозяйства Нидерландов
Весь день мы будем рассказывать о том, как — вопреки замыслам природы — появилась эта прекрасная земля, что такое — быть фермером в Нидерландах, как сельскому хозяйству страны удается быть самым передовым в мире и какие фантастические технологии здесь используются. Расскажем, как фермеры женятся, зачем в стране пастухи и столько работающих мельниц и почему лошадь непременно должна быть в каждом доме. Поговорим о стрессе у сорок и летучих мышей и о филинах-бандитах. Мы расскажем вам множество удивительных историй, которые не узнать, не выбравшись за городские стены. И мы уверены, что этот день по «лечебному» воздействию может заменить собой целый отпуск. Не зря же все жители страны при каждом удобном случае стараются поехать в польдеры на велосипедах.

Да, чуть не забыли! В самом конце экскурсии вас ждет сюрприз. Нет, не материальный. Но вспоминать его вы будете всю жизнь — мы в этом не сомневаемся!

Кому подходит экскурсия

Практически всем, достаточно вполне средней физической подготовки. Главное — не падать с велосипеда :).

Организационные детали

  • Велосипеды (около 15€/чел) оплачиваются отдельно
  • Экскурсию проводит команда гидов
  • В стоимость экскурсии включен туристический налог — 1,5€/чел
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням
Из Амстердама по фермам и рыбацким деревням

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Anastasia
Anastasia
Мы, Анастасия и Екатерина, собрали команду единомышленников, которые так же, как и мы, неравнодушны к Голландии и готовы рассказывать о ней с утра до ночи. Мы любим гулять и находить необычные места, дома, дворики, магазины, скульптуры, граффити и прочее, все то, что люди обычно не замечают и пробегают мимо. Я думаю, что именно поэтому мы уже знаем много того, о чем не пишут в путеводителях. Были бы рады показать вам все это, чтобы вы тоже смогли ощутить такие же радостные эмоции.
Напишите мне

15 отзывов оставили туристы

17 сентября 2019
С нами была девушка Настя. Кладезь знаний, энергетики и жизнелюбия! Всегда говорю о том, что любое общее впечатление строится из множества мелочей. И на этой экскурсии количество мелочей зашкаливало! Начиная от пепельниц возле музея кино и заканчивая кукольным театром, продающемся в чистом поле. Настя, спасибо! 38 километров на велосипеде было непросто, но боль в ягодицах прошла, а впечатления на всю жизнь остались!
14 августа 2019
Прекрасная поездка, прекрасный Амстердам, прекрамный гид Настя ) Всем рекомендую!!! Это то, что Вы будете всегда вспоминать с улыбкой ))
11 июля 2019
Название экскурсии не совсем отражает ее смысл, скорей она должна называться экскурсия по фермерским хозяйствам. Мы ожидали не совсем, то что увидели. Но гид нам очень понравился. Информации о Голландии и Амстердаме, и о том как живут люди достаточно много и интересно. Немного подкачала погода, велосипеды удобные и в целом было не тяжело.
3 июля 2019
Нашим гидом был Саша. Поехали мы с женой и двое детей. Все были очень довольны. Свежее молоко было настоящим хитом. Мы даже попросили гида возвратиться в тоже место, где пили молоко, чтобы попробовать ещё раз. Если захотите взять молоко с собой (не пожалеете!), не забудьте взять чистую бутылку. Нас впечатлили польдеры, красивые домики, зелёные поля, коровы, козы, свиньи и прекрасный рассказ о голландском образе жизни, сельском хозяйстве, много истории, рассказы о самих голландцах. Саша – прекрасный рассказчик!
15 июня 2019
Отличная экскурсия, узнал много интересных вещей, плюсом дополнительные эмоции от прекрасных видов с велика. Всем рекомендую
12 мая 2019
Велопрогулка очень понравилась, гид Анастасия просто замечательная! Экскурсию всем советую! Совсем не утомительно, 7 часов пролетели незаметно. По дороге проезжали через Очень колоритные деревни, фермы. А Монниккендам чего стоит!! Езжайте, не пожалеете. Спасибо Насте и Кате.
30 апреля 2019
Грамотно спланирован маршрут экскурсии, гид Александр очень подготовлен, приятный, воспитанный, много знает и интересно рассказывает. По дороге мы пили вкусное молоко, ели вкуснейшие блины, обедали в приятном ресторане превосходной голланадской едой. Мы боялись устать от прогулки, т. к. не имеем большого опыта на велосипедах, но все остановки продуманы, дороги отличные, поэтому только радостные и впечатления от путешествия, много новых знаний о жителях Нидерладов! В конце путешествия мы пели песни и точно приедем еще! Спасибо! влюбл ены в Нидерланды))
25 апреля 2019
18. 04. 2019. Два пенсионера. Проехаться, не отвлекаясь на поиски маршрута, по полям, позаимствованным у моря и с любовью обработанным, да ещё на велосипеде, да ещё с пояснениями знающего гида Александра это, то что обязательно для посещения империи, завоевавшей мир, скажем, цветами..... Завершили, уже без гида, посещением смотровой площадки Немо, на большее уже не было сил. А что узнали - это к гиду Александру, у него получится лучше. Потраченные время и деньги стоят полученного ощущения страны.
Татьяна
22 апреля 2019
Настюша, спасибо тебе большое за веселый познавательный трип )))) мы с тобой не первый раз путешествуем по просторам Голландии ;) и надеюсь, ты будешь радовать новыми маршрутами! Путешествие на великах вокруг Амстердама легкое и вкусное! Я бы до Волендама с удовольствием доехала ;) спасибо огроменное от всей нашей компании! В тебе, Настюша, много правильной позитивной энергии!😘
26 сентября 2018
Отличная экскурсия с осмотром окрестностей Амстердама. Вряд ли где то еще можно увидеть такое обилие каналов в сельской местности, красивые деревушки и городки. Нашим гидом был Сергей - нам очень понравилось, рекомендую!
Ещё 5 отзывов

Anastasia проводит ещё 21 экскурсию

Путешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, ЭнкхейзенПутешествие в прошлое: Хорн, Медемблик, Энкхейзен
От 299 за экскурсию
9 часов
1 отзыв
Исследовать колорит старинных деревушек, прокатиться на паровозе и попробовать копченую макрель
Вы узнаете, что скрыто внутри голландских кварталов, услышите старинные легенды и познакомитесь с жителями Нидерландов прошлых столетий. Взору предстанут парусники и мельницы, каналы и верфи, пасущиеся на зеленых лугах овечки и козочки. Будто гости из будущего, мы прогуляемся по тихому и уютному Хорну, спортивному Медемблику и традиционному Энкхёйзену.
Мельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группеМельницы, сыр и ремесла: путешествие в Заансе-Сханс в мини-группе
60 за человека
2.5 часа
Проникнуться истинно голландским колоритом в красивейшем пригороде Амстердама
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмаки и, конечно, ветряные мельницы. К двум последним мы и отправимся с центрального вокзала Амстердама! Вы исследуете самобытную деревушку Зансе-Сханс, над которой витает запах шоколада, проникнете в тайны сыроварения, а еще разберетесь в особенностях местных коров и голландском чувстве юмора.
Песчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного КеннемерландаПесчаные дюны Южного Кеннемерланда
От 322 за экскурсию
7 часов
5 отзывов
Отдохнуть от городской суеты Амстердама и насладиться природой побережья Северного моря
Если хочется отдохнуть от городской суеты и насладиться природой, приглашаю на прекрасную прогулку по песчаным дюнам до побережья Северного моря.
Кольцо каналов: открыть настоящий АмстердамКольцо каналов: открыть настоящий АмстердамКольцо каналов: открыть настоящий Амстердам
От 182 за экскурсию
3.5 часа
1 отзыв
Получить удовольствие от познавательной прогулки по Северной Венеции в стороне от туристических толп
Мы придумали этот маршрут, чтобы уберечь вас от необходимости выкраивать момент для фото, стоять в очередях за амстердамскими вкусностями и безуспешно искать столик в кафе. Вы прикоснетесь к аутентичной старине, откроете тайны, спрятанные на берегах каналов, и побываете в самых атмосферных местах столицы.
Харлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам городаХарлем для своих: прогулка по необычным местам города
От 182 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Прелести и тайны одного из красивейших городов Голландии
Харлем — город с богатейшей историей и, безусловно, один из красивейших городов в Нидерландах. Мы с вами постараемся разобраться, что за тайны хранит этот удивительный город и чем он притягивает искушенных в комфорте и развлечениях жителей столицы.
Амстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулкаАмстердам, о котором вы не знали: велосипедная прогулка
От 212 за экскурсию
4 часа
9 отзывов
Инновационные проекты, напечатанные дома, архитектурные находки и пираты
Давайте отправимся на велосипедную прогулку по Северному Амстердаму — району, про который многие слышали, но толком никто ничего не знает! В Северном Амстердаме на каждом шагу прячутся фантастические проекты и инновации. Вы увидите мини-поселок с офисами, кафе и грядками, посмотрите на дома, напечатанные на 3d-принтере, и целые улицы, спрятавшиеся в ангарах верфей. А еще разберетесь, в чем ценность картофельной кожуры и как апартаменты в силосной башне стали модным форматом жилья.
Йордан — атмосфера старой ГолландииЙордан — атмосфера старой ГолландииЙордан — атмосфера старой Голландии
От 182 за экскурсию
3.5 часа
Открыть аутентичный квартал Западного Амстердама
Вы когда-нибудь задумывались, кто виноват в том, что все мы ездим на велосипедах? Или о расцвете амстердамской школы архитектуры? А может, вас интересует происхождение нидерландского феминизма? Во всех этих и многих других замечательных вещах велика роль йорданцев. На прогулке по самому необыкновенному и уютному району Амстердама вы услышите фантастические истории и откроете совершенно новую сторону города.
Театрализованная экскурсия — по Амстердаму c морякомТеатрализованная экскурсия — по Амстердаму c морякомТеатрализованная экскурсия — по Амстердаму c моряком
От 182 за экскурсию
3 часа
Об отношении к свободе, морю, знаниям, странствиям и том, как они повлияли на современную столицу
В городе, созданном на воде под пронизывающими ветрами Северного моря, одними из главных персонажей были моряки. И хотя морская история Амстердама уже в прошлом, дух свободы и жажда открытий остались здесь навсегда. Вы пройдете по местам, где матрос мог найти работу и развлечения, приют и утешение. Узнаете, что он ел и пил, как жили и где селились простые рыбаки и какие дворцы возводили себе выдающиеся адмиралы. Увидите, где строились корабли и взвешивались пушки. Поговорим и о том, что привозили из Китая, в какие дальние страны и за чем мечтала отправиться вся моряцкая молодежь ХVII века и для каких целей использовалась конопля.
Музей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современностиМузей Стеделейк: «смерть» искусства или истоки современности
От 196 за экскурсию
2 часа
Познакомиться с основными направлениями современного искусства и научиться его «считывать»
В Городском музее представлена одна из крупнейших коллекций Европы всех направлений современного искусства с начала 20 до 21 века. Идея экскурсии — последовательно ведя от стиля к стилю, рассказать, как менялось представление о мире и месте искусства в нем. А главная задача — помочь вам почувствовать себя свободно в этой среде, объяснить, как имеет смысл на нее смотреть, и научить самостоятельно расшифровывать замыслы авторов. Вы узнаете, как разные философские идеи и творческие решения Малевича, Кандинского, Шагала, Пикассо и других художников отражали их отношение к проблемам времени. И попробуете осознать, насколько это резонирует с вашим личным восприятием.
Велопрогулка по рынкам АмстердамаВелопрогулка по рынкам АмстердамаВелопрогулка по рынкам Амстердама
От 196 за экскурсию
3.5 часа
Объехать три концептуально разных места в поисках самого вкусного, антикварного и неординарного
Что голландцы умеют делать лучше всех? Ездить на велосипеде. А что любят делать больше всего? Торговать и торговаться. А как быстрее всего проникнуть за парадный фасад страны, менталитета и традиций, чтобы увидеть их настоящими? Конечно, через кухню! Всем этим одновременно мы и предлагаем вам заняться!
В музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведомВ музей Ван Гога с искусствоведом
От 196 за экскурсию
2 часа
«Придумать зеленое солнце легко — трудно выдумать мир, где оно было бы естественным»
Опираясь на личные дневники, переписку с родными, факты биографии и, конечно, картины, составляющие четверть наследия Ван Гога, профессиональный искусствовед погрузит вас в загадочную вселенную нидерландского гения. По стилю, технике и палитре вы научитесь определять, к каким этапам творчества относятся работы мастера, попробуете уловить их связь с внутренним состоянием и мироощущением художника. А в заключении поразмыслите над феноменом столь сильного влияния выдающегося постимпрессиониста на искусство 20 века и индивидуальное восприятие наблюдателя.
Золотой век голландской живописи в РейксмюзеумеЗолотой век голландской живописи в РейксмюзеумеЗолотой век голландской живописи в Рейксмюзеуме
От 196 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Детективное расследование в одном из лучших музеев мира: понять, что хотели сказать великие мастера
Анализируя работы нидерландских мастеров 17 века, одной из наиболее выдающихся эпох мировой живописи, вы проследите, как религиозная диктатура сдала свои позиции и на холстах появились земные и, вроде бы, понятные сцены. Осознаете разницу между тем, как вы воспринимаете изображаемое и как это делали современники Рембрандта, и, преодолев этот барьер с искусствоведом, попробуете «прочитать» картины. А в конце ответите на вопрос: так ли реалистична голландская живопись? Или это, скорее, мечта о тихой и сытой жизни в достойном мире?
Удивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынокУдивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынокУдивительная архитектура города, современность и история, блошиный рынок
От 182 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Неформальная прогулка по увлекательному и не совсем туристическому маршруту
Амстердам — многогранный город, здесь удивительно уживается старинная архитектура с бурлящей арт-жизнью, я приглашаю на такую прогулку, из которой станет ясно, чем поразительна голландская архитектура: будь то здание центрального вокзала, музей кино Eye или простые жилые дома, некоторые из которых уже могут печатать на 3D принтере.
История, легенды и мифы Старого АмстердамаИстория, легенды и мифы Старого АмстердамаИстория, легенды и мифы Старого Амстердама
От 163 за экскурсию
3.5 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия, доступная для людей с ограниченными физическими возможностями
За три с половиной часа прогулки по старому городу вы познакомитесь с королями и кучерами, корсарами и монашками, инквизиторами, ведьмами, художниками и даже с Санта-Клаусом:). Узнаете, сколько интересных вещей могут придумать хорошие люди в самом счастливом городе Земли. Увидите знаковые кварталы и скрытые дворики с летучими мышами, побываете в дизайнерском хабе и выпьете кофе в старинном соборе. А по пути мы расскажем, из каких событий соткана история Нидерландов и каково это — быть голландцем сегодня.
Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!Must-eat Амстердама: открыть существование нидерландской кухни!
От 196 за экскурсию
3.5 часа
10 отзывов
Шокирующие кулинарные пристрастия, лучшая селедка в городе, пиво на дождевой воде и многое другое!
Путешествия обостряют вкус. Новые страны и культуры познаются не только у парадных входов замков и музеев, но и изнутри — через рынки и трактиры, уличный фаст-фуд и высокую кухню. Удивительно, но многие гости Амстердама пребывают в пагубном заблуждении, что нидерландской кухни как будто и не существует вовсе. Давайте вместе развеем этот миф и убедимся, что еда в Нидерландах — одно сплошное и нескончаемое удовольствие. А в том, что ничего лучше и честнее кулинарии не отражает национальный характер, к концу экскурсии вы удостоверитесь сами.
Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»Амстердам времен Рембрандта, Халса и «малых голландцев»
От 182 за экскурсию
3.5 часа
21 отзыв
Погружение в голландский быт, гастрономию, искусство и архитектуру Золотого века
На прогулке перед вами во всей красе предстанет Амстердам эпохи Золотого века — его старые улочки, горожане разных сословий и, конечно же, величайшие художники. С нашей помощью вы узнаете, как выглядел город в 17 веке, какой была повседневная жизнь голландцев и как отражен Золотой век в живописи Северного Возрождения, по сей день восхищающей ценителей прекрасного. Приготовьтесь глубже погрузиться в творчество Рембрандта и «малых голландцев», отделяя в сюжетах картин правду от хитроумного вымысла.
Эдам и Волендам: прелести сельской жизниЭдам и Волендам: прелести сельской жизниЭдам и Волендам: прелести сельской жизни
От 222 за экскурсию
5 часов
5 отзывов
Понять, что на самом деле представляет из себя Голландия
Все поселки и городки в Нидерландах совершенно уникальны. Сев на автобус в Амстердаме, можно буквально за 15 минут оказаться в потрясающе красивой сельской местности. Здесь, гуляя вдоль цветущих полей между стадами коров и овец, ферм, старых мельниц и живописных маленьких домиков, можно понять, что на самом деле представляет из себя эта страна. Я зову на эту экскурсию всех, кто устал от шумных городов и хочет окунуться в настоящую сельскую жизнь.
Зансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсияЗансе-Сханс и Заандам: авторская пешеходная экскурсия
От 222 за экскурсию
4.5 часов
55 отзывов
Тюльпаны, велосипеды, башмачки-кломпы, ветряные мельницы и сыр — путешествие в настоящую Голландию
Голландия — это тюльпаны, велосипеды, деревянные башмачки-кломпы и, конечно же, ветряные мельницы! С центрального вокзала Амстердама мы отправимся в Зансе-Сханс, очаровательную деревушку, над которой витает запах шоколада.
Старый Амстердам и прогулка на корабликеСтарый Амстердам и прогулка на корабликеСтарый Амстердам и прогулка на кораблике
От 182 за экскурсию
3.5 часа
12 отзывов
Что скрывают старейшие районы города: китайский, еврейский и Ластаж
Вас ждет встреча с таким Амстердамом, каким его увидел Петр I: вы откроете самый узкий и самый старый дома города; заглянете в бары, которые работают уже около пятисот лет и при этом принадлежат все той же фамилии; рассмотрите забавные лавки с колониальными товарами и вкусной едой. Продегустируете несколько видов женевера и шоколад ручной работы, покатаетесь на кораблике и, конечно, услышите истории легендарных кварталов голландской столицы.
Первый день в Амстердаме!Первый день в Амстердаме!Первый день в Амстердаме!
27 за человека
3 часа
137 отзывов
Групповая экскурсия по самым красивым местам города
Амстердам — это, конечно, не только кофешопы и Квартал красных фонарей. Амстердам — это ветер в Вестердоках и запах джина над Иорданом, это дух моря и колокольный звон, растекающийся под низким небом, церквушка Иисуса на чердаке и магазинчики с винилом и с экзотическими музыкальными инструментами, это сквоты и нежно оберегаемые граффити, это пиво под саксофон и румынские не знающие нот баянисты. Именно таким мы покажем вам Амстердам.
Амстердам для своих: прогулка по необычным местамАмстердам для своих: прогулка по необычным местамАмстердам для своих: прогулка по необычным местам
От 220 за экскурсию
3.5 часа
150 отзывов
История, архитектура, дизайн, искусство, традиционная еда, традиции и менталитет голландцев
Я приглашаю вас на прогулку по Амстердаму, который знают и любят его жители. Конечно, мы не сможем обойти стороной королевский дворец, Биржу и другие важные достопримечательности. Но главное — мы увидим места, которые амстердамцы оберегают от посторонних глаз, где сосредоточены душа и очарование этого волшебного города.

Экскурсии по пригородам Амстердама

Фото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку КёкенхофФото-экскурсия по парку Кёкенхоф
135 за экскурсию
2 часа
Оказаться в мире цветов и получить профессиональные кадры-воспоминания о сказочном месте
Когда ваше путешествие в Нидерланды запланировано на весну, королевский парк цветов пропустить никак нельзя. Он подарит самые радужные эмоции и самые красочные фотографии. Вместе мы пройдем по лучшим уголкам Кёкенхофа: я расскажу, как тюльпан стал символом Королевства, и запечатлею вас на фоне цветочного великолепия!
Заансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизниЗаансе-Сханс — пейзаж деревенской жизни
190 за экскурсию
4 часа
4 отзыва
Открыть старинные Нидерланды: ветряные гиганты, изящные кломпы, традиционный сыр и какао
Заансе-Сханс — уникальная частичка голландской истории на реке Заан. Забудьте назойливый шум Амстердама: вы попадете в те самые Нидерланды, которые путешественники могли увидеть столетия назад. Увидите домики купцов и ремесленников, посетите мельницы и бакалейную лавку XIX века и узнаете об укладе сельского дома изнутри.
Делфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкойДелфт и девушка с жемчужной сережкой
250 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Неповторимая атмосфера старины, истории о «золотом» веке и прогулка по Вермееровским местам
Взгляд «Голландской Моны Лизы» продолжает зачаровывать людей во всем мире. Чтобы оказаться посреди декораций к голливудскому фильму «Девочка с жемчужной сережкой», не нужно ехать в Голливуд. Всего час езды на комфортабельном поезде из Амстердама — и вы окажетесь в городе, славящемся неповторимой атмосферой старины.
Гитхорн: деревушка с каналами вместо дорогГитхорн: деревушка с каналами вместо дорогГитхорн: деревушка с каналами вместо дорог
220 за человека
7 часов
2 отзыва
Из Амстердама — в голландскую «маленькую Венецию», сохранившую атмосферу старины и фермерского быта
Одноэтажные домики с крышами, укрытыми камышом, каналы, по которым нешумно скользят лодки, густая зелень и яркие клумбы — деревушка Гитхорн с годами почти не изменилась. Вместе мы прогуляемся среди старинных домов, прокатимся на лодочке по дорогам-каналам и увидим, как жили голландцы столетие назад. Я расскажу о быте фермеров и открою любопытные факты о Гитхорне.
Велопрогулка по окрестностям АмстердамаВелопрогулка по окрестностям АмстердамаВелопрогулка по окрестностям Амстердама
47 за человека
6 часов
9 отзывов
Увидеть крепость Мюйден, средневековый замок, мельницы, реки и разводные мосты на душевной экскурсии
Вы увидите готический «замок на воде» Мюйдерслот, прокатитесь вдоль рек Гейн, Вехт и насладитесь необыкновенной красотой местной природы. Я расскажу о городах-крепостях вокруг Амстердама и помогу почувствовать колорит уютных голландских деревень.
Экскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню ВолендамЭкскурсия в сырный город Эдам и рыбацкую деревню Волендам
350 за экскурсию
5.5 часов
6 отзывов
История голландского сыра и легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами
Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами.

Выбирайте и другие экскурсии в Амстердаме

История и архитектураНеобычные маршрутыКёкенхофРембрандтЗа городомМузей Ван ГогаФотосессииКвартал красных фонарейНа автомобилеНа велосипедеПлощадь ДамИндивидуальныеОбзорныеРейксмузеумЭдамЗаансе-СхансКофешопыВсеСо скидкойБилеты в музеиПо каналамПешкомВан ГогВолендамМузеи и искусствоНа автобусеНа корабликеГастрономическиеКоролевский дворецГитхорнГрупповыеКвестыВ другой городОнлайнВебинарыОнлайн-прогулки
От322 за экскурсию
Заказать экскурсию