Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в морскую историю Нидерландов в Музее судоходства
Поднимитесь на борт воссозданного парусника XVIII века и познакомьтесь с настоящей жизнью моряка
Отправляйтесь в заморское плавание и поучаствуйте в морских сражениях на выставке «Увидимся в Золотом веке»
Изучите исторические атласы и карты
Узнайте, как Амстердам превратился из маленького порта у бухты Эй в главную гавань Европы
Вы знаете, как Нидерланды превратились в XVII веке в столь могущественную державу? Золотой век – время расцвета искусств и грандиозных путешествий – начался с любопытства голландцев: что скрывается там, за дамбами? Они открыли новые земли и составили первые описания ранее неизвестных территорий. Взгляните на старые атласы: они полны увлекательных деталей!
С билетом для прохода вне очереди вы получите доступ к истории голландцев и того, что таится за их дамбами. Узнайте, как Амстердам стал главным портом материковой Европы и как была задумана и построена система каналов.
Все это стало возможным благодаря увлеченности, жажде приключений и отваге моряков. Станьте одним из них, поднявшись на борт воссозданного парусника XVIII века. Познакомьтесь с настоящей жизнью моряка и отправляйтесь навстречу собственным приключениям.
Счастливого плавания в Музее судоходства!
Ответы на вопросы
Что входит
Входной билет в Музей судоходства
Посещение воссозданного корабля «Амстердам» XVIII века
Аудиотур на 11 языках
Что не входит
Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Важная информация
Музей судоходства находится в здании Арсенала (1656 года), бывшего склада Адмиралтейства, с открытым двориком под невероятной стеклянной крышей. Ее дизайн с пересекающимися линиями повторяет одну из старых морских карт и состоит из 1200 фрагментов. Вы можете бесплатно посетить дворик с 09:00 до 17:00 каждый день
Некоторые из выставок созданы специально для (маленьких) детей
Узнайте истории, стоящие за лучшими экспонатами музея, с бесплатным 1-часовым аудиотуром
Совершите путешествие в виртуальной реальности, чтобы увидеть Амстердам таким, каким он был в Золотой век Нидерландов
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 199 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
Pierre
11 апр 2019
(Бельгия)
Magnifique bâtiment restauré avec gout et sobriété, à elle seule la verrière de la cour intérieure vaut le détour. La collection de maquettes de bateaux est superbe, et la salle sur la navigation présente une collection de sextants remarquablement mise en scène. La réplique grandeur nature du bateau ajoute beaucoup à la visite, la séance de réalité virtuelle bien que trop courte est très bien réalisée, ludique, et permet d’avoir un aperçu de l’activité du port au 17ème siècle.
D
Darren
30 сен 2017
(Великобритания)
There is simply so much to do and see here that you'll need to allow yourself a full day really. There were also interesting interactive things on the 'docked' sailing ship for the children to do down in the hold. Over all a highlight for visitors to Amsterdam and an asset to the city!
А
Аноним
29 июля 2017
(Австралия)
This Museum is a must see when visiting Amsterdam. It is easy to navigate around and the breadth and depth of the collection is amazing. The layout of the exhibits and their interactive nature is outstanding. The food in the cafe was delicious and the staff very friendly and helpful.
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