Вы знаете, как Нидерланды превратились в XVII веке в столь могущественную державу? Золотой век – время расцвета искусств и грандиозных путешествий – начался с любопытства голландцев: что скрывается там, за дамбами? Они открыли новые земли и составили первые описания ранее неизвестных территорий. Взгляните на старые атласы: они полны увлекательных деталей!

С билетом для прохода вне очереди вы получите доступ к истории голландцев и того, что таится за их дамбами. Узнайте, как Амстердам стал главным портом материковой Европы и как была задумана и построена система каналов.

Все это стало возможным благодаря увлеченности, жажде приключений и отваге моряков. Станьте одним из них, поднявшись на борт воссозданного парусника XVIII века. Познакомьтесь с настоящей жизнью моряка и отправляйтесь навстречу собственным приключениям.

Счастливого плавания в Музее судоходства!