Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди

Познакомьтесь с морскими традициями и историей Нидерландов с билетом для прохода вне очереди

4.5
199 отзывов
Входной билет
Познакомьтесь с морскими традициями и историей Нидерландов с билетом для прохода вне очереди в Музей судоходства в Амстердаме.

Узнайте, как голландцы отвоевали сушу у моря и о многом другом, из бесплатного 1-часового аудиотура.
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди
Музей судоходства в Амстердаме: билет с проходом вне очереди

Что вы увидите 🤩

  • Корабль Амстердам
  • Музей судоходства
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Погрузитесь в морскую историю Нидерландов в Музее судоходства
  2. Поднимитесь на борт воссозданного парусника XVIII века и познакомьтесь с настоящей жизнью моряка
  3. Отправляйтесь в заморское плавание и поучаствуйте в морских сражениях на выставке «Увидимся в Золотом веке»
  4. Изучите исторические атласы и карты
  5. Узнайте, как Амстердам превратился из маленького порта у бухты Эй в главную гавань Европы
Вы знаете, как Нидерланды превратились в XVII веке в столь могущественную державу? Золотой век – время расцвета искусств и грандиозных путешествий – начался с любопытства голландцев: что скрывается там, за дамбами? Они открыли новые земли и составили первые описания ранее неизвестных территорий. Взгляните на старые атласы: они полны увлекательных деталей!
С билетом для прохода вне очереди вы получите доступ к истории голландцев и того, что таится за их дамбами. Узнайте, как Амстердам стал главным портом материковой Европы и как была задумана и построена система каналов.
Все это стало возможным благодаря увлеченности, жажде приключений и отваге моряков. Станьте одним из них, поднявшись на борт воссозданного парусника XVIII века. Познакомьтесь с настоящей жизнью моряка и отправляйтесь навстречу собственным приключениям.
Счастливого плавания в Музее судоходства!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Музей судоходства
  • Посещение воссозданного корабля «Амстердам» XVIII века
  • Аудиотур на 11 языках
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Музей судоходства находится в здании Арсенала (1656 года), бывшего склада Адмиралтейства, с открытым двориком под невероятной стеклянной крышей. Ее дизайн с пересекающимися линиями повторяет одну из старых морских карт и состоит из 1200 фрагментов. Вы можете бесплатно посетить дворик с 09:00 до 17:00 каждый день
  • Некоторые из выставок созданы специально для (маленьких) детей
  • Узнайте истории, стоящие за лучшими экспонатами музея, с бесплатным 1-часовым аудиотуром
  • Совершите путешествие в виртуальной реальности, чтобы увидеть Амстердам таким, каким он был в Золотой век Нидерландов
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники также должны иметь при себе действительный документ, удостоверяющий личность (например, паспорт, водительские права, ID-карту, студенческое удостоверение личности и т. д. )
  • Все участники старше 13 лет должны предъявить доказательство полной вакцинации, доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия, или отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 24 часа до начала мероприятия
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 199 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
132
4
40
3
22
2
2
1
3
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
P
11 апр 2019
(Бельгия)
Magnifique bâtiment restauré avec gout et sobriété, à elle seule la verrière de la cour intérieure vaut le détour. La collection de maquettes de bateaux est superbe, et la salle sur la navigation présente une collection de sextants remarquablement mise en scène. La réplique grandeur nature du bateau ajoute beaucoup à la visite, la séance de réalité virtuelle bien que trop courte est très bien réalisée, ludique, et permet d’avoir un aperçu de l’activité du port au 17ème siècle.
D
30 сен 2017
(Великобритания)
There is simply so much to do and see here that you'll need to allow yourself a full day really. There were also interesting interactive things on the 'docked' sailing ship for the children to do down in the hold.
Over all a highlight for visitors to Amsterdam and an asset to the city!
А
29 июля 2017
(Австралия)
This Museum is a must see when visiting Amsterdam. It is easy to navigate around and the breadth and depth of the collection is amazing. The layout of the exhibits and their interactive nature is outstanding. The food in the cafe was delicious and the staff very friendly and helpful.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амстердама

👥Групповые🎫БилетыКультура и историяИскусство и музеиИстория и наследиеМероприятияМузеи и выставки🖼МузеиВыставкиАренда и прокат🎧АудиогидыКатера и яхтыОбразовательные мероприятияДля посетителей на инвалидном креслеСемейные мероприятияМероприятия для всей семьиТолько для взрослыхБез рискаHigh-risk activities🗽ДостопримечательностиКорабль АмстердамМузей судоходства

Еще несколько похожих предложений в Амстердаме

Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Входной билет
4.6
899
1 313
за 1 чел.
Амстердам: входной билет в Дом-музей Рембрандта
Посетите амстердамский дом Рембрандта, в котором он прожил 20 лет, по входному билету в Дом-музей Рембрандта
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Входной билет
4.6
1393
875
за 1 чел.
Королевский дворец в Амстердаме: входной билет и аудиогид
Проследуйте по стопам королей и королев и откройте для себя Королевский дворец в Амстердаме с информативным аудиогидом
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Входной билет
4.7
12650
1ч 30м
1 663
за 1 чел.
Амстердам: билет в музей Ван Гога
Не упустите возможность посетить музей Ван Гога
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Входной билет
4.5
2072
3 063
за 1 чел.
Амстердам: прогулка по каналам и билет в Heineken Experience
Отличное сочетание: прогулка по каналам и вход без очереди в музей Heineken
Необычные музеи Амстердама
Индивидуально
для 5 чел.
180
за 1-5 чел.
Необычные музеи Амстердама
👣 Пешеходная
Узнать о городе много нового на авторской прогулке по нетуристической части голландской столицы
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
Индивидуально
до 8 чел.
4.8
40
195
176
за 1-8 чел.
Заансе-Сханс — живая история Нидерландов
👣 Пешеходная
Ветряные мельницы, деревянные башмачки и дегустация голландских сыров
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
История, легенды и мифы Старого Амстердама
Индивидуально
до 10 чел.
5
5
3ч 30м
163
за 1-10 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
👣 Пешеходная
Обзорная экскурсия, доступная для людей с ограниченными физическими возможностями
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Музей Ван Гога
Индивидуально
для 5 чел.
190
за 1-5 чел.
Музей Ван Гога
Прогулка с гидом по музею Винсента Ван Гога
по запросу
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
Индивидуально
для 6 чел.
5
3
3ч 30м
300
за 1-6 чел.
Деревня и парк мельниц Заансе Сханс
👣 Пешеходная
Вся правда о деревянных башмаках, история и традиции Нидерландов — в гостях у старых мастеров
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
Индивидуально
до 10 чел.
4.8
23
3ч 30м
188
за 1-10 чел.
Истории Амстердама: от Больших каналов до Йордаана
👣 Пешеходная
Взглянуть на город глазами местного жителя и почувствовать особенную атмосферу
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Необычные истории Старого города
Индивидуально
до 10 чел.
5
24
188
за 1-10 чел.
Необычные истории Старого города
👣 Пешеходная
История Амстердама от основания до XVII века на прогулке по средневековым достопримечательностям
30 ноя
1 дек
2 дек
ещё...
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
Индивидуально
до 10 чел.
5
2
3ч 30м
96
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Амстердаму и история еврейского квартала
👣 Пешеходная
Углубленное знакомство с еврейским кварталом, его знаковыми объектами и судьбами знаменитых жителей
1 дек
2 дек
3 дек
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Амстердаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амстердаме
🇳🇱