3 отзыва оставили туристы

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Шедевры музея Ван Гога

Путешествие в таинственную вселенную безумного нидерландского гения

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у входа в музей Ван Гога
  • Заказать экскурсию

150 за экскурсию

У этой экскурсии3 отзыва
5
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Ирина – представитель в Амстердаме
Вы уведите крупнейшую в мире коллекцию картин и рисунков Ван Гога.

Познакомитесь с грандиозной инсталляцией жизни бесконечно одинокого человека и проследите, как темные и угнетающие тона его полотен сменяются на яркие и живые.
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога

Что вас ожидает

Погружение в мир гения
Вы узнаете о Ван Гоге — странном и грустном человеке, которого до самой смерти преследовали депрессии, отчаяние и ощущение ненужности. Шаг за шагом вы пройдете нелегкую историю его становления и поймете, какой путь пришлось преодолеть художнику, чтобы научиться превращать внутреннюю боль в красоту и доставать из недр души яркие краски.

Магия картин Ван Гога
Вы увидите все главные шедевры художника: от самого первого творения «Едоки картофеля» до последнего «Корни деревьев», которое считается прощанием мастера. Ощутите за тугими волокнами холста человека со страстным сердцем и поразитесь удивительному умению Ван Гога изображать обыденные вещи так эмоционально и пронзительно, что их хочется рассматривать часами.

Организационные детали

  • Билет в музей не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно: 19 евро взрослый, детям до 18 лет — бесплатно
  • До внесения предоплаты мы поможем узнать, есть ли билеты на нужную дату, и вышлем ссылку для покупки на сайте музея. Покупать билет гиду не нужно.
  • Время работы музея: ежедневно — с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 10:00 до 22:00
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога
Шедевры музея Ван Гога

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у входа в музей Ван Гога.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Проработав 12 лет гидом в Петербурге, я не особо размышляла, чем заниматься, когда несколько лет назад перебралась в горячо (и взаимно!) любимый Амстердам. За это время я сдружилась с другими гидами, которые, также, как и я, любят дарить путешественникам радость от общения с этим потрясающим городом. Каждый из нас — интересный рассказчик со своей историей и видением мира. Но что остается неизменным для всех — это энтузиазм, с которым мы относимся к каждой экскурсии, неординарный подход и профессионализм настоящих гидов.
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3 отзыва оставили туристы

15 января 2020
Спасибо большое нашему гиду за замечательную экскурсию. Очень профессионально и познавательно с учетом интересов и уровня нашей группы.
19 сентября 2019
Очень рекомендуем посетить этот знаковый для Амстердама музей! Очень много осталось в памяти! Экскурсовод Анна грамотно построила структуру и маршрут экскурсии. Рассказ был ненавязчивый и неутомительный для нас. Как раз для людей с поверхностным знанием о творчестве Ван Гога. Спасибо Ане и команде Трипстера
29 августа 2019
Экскурсию проводила Анна - исключительно эрудированный, образованный и интересный человек. Если вы ждете не банальных историй "про ухо", а хотите по-настоящему узнать Ван Гога, то это прекрасный шанс. Отдельное спасибо компании, что взяли на себя вопрос с организацией входных билетов!

Ирина проводит ещё 3 экскурсии

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