3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Погружение в мир гения

Вы узнаете о Ван Гоге — странном и грустном человеке, которого до самой смерти преследовали депрессии, отчаяние и ощущение ненужности. Шаг за шагом вы пройдете нелегкую историю его становления и поймете, какой путь пришлось преодолеть художнику, чтобы научиться превращать внутреннюю боль в красоту и доставать из недр души яркие краски.

Магия картин Ван Гога

Вы увидите все главные шедевры художника: от самого первого творения «Едоки картофеля» до последнего «Корни деревьев», которое считается прощанием мастера. Ощутите за тугими волокнами холста человека со страстным сердцем и поразитесь удивительному умению Ван Гога изображать обыденные вещи так эмоционально и пронзительно, что их хочется рассматривать часами.