3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Красные картины

Экзотическая прогулка начнется на площади Дам — у легендарного Королевского дворца. Сложно поверить, что буквально за углом здесь притаилась улица красных фонарей. Совершая променад мимо современных борделей, вы узнаете об истории квартала, статусе и положении работниц секс-индустрии в Нидерландах, а также увидите музей, театр и другие заведения, связанные с темой эротики.

Ароматный дым

Второй элемент секретной жизни города — кофешопы. Я расскажу о культуре употребления, открою историю «легализации» и познакомлю вас с самыми необычными и эксклюзивными способами употребления конопли и продуктов из нее. Мы заглянем в смартшоп, где выставлены на продажу «философские камни», и обсудим политику властей страны по отношению к псилоцибам. Под конец прогулки мы подойдем к самому крутому, но не столь популярному, как «Бульдог», кофешопу в районе Амстердам Централе.