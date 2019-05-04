7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Я расскажу историю старой верфи, на которой сейчас расположен блошиный рынок, куда мы отправимся, и научу торговаться. Расскажу вам интересные факты из истории Амстердама, открою секрет, почему морковь оранжевая, и что было раньше с людьми, у которых большие окна в домах.

Мы начнем от центрального вокзала, увидим самый большой велопаркинг в мире и удивительные угольно-черные перекрытия, вид на которые открывается только с набережной и обычно остается скрытым от туристов. Мы сядем на паром через реку Эй и окажемся в Северном Амстердаме, насладимся потрясающим видом с реки на удивительное современное здание музея кино Eye, а также проплывем мимо заброшенной подводной лодки.

По дороге к огромным ангарам старой верфи, где проходит блошиный рынок, мы увидим необычные контейнерные жилые дома. На самом рынке можно будет найти безумное количество интересных вещей: английский фарфор, индийские елочные игрушки, виниловые пластинки, инкрустированные комоды, вывески пивных баров и многое другое. Это настоящий рай для антикваров, художников и рачительных хозяек!

После этого можно попробовать традиционную голландскую картошку или вкуснейшие вафли и посетить музей кино EYE, где хранят архив кинолент, начиная от первых немых фильмов XIX века и заканчивая современными, поражающие зрителей мощнейшими спецэффектами. Также в музее есть очень любопытнейшая коллекция старых и новых афиш, фотографий и саундтреков. Ну и самое главное — это множество интерактивных инсталляций, которые не только познакомят вас с разными фильмами, но и дадут вам почувствовать себя ребенком, попавшим в страну чудес.

Дальше переведем дух в кафе с изумительным панорамным видом на город, а после этого мы прогуляемся по тихому саду в поисках интересных скульптур.

Что увидим:

Здание вокзала

Подводную лодку

Необычные голландские жилые дома

Самый большой блошиный рынок в мире

Музей кино Eye

Сад Tolhuistuin

А еще вы: