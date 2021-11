An dem Ausflug hat mir besonders gut die optimale Mischung aus Natur und Kultur gefallen. Al Ain ist eine grüne Oase in der Wüste. Das Mittagsbuffet war vielfältig und schmeckte sehr gut. An dem Ausflug gab es viele verschiedene Eindrücke. Der Guide war sehr freundlich und konnte alle unsere Fragen beantworten.