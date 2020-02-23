Аль-Айн, традиционное место заседаний шейхов, возможно, является самым фольклорным из главных городов ОАЭ. Изучите этот город в однодневном туре с выездом из Дубая и погрузитесь в мир, объединяющий культуру и традиции с современной жизнью.

Начните тур с 1,5-часовой поездке на машине в Аль-Айн, где вы погрузитесь в жизнь пустыни во всей ее красе. Посетите Национальный музей, после которого вы побываете во дворце-музее Шейха Зайда, который восхитит вас неповторимым сочетанием бедуинского стиля и современной архитектуры. Здесь вы узнаете больше о древних обычаях и традициях ОАЭ.

В городе вас ждет обед по системе «шведский стол» и дегустация местных и региональных блюд. После этого, откройте для себя верблюжий рынок и верблюжий ипподром, где обязательно стоит побывать. Отправьтесь в Джабаль-Хафит, большую гору, где вы полюбуетесь потрясающими видами на город. Далее вас ждет форт Аль-Джахили, один из самых больших замков в Аль-Айне и прекрасный пример исламской военной архитектуры.

Затем побывайте в крепости Каср-Аль-Мувайджи, впечатляющем сооружении, которое вот уже 100 лет высится в оазисе. В завершении тура, посетите горячие источники Аль-Мубаззара, вода из которых, как считается, обладает таинственным целебным действием. После насыщенного событиями дня, вас доставят в Дубай.