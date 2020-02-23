Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом

Ваше пребывание в Дубае было бы неполным без посещения соседнего города Аль-Айн

4
23 отзыва
В группе
до 10 чел.
Ваше пребывание в Дубае было бы неполным без посещения соседнего города Аль-Айн.

Проведите целый день в этом традиционном и одновременно современном городе, посетив дворец, крепость, верблюжий рынок, горячие источники и другие места с опытным гидом.
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Аль-Айн: 1-дневный тур из Дубая с обедом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Тур внутри Национального музея Аль-Айн и дворца-музея Шейха Зайда
  2. Побывайте на верблюжем ипподроме, скотном рынке и базаре
  3. Посетите таинственные и целебные горячие источники
Аль-Айн, традиционное место заседаний шейхов, возможно, является самым фольклорным из главных городов ОАЭ. Изучите этот город в однодневном туре с выездом из Дубая и погрузитесь в мир, объединяющий культуру и традиции с современной жизнью.
Начните тур с 1,5-часовой поездке на машине в Аль-Айн, где вы погрузитесь в жизнь пустыни во всей ее красе. Посетите Национальный музей, после которого вы побываете во дворце-музее Шейха Зайда, который восхитит вас неповторимым сочетанием бедуинского стиля и современной архитектуры. Здесь вы узнаете больше о древних обычаях и традициях ОАЭ.
В городе вас ждет обед по системе «шведский стол» и дегустация местных и региональных блюд. После этого, откройте для себя верблюжий рынок и верблюжий ипподром, где обязательно стоит побывать. Отправьтесь в Джабаль-Хафит, большую гору, где вы полюбуетесь потрясающими видами на город. Далее вас ждет форт Аль-Джахили, один из самых больших замков в Аль-Айне и прекрасный пример исламской военной архитектуры.
Затем побывайте в крепости Каср-Аль-Мувайджи, впечатляющем сооружении, которое вот уже 100 лет высится в оазисе. В завершении тура, посетите горячие источники Аль-Мубаззара, вода из которых, как считается, обладает таинственным целебным действием. После насыщенного событиями дня, вас доставят в Дубай.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезды
  • Многоязычный аудиогид
  • Входные билеты
  • Обед по системе «шведский стол» в роскошном отеле
Что не входит
  • Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Аудиогиды доступны на испанском, английском, французском, немецком, итальянском и португальском языках
Не подходит для следующих категорий людей
  • Беременные женщины
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
6
3
2
2
2
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
23 фев 2020
(Германия)
An dem Ausflug hat mir besonders gut die optimale Mischung aus Natur und Kultur gefallen. Al Ain ist eine grüne Oase in der Wüste. Das Mittagsbuffet war vielfältig und schmeckte sehr gut. An dem Ausflug gab es viele verschiedene Eindrücke. Der Guide war sehr freundlich und konnte alle unsere Fragen beantworten.
T
10 дек 2019
(Швейцария)
Наш водитель был очень дружелюбным и любезным. У вас есть около 30/40 минут на каждую остановку, чтобы сделать фотографии и посмотреть на них. Обед в отеле был очень приятным. «Благословенная» вода очень теплая и приятная, чтобы ноги намокли. Это была вообще увлекательная и успешная экскурсия.
А
29 янв 2020
(Германия)
Остановки в Аль-Айне хорошо выбраны. Самым посещаемым был форт и дворец-музей Аль-Айн.

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