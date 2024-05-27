Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы

Погрузитесь в историю природы: групповая экскурсия в Шарджу и Парк Пустыни
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Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
Знакомство с Дубаем в составе мини-группы до 7 человек из Рас Аль Хаймы
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (от 11 лет)$80
Детский (до 3 лет)$0
Детский (от 3 до 11 лет)$65

Что вас ожидает:

  • Остров Пальма
  • Дубай Марина
  • Отель Парус и Арабская Венеция
  • Музей Будущего
  • Старый город
  • Дубай Молл - аквариум и шоу фонтанов

Описание экскурсии

Групповая экскурсия в Дубай на минивэне. Современная архитектура и неповторимая атмосфера Востока — то, что ждет вас на нашей экскурсии. Вы увидите новые городские районы, куда добраться самостоятельно не так уж просто. Вас поразят масштабы небоскреба «Бурдж-Халифа», набережной Дубай Марина, Дубай Молла и других зданий, воздвигнутых на территории, которая была отвоевана у пустыни и моря.@ Источник: https://www.sputnik8.com/ru/dubai/activities/13871-obzornaya-ekskursiya-po-sovremennomu-dubayu# Обратите внимание! Организатор не забирает туристов из удаленных отелей на групповые экскурсии. Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному для нас отелю Важная информация: Вам предлагается наиболее комфортный формат знакомства с Дубаем

Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Пальма
  • Дубай Марина
  • Отель Парус и Арабская Венеция
  • Музей Будущего
  • Старый город
  • Дубай Молл - аквариум и шоу фонтанов
Что включено
  • Увлекательный рассказ и индивидуальные рекомендации от гида
  • Транспортное обслуживание на время экскурсии на комфортном минивэне
Что не входит в цену
  • Личные расходы туристов
  • Еда и напитки
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Рас Аль Хайме
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг и суббота (время зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Организатор забирает туристов не из всех отелей на групповые экскурсии
  • Вы можете подъехать на такси к ближайшему доступному отелю
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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