Что вас ожидает

Топ-локации Дубая

Мы предложим вам базовую программу, куда входят must see и must visit достопримечательности. Но по вашему желанию список может меняться — обо всём договоримся индивидуально. Итак, что мы будем рады вам показать:

старый город Дубая, где вас ждёт концентрат всего восточного и манящего — тесные улицы, шумные рынки, низкие постройки песчаного цвета и непередаваемый дух прошлых столетий;

остров Bluewaters с самым высоким колесом обозрения (в 57 этажей. ), у вас будет время, чтобы решиться на авантюру и прокатиться на нём;

отель Burj Al Arab, известный как Парус, и небоскрёб Burj Khalifa — здесь фотографируемся и поднимаемся на смотровую площадку самого высокого здания в мире;

Global Village — это десятки тематических павильонов, парки аттракционов и ещё множество других развлечений, часть которых вы успеете оценить за нашу поездку;

Дубайскую Венецию, любимую гостями за атмосферу и невероятные пейзажи, кажущиеся больше миражом, нежели реальностью;

Аллею позолоченных лошадей — одну из роскошных визитных карточек Дубая;

Парк цветов и Парк бабочек;

Пальму Джумейра, или насыпной остров, который наверняка видели даже те, кто не планировал путешествие в ОАЭ , вы прогуляетесь по этому рукотворному чуду и узнаете пару любопытных фактов о нём;

Золотую Рамку Дубая — эффектное здание, которое вы посмотрите снаружи, а при желание подниметесь на смотровую площадку.

Кроме того, вы прокатитесь на лодке Арба — это будет непродолжительное, но крайне колоритное путешествие, а вечером побываете на шоу фонтанов.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Что входит в стоимость, а что — нет

Услуги гида-водителя и аренда автомобиля включены в цену программы