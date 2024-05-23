читать дальше

об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!