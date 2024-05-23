Детские экскурсии в Лиссабоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Для детей» в Лиссабоне на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
🚶 Пешая
Квест
4 часа
1 отзыв
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Если группа детская, её должен сопровождать хотя бы один взрослый»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 3 чел.
Лиссабон в вашем скетчбуке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
«Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 135 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
«Маршрут адаптирован для детей, мы всё время будем идти вниз»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    23 мая 2024
    Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
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    об истории, тайнах и загадках Лиссабона. Мы с мужем тоже включились в игру и не пожалели! Было потрясающе интересно, весело, время пролетело незаметно, а в конце были найдены сокровища:) Квест хорошо продуманный и динамичный, действительно, созданный с душой и фантазией. За всё это огромное спасибо нашему гиду Ольге! Всегда очень приятно, когда человек так ответственно подходит к своей работе и умеет создать отличный проект. Нам очень-очень понравилось и мы с большим удовольствием рекомендуем эту прекрасную экскурсию!

    Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказкиЭто был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лиссабоне
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейный квест в Лиссабоне «В поисках сокровищ старого капитана»
  2. Лиссабон в вашем скетчбуке
  3. Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Все детские и школьные экскурсии в Лиссабоне! Вместе с детьми и гидами города Лиссабона можно посмотреть достопримечательности, узнать историю, не по учебнику, а интересно и с полным вовлечением детей, ведь эти экскурсионные программы специально созданы для мальчишек и девчонок. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке
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