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Квест
4 часа
Семейный квест в Лиссабоне: приключения и загадки истории
Загадочный квест для семьи в духе морских приключений и открытий ждет вас в историческом Лиссабоне
Начало: В районе Белен
«Если группа детская, её должен сопровождать хотя бы один взрослый»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лиссабон через призму искусства: индивидуальная экскурсия со скетчингом
Погрузитесь в мир творчества с экскурсией по Лиссабону, где каждый уголок станет вашим вдохновением для создания уникальных скетчей
Начало: В районе метро Байша-Шиаду
«Правда, мы будем подолгу сидеть или стоять, а для детей это часто мучительно»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру «Лиссабон с детьми»
Прогулка, на которой будет познавательно взрослым и интересно детям
Начало: В парке Эдуарда VII
«Маршрут адаптирован для детей, мы всё время будем идти вниз»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина23 мая 2024Это был замечательный семейный квест! Двое наших подростков увлеченно отгадывали зашифрованные послания, искали на карте подсказки и узнавали столько интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 200. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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