Преимущества тура:

Полная программа с посещением с. Меркушино: благодаря опытным гидам успеваем осмотреть все самые интересные объекты за 1 день без лишней спешки.

Большинство экскурсоводов-профессиональные историки. Познавательно, но не скучно!

Комфортабельный высокий туристический автобус с хорошим обзором, удобными сидениями и индивидуальной регулировкой. В салоне, как правило, имеется телевизор, кондиционер, 2 выхода – для автобусов от 35 мест.

В больших автобусах от 35 мест заранее распределяем места и указываем их в путёвке, поэтому при посадке в автобус нет суеты. Вечером накануне поездки приходит смс с номером автобуса и тел. гида.

Вкусный обед включён в стоимость экскурсии: салат, суп, горячее, чай, хлеб и десерт 🍪 варенья из сосновых и кедровых шишек, сваренное монахами Свято-Косьминской пустыни.

Патриарх уральских городов

Среди архитектурных ансамблей древнего города вас, безусловно, покорит великолепный Верхотурский Кремль — единственный на уральской земле. Самым замечательным сооружением на его территории, несомненно, является Свято-Троицкий собор, признанный специалистами как лучшее произведение «московского барокко» на Урале и решением ЮНЕСКО включённый в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.

Ещё никто не остался равнодушным при виде грандиозного Крестовоздвиженского собора — третьего по величине храма России, который едва уступает своим величием лишь Исакиевскому собору Санкт-Петербурга и храму Христа Спасителя в Москве. А расположен он на территории Свято-Николаевского монастыря (1604г. ), усадьба которого по площади сопоставима с половиной территории Московского Кремля.

Кроме того, вы посетите старейшую в Зауралье женскую обитель — Покровский женский монастырь (дата основания — 1621 г. ), где находятся мощи одного из почитаемых уральских святых — юродивого Косьмы Верхотурского.

Центр судостроительства России

Далее экскурсионный маршрут пролегает через Село Меркушино. Оно расположено в 60 км от Верхотурья на левом берегу реки Туры, в живописной местности, окружённой прекрасным хвойным лесом. Не случайно в конце XVII века Меркушино являлось важным центром судостроительства России, где ежегодно производилось около 100 различных судов. Именно здесь в 1692 г. были обретены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, которые сейчас находятся в Крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского монастыря. В земле праведного святого вам предстоит увидеть архитектурный комплекс из двух храмов, соединенных галереей — Храм Симеона Верхотурского и Храм архангела Михаила. Там, при желании, можно испить воды из источника, который, по преданию, возник в том самом месте, где были обретены нетленные мощи праведного Симеона.

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