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Верхотурье — духовная столица Урала

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Профсервис – Гид из Екатеринбурга
Верхотурье возник ещё в конце XVI века как опорный пункт русской колонизации Зауралья и Сибири и именно тогда приобрёл весомый государственный статус и стал именоваться «Воротами Сибири».

Неповторимое своеобразие судьбы этого города состоит в том, что из транзитно-транспортного узла Верхотурье со временем превратился в важнейший культурно-конфессиональный центр Российского государства, коим и является по сей день.

А случилось это благодаря праведному святому Симеону Верхотурскому, по местам которого мы приглашаем вас проследовать.

В процессе экскурсии 🧭 вы соприкоснётесь с богатой 400-летней историей 📖 Верхотурья, побываете в месте ссылки опальных невест русских царей, своими глазами увидите самое старое каменное здание на Среднем Урале.

Всё это и многое другое ждёт вас.
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  • 👥Групповая
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • 🏛История и архитектура
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • 2 200 ₽ за человека

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Верхотурье — духовная столица Урала
Верхотурье — духовная столица Урала

Что вы увидите

  • Святой источник
  • Храм Михаила-Архангела
  • Церковь Симеона Верхотурского
  • Церковь Всем Святым Сибирским
  • Кремль-Посад
  • Свято-Николаевский мужской монастырь
  • Покровский женский монастырь
  • Крестовоздвиженский собор

Преимущества тура:

  • Полная программа с посещением с. Меркушино: благодаря опытным гидам успеваем осмотреть все самые интересные объекты за 1 день без лишней спешки.
  • Большинство экскурсоводов-профессиональные историки. Познавательно, но не скучно!
  • Комфортабельный высокий туристический автобус с хорошим обзором, удобными сидениями и индивидуальной регулировкой. В салоне, как правило, имеется телевизор, кондиционер, 2 выхода – для автобусов от 35 мест.
  • В больших автобусах от 35 мест заранее распределяем места и указываем их в путёвке, поэтому при посадке в автобус нет суеты. Вечером накануне поездки приходит смс с номером автобуса и тел. гида.
  • Вкусный обед включён в стоимость экскурсии: салат, суп, горячее, чай, хлеб и десерт 🍪 варенья из сосновых и кедровых шишек, сваренное монахами Свято-Косьминской пустыни.
Патриарх уральских городов
Среди архитектурных ансамблей древнего города вас, безусловно, покорит великолепный Верхотурский Кремль — единственный на уральской земле. Самым замечательным сооружением на его территории, несомненно, является Свято-Троицкий собор, признанный специалистами как лучшее произведение «московского барокко» на Урале и решением ЮНЕСКО включённый в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.
Ещё никто не остался равнодушным при виде грандиозного Крестовоздвиженского собора — третьего по величине храма России, который едва уступает своим величием лишь Исакиевскому собору Санкт-Петербурга и храму Христа Спасителя в Москве. А расположен он на территории Свято-Николаевского монастыря (1604г. ), усадьба которого по площади сопоставима с половиной территории Московского Кремля.
Кроме того, вы посетите старейшую в Зауралье женскую обитель — Покровский женский монастырь (дата основания — 1621 г. ), где находятся мощи одного из почитаемых уральских святых — юродивого Косьмы Верхотурского.
Центр судостроительства России
Далее экскурсионный маршрут пролегает через Село Меркушино. Оно расположено в 60 км от Верхотурья на левом берегу реки Туры, в живописной местности, окружённой прекрасным хвойным лесом. Не случайно в конце XVII века Меркушино являлось важным центром судостроительства России, где ежегодно производилось около 100 различных судов. Именно здесь в 1692 г. были обретены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, которые сейчас находятся в Крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского монастыря. В земле праведного святого вам предстоит увидеть архитектурный комплекс из двух храмов, соединенных галереей — Храм Симеона Верхотурского и Храм архангела Михаила. Там, при желании, можно испить воды из источника, который, по преданию, возник в том самом месте, где были обретены нетленные мощи праведного Симеона.
Важная информация
  • В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
  • Дорога до Верхотурья занимает 4-4, 5 часа. Советуем взять с собой в дорогу продукты питания.
  • Для пешей прогулки рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, на случай дождя возьмите зонт, при прохладной погоде подумайте о теплой одежде.
  • Для посещения храмов женщинам необходимы юбка и головной убор.
  • Для желающих прикоснуться к раке с мощами св. Симеона Верхотурского нежелательно наличие косметики на лице.
  • Желающие набрать воды из святого источника могут взять сосуд объёмом не более 1л.
  • Желательно взять с собой лёгкую длинную одежду, чтобы в ней, при желании, окунуться в купель со святой водой в Актае.
  • Возьмите с собой телефон или фотоаппарат, чтобы стать участником нашего фотоконкурса «Урал, мы тебя любим!»
Что входит
  • комфортабельный туристический автобус
  • услуги экскурсовода
  • вкусный обед: салат, суп, горячее, чай, хлеб и десерт
  • дегустация варенья из сосновых и кедровых шишек.
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 ул. Челюскинцев, 10, Екатеренбург
Верхотурье — духовная столица Урала
Верхотурье — духовная столица Урала
Верхотурье — духовная столица Урала
Верхотурье — духовная столица Урала

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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