Преимущества тура:
- Полная программа с посещением с. Меркушино: благодаря опытным гидам успеваем осмотреть все самые интересные объекты за 1 день без лишней спешки.
- Большинство экскурсоводов-профессиональные историки. Познавательно, но не скучно!
- Комфортабельный высокий туристический автобус с хорошим обзором, удобными сидениями и индивидуальной регулировкой. В салоне, как правило, имеется телевизор, кондиционер, 2 выхода – для автобусов от 35 мест.
- В больших автобусах от 35 мест заранее распределяем места и указываем их в путёвке, поэтому при посадке в автобус нет суеты. Вечером накануне поездки приходит смс с номером автобуса и тел. гида.
- Вкусный обед включён в стоимость экскурсии: салат, суп, горячее, чай, хлеб и десерт 🍪 варенья из сосновых и кедровых шишек, сваренное монахами Свято-Косьминской пустыни.
Патриарх уральских городов
Среди архитектурных ансамблей древнего города вас, безусловно, покорит великолепный Верхотурский Кремль — единственный на уральской земле. Самым замечательным сооружением на его территории, несомненно, является Свято-Троицкий собор, признанный специалистами как лучшее произведение «московского барокко» на Урале и решением ЮНЕСКО включённый в число наиболее выдающихся архитектурных памятников мира.
Ещё никто не остался равнодушным при виде грандиозного Крестовоздвиженского собора — третьего по величине храма России, который едва уступает своим величием лишь Исакиевскому собору Санкт-Петербурга и храму Христа Спасителя в Москве. А расположен он на территории Свято-Николаевского монастыря (1604г. ), усадьба которого по площади сопоставима с половиной территории Московского Кремля.
Кроме того, вы посетите старейшую в Зауралье женскую обитель — Покровский женский монастырь (дата основания — 1621 г. ), где находятся мощи одного из почитаемых уральских святых — юродивого Косьмы Верхотурского.
Центр судостроительства России
Далее экскурсионный маршрут пролегает через Село Меркушино. Оно расположено в 60 км от Верхотурья на левом берегу реки Туры, в живописной местности, окружённой прекрасным хвойным лесом. Не случайно в конце XVII века Меркушино являлось важным центром судостроительства России, где ежегодно производилось около 100 различных судов. Именно здесь в 1692 г. были обретены нетленные мощи святого Симеона Верхотурского, которые сейчас находятся в Крестовоздвиженском храме Свято-Николаевского монастыря. В земле праведного святого вам предстоит увидеть архитектурный комплекс из двух храмов, соединенных галереей — Храм Симеона Верхотурского и Храм архангела Михаила. Там, при желании, можно испить воды из источника, который, по преданию, возник в том самом месте, где были обретены нетленные мощи праведного Симеона.
Важная информация
- В поездку возьмите с собой путёвку (можно в телефоне), паспорт, пенсионное удостоверение, полис ОМС, свидетельство о рождении — для детей до 14 лет.
- Дорога до Верхотурья занимает 4-4, 5 часа. Советуем взять с собой в дорогу продукты питания.
- Для пешей прогулки рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, на случай дождя возьмите зонт, при прохладной погоде подумайте о теплой одежде.
- Для посещения храмов женщинам необходимы юбка и головной убор.
- Для желающих прикоснуться к раке с мощами св. Симеона Верхотурского нежелательно наличие косметики на лице.
- Желающие набрать воды из святого источника могут взять сосуд объёмом не более 1л.
- Желательно взять с собой лёгкую длинную одежду, чтобы в ней, при желании, окунуться в купель со святой водой в Актае.
- Возьмите с собой телефон или фотоаппарат, чтобы стать участником нашего фотоконкурса «Урал, мы тебя любим!»