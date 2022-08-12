Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады

Исследовать Ушкалойские башни в Аргунском ущелье и погулять по городу мертвых Даргавс

Это приключение включает как отдаленные природные места, так и знакомство с культурой и историей двух кавказских регионов.

Будем гулять по Грозному и Владикавказу, наслаждаться красотой водной глади на озере Кезеной-Ам, любоваться Аргунским, Цейским, Кармадонским и Курастинским ущельями, исследовать древние чеченские башни и расслабляться в термальных источниках.

Вы услышите захватывающие истории о традициях и обычаях чеченского и осетинского народа, попробуете национальную кухню и переключитесь от всех забот.
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Большое путешествие по Чечне и Северной Осетии: озера, горные ущелья, башни и водопады
Ближайшие даты:
15
авг
22
авг
29
авг
5
сен
12
сен
19
сен
26
сен
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Очередность экскурсий может быть изменена! Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Грозный, аэропорт, рейсы с прилетом до 13 часов
Завершение: Владикавказ, аэропорт, рейсы после 19 часов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Грозного

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры6-дневные туры🍀Природа и пейзажи💧Водопады

Похожие туры в Грозном

Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
Нет отзывов
Впечатляющая Чечня: горы, озера, современные мечети и средневековые башни
Исследовать современную архитектуру, полюбоваться горами и увидеть «Сердце Чечни»
Грозный, прилет до 14:00
12 авг
22 авг
37 000 за 1 человека
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье, некрополь Цой-Педе
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Анастасия
Анастасия
5
3 отзыва
Архитектура горной Чечни. Аргунское ущелье, некрополь Цой-Педе
Забраться на древнюю боевую башню, напиться из горного источника
Заберу вас из отеля
11 500 за всё до 4 чел.
Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
4.8
18 отзывов
Поездка на горное озеро Казеной-Ам и в город-музей Хой
Приглашаю вас в увлекательное путешествие среди гор Чечни
Мы заберем вас с места проживания
11 000 за всё до 3 чел.
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
8 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
2 отзыва
Аргунское ущелье: По следам древних караванов
Незабываемое путешествие на внедорожнике по горным тропам Аргунского ущелья
Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
10 000 за всё до 4 чел.
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
4.8
36 отзывов
Очень популярно сейчас
В горы! Путешествие к озеру Казеной-Ам и в город-музей Хой
Впечатлиться горными пейзажами и бирюзовым озером, посетить город-музей и увидеть белоснежную мечеть
Завтра
11 авг
12 авг
13 авг
10 500 за всё до 3 чел.
Из Грозного - в Аргунское ущелье
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Адам
Адам
5
12 отзывов
Из Грозного - в Аргунское ущелье
Горные перевалы, скалы, водопады, древние башни и замок Пхакоч на авто-пешеходной экскурсии
1 сен
2 сен
10 сен
16 сен
9 500 за всё до 5 чел.
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Магомед
Магомед
5
1 отзыв
Путешествие к Шаро-Аргунскому ущелью
Мы отправляемся в увлекательное путешествие по Шаройскому району Чеченской Республики
Мы заберем вас с места проживания
10 000 за всё до 3 чел.
Горная Чечня за один день
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Апти
Апти
5
84 отзыва
Горная Чечня за один день
Открыть историю, культуру и природу края в автомобильном путешествии
14 авг
15 авг
30 авг
31 авг
11 700 за всё до 3 чел.
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
5 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы. Летне-осеннее путешествие
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа - Дагестану и Чечне
г. Грозный
Завтра
24 авг
14 сен
28 сен
от 40 000 за 1 человека
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
6 дней
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Classic «Чарующий Кавказ» с Горной Чечней
Программа тура Classic «Чарующий Кавказ» c Горной Чечней позволяет всем нашим гостям
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
17 авг
24 авг
31 авг
7 сен
от 23 500 за 1 человека
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
5 дней
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
4.7
3 отзыва
От Чечни до Дагестана. Кавказские каникулы
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа
г. Грозный
Завтра
24 авг
14 сен
28 сен
40 000 за 1 человека
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Тимирлан
Тимирлан
5
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Жемчужина Чечни - высокогорное озеро Кезеной-Ам
Мы отправимся на высокогорное озеро Кезеной-Ам
Встречу в отеле / аэропорту / вокзале Грозного
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Грозном. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Грозном
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ