Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
В туре возможно участие детей.
Рекомендуется иметь удобную одежду и обувь, трекинговые ботинки для похода или удобные кроссовки, трекинговые палки, головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца, средства от насекомых.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, время встречи зависит от времени прилёта
Завершение: Иркутск, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Иркутске
Провели 47 экскурсий для 11 туристов
Мы команда и мы всей душой любим природу и путешествия! Считаем своей задачей показывать красивые природные объекты широкому кругу людей так, чтобы это было экологично, безопасно и интересно. Так, чтобы вы влюбились в походы и путешествия!
Работаем с 2019 года и на нашем счету более 300 довольных туристов по всей России!
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