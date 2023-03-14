Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней

Прокатиться по Байкалу на катере, взойти на пик Любви и расслабиться в термальном источнике

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Ответы на вопросы
Спящие вулканы, длинные полосы песчаных пляжей, буддийские дацаны, горячие целебные воды и бескрайние просторы самого глубокого озера — кто с нами на Байкал? Вас ждут настоящее восхождение на высоту более 1000 метров, купание в чистейшем байкальском море и прогулка по старинному кварталу Иркутска.

Из путешествия привезём эффектные кадры летних Саян, запах хвойных лесов и ароматные травяные сборы с местных рынков.
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Байкальское море и Восточные Саяны за 6 дней
Ближайшие даты:
9
июн
7
июл
4
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В туре возможно участие детей.

Рекомендуется иметь удобную одежду и обувь, трекинговые ботинки для похода или удобные кроссовки, трекинговые палки, головной убор с козырьком, солнечные очки и крем от солнца, средства от насекомых.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, время встречи зависит от времени прилёта
Завершение: Иркутск, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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